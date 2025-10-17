กรมพัฒน์ชวนธุรกิจที่อยู่ในความส่งเสริม 1 แสนราย สมัครร่วม “คนละครึ่ง พลัส”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าชวนผู้ประกอบการที่อยู่ในความส่งเสริม ทั้งทั้งธุรกิจค้าปลีก (โชห่วย) แฟรนไชส์ ธุรกิจบริการ และร้านอาหาร Thai SELECT รวมแล้ว 1 แสนราย สมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ และเพิ่มทางเลือกประชาชนในการซื้อสินค้าและบริการ
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่อยู่ในการส่งเสริมของกรม รวมแล้วประมาณ 1 แสนราย ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ แยกเป็นธุรกิจค้าปลีก (โชห่วย) 23,932 ราย ธุรกิจแฟนไชส์ (แฟรนไชส์ซี) มีสาขาทั่วประเทศ 60,497 ราย ธุรกิจบริการ 26,143 ราย และร้านอาหาร Thai SELECT 463 ร้าน สมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้เข้าสู่ธุรกิจ และเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
“ผู้ประกอบการที่อยู่ในการส่งเสริมดังกล่าว ส่วนหนึ่งเคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 มาแล้ว กรมจึงเชิญชวนผู้ประกอบการที่อยู่ในการส่งเสริม ทั้งที่เคยและไม่เคยเข้าร่วมโครงการ สมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส ของรัฐบาลในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เกิดการหมุนเวียนและมีความเข้มแข็งมากขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ SME ตามนโยบาย Quick Big Win ของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วย”
ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้ประกอบการที่อยู่ในการส่งเสริมของกรม เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส ได้เกือบทุกราย และหลังจากโครงการเสร็จสิ้นลง กรมจะทำการรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งข้อดี และข้อขัดข้องต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องต่อไป และจะจัดหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจ และความรู้ที่จำเป็นด้านต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการและธุรกิจ รวมทั้งเพื่อเตรียมพร้อมในการร่วมโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลในอนาคต
เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2568 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการคนละครึ่ง พลัส ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มอุปสงค์การบริโภคในประเทศ ช่วยเหลือค่าครองชีพในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนให้มีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น โดยโครงการคนละครึ่ง พลัส เป็นโครงการสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการที่กำหนดแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ และกำหนดระหว่างวันที่ 15 ต.ค.-19 ธ.ค.2568 เปิดให้ร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่งพลัส.com (สำหรับร้านค้ารายใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5) และเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียน ยืนยันสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 20-26 ต.ค.2568 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”