“Super EDC” พลิกโฉมวงการชำระเงินครั้งแรกของไทย เครื่องเดียว ครบ จบ ทุกการใช้งาน ยกระดับร้านค้า SME สู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ

ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของวงการฟินเทคและธุรกิจร้านค้า SME เมื่อ 3 ผู้นำด้านเทคโนโลยีชำระเงินและดิจิทัล ได้แก่ “Jaidee Mini Program” ผู้นำระบบ POS และ CRM Loyalty “NTT DATA Payment Services” ผู้นำในการให้บริการระบบเครื่องรูดบัตร และ “Pay Solutions” ผู้นำระบบชำระเงินออนไลน์และอีคอมเมิร์ซอีโคซิสเต็ม ผนึกกำลังพัฒนา “Super EDC” นวัตกรรม All-in-One Business Ecosystem เครื่องแรกของไทย ที่รวมเครื่องรับชำระเงิน (EDC) ระบบขายหน้าร้าน (POS) ระบบสมาชิก (CRM Loyalty) และ AI (Deeper AI) เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ร้านค้าบริหารการขาย การตลาด และบริหารข้อมูลลูกค้า ได้ครบจบในเครื่องเดียว
SME ไทยไม่มีทางชนะเจ้าใหญ่ – Super EDC เข้ามาเปลี่ยนเกมส์
ที่ผ่านมาร้านค้า SME ถูกมองข้ามจากผู้ให้บริการรายใหญ่ ทำให้ต้องซื้อเครื่องรับชำระเงิน แยกกับระบบขายหน้าร้านและระบบสมาชิก จึงมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนสูง นอกจากนี้ แต่ละระบบยังทำงานไม่เชื่อมต่อกัน ทำให้พนักงานต้องสลับอุปกรณ์หลายเครื่องหรือหลายแอปพลิเคชัน เพื่อขาย เก็บแต้ม ใช้คูปอง และรับเงิน จึงเสียเวลาในการเช็คเอาต์ลูกค้า และเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาด ที่สำคัญเจ้าของร้านจะไม่สามารถนำข้อมูลลูกค้ามาวิเคราะห์ หรือต่อยอดการทำตลาดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
Super EDC จึงได้รับการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยนำ All-in-One (EDC+POS+CRM Loyalty) ที่ใช้ในธุรกิจขนาดใหญ่ (Enterprise) มาสู่ธุรกิจ SME ซึ่งนับเป็นการ Disrupt ตลาดเครื่องรับชำระเงินแบบเดิมที่เคยเป็นเพียง “เครื่องรูดบัตร” ให้กลายเป็น “โซลูชันจัดการร้านค้าแบบครบวงจร” ในราคาที่ร้านค้า SME เข้าถึงได้ เริ่มต้นเพียง 850 บาทต่อเดือน
Super EDC ช่วยลดต้นทุน ยกระดับบริการ เพิ่มโอกาสเติบโต
นายณัฐวีร์ เชวงศักดิ์สงคราม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิสระเสรี จำกัด ผู้พัฒนาและให้บริการ ระบบ POS, CRM และ Deeper AI กล่าวว่า "ผู้ประกอบการรายเล็กมักเผชิญความท้าทายจากต้นทุนและภาระในการจัดการระบบการขายหน้าร้าน ทั้งอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะในยุคสังคมไร้เงินสดที่ต้องมีเครื่อง EDC แต่ระบบเดิมกลับแยกส่วน ไม่รองรับ POS และ CRM ทำให้เสียเปรียบในการทำธุรกิจ Super EDC จึงรวมทุกสิ่งที่ธุรกิจต้องการทั้งการขาย ชำระเงิน การเก็บข้อมูลลูกค้า เพื่อให้ SME ขยายตัวแบบไร้ขีดจำกัด ด้วยการส่งมอบเทคโนโลยีระดับ Enterprise รวมถึงเตรียมเปิดให้บริการ Deeper AI ในต้นปี 2569 เพื่อเข้ามาเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง
ข้อมูลของลูกค้าที่อยู่ใน Super EDC จะเป็นขุมทรัพย์ที่มีค่า ซึ่ง Deeper AI ของ Jaidee จะวิเคราะห์และสร้างแคมเปญการตลาดแบบ Personalized ส่งให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน Super EDC จึงไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่คือพาร์ตเนอร์แห่งอนาคตที่จะพลิกโฉมให้ SME ไทยสามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน"
ผู้ให้บริการเครื่องรูดบัตรบนระบบแอนดรอยด์ นายปริญญา จินันทุยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นทีที เดต้า เพย์เมนต์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “การร่วมมือกับ Jaidee ในการพัฒนา Super EDC ถือเป็นก้าวสำคัญของวงการเทคโนโลยีไทย ความร่วมมือครั้งนี้ได้มีการผสานระบบชำระเงินของเอ็นทีที เดต้า เพย์เมนต์ เซอร์วิสเซส เข้ากับระบบบริหารจัดการร้านค้าของ Jaidee ที่ช่วยให้ร้านอาหารและคาเฟ่ จัดการคำสั่งซื้อ จัดการคิว ระบบสมาชิก ระบบสะสมคะแนน และควบคุมสต็อกสินค้าอย่างครบวงจร ทำให้ร้านค้าได้รับประโยชน์จากทั้ง 2 ระบบรวมอยู่ในเครื่องเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ Super EDC จึงเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่สามารถจัดการทั้ง ระบบบริหารจัดการร้านค้าและรองรับการชำระเงินทุกช่องทางหลักได้อย่างไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการบูรณาการเทคโนโลยี แต่ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ธุรกิจ SME ไทยด้วยเครื่องมือที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ”
ทางด้าน นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท อีฟราสตรัคเจอร์ และบริษัท เพย์โซลูชั่น จำกัด ผู้ให้บริการระบบชำระเงินออนไลน์และอีโคซิสเต็มของระบบอีคอมเมิร์ซ กล่าวถึงวิสัยทัศน์ในการสร้างนวัตกรรมจากความแข็งแกร่งของ 3 พันธมิตร เพื่อยกระดับธุรกิจ SME ในครั้งนี้ว่า “จุดเริ่มต้นของ Super EDC มาจากความตั้งใจของ Pay Solutions ที่ต้องการช่วยให้ SME ไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง เราเห็นโอกาสและ Pain Point ของร้านค้าที่ต้องใช้หลายระบบและต้นทุนสูง จึงได้ร่วมมือกับ Jaidee Mini Program ที่เชี่ยวชาญด้าน POS และ CRM เพื่อพัฒนาระบบร่วมกัน จากนั้นจึงชวน NTT DATA Payment Services เข้ามาเสริมในด้านเทคโนโลยีชำระเงินและความปลอดภัย เพื่อสร้างเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับร้านค้าไทย
Super EDC คือก้าวสำคัญของวงการ SME ไทย ที่เปลี่ยนเครื่องรับบัตรธรรมดาให้กลายเป็นแพลตฟอร์มบริหารธุรกิจครบวงจร เป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับร้านค้าให้แข่งขันได้ในยุคดิจิทัล”
Super EDC จะเข้ามาพลิกโฉมการทำธุรกิจของ SME ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องนี้ไม่เพียงทำให้ร้านค้าขายสินค้าและให้บริการสะดวกขึ้น แต่ยังมีระบบจัดการร้านค้าครบวงจรแบบ One Device – All You Need ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า Super EDC คือ Disruptive Innovation และเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้ SME ไทย สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดเดิม ๆ ที่เคยเป็นอุปสรรค ช่วยลดค่าใช้จ่าย และยกระดับร้านค้าให้แข่งขันได้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเครื่อง Super EDC ได้ที่ https://paysolutions.asia/SuperEDC.html