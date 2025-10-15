บริษัทตั้งใหม่ ก.ย.68 จำนวน 8,156 ราย เพิ่ม 3.67% รวม 9 เดือน 67,345 ราย

บริษัทตั้งใหม่ เดือน ก.ย.68 มีจำนวน 8,156 ราย เพิ่ม 3.67% สะท้อนคนมีความมั่นใจทำธุรกิจ หลังรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง รวม 9 เดือน ตั้งใหม่ 67,345 ราย ลด 3.36% ส่วนยอดเลิก มีจำนวน 2,150 ราย ลด 4.61% รวม 9 เดือน เลิก 11,879 ราย ลด 3% สัดส่วนยังเป็นตั้งใหม่ต่อเลิก 6 ต่อ 1 ไม่ได้มีสัญญาณอะไร
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ เดือน ก.ย.2568 มีจำนวน 8,156 ราย เพิ่มขึ้น 3.67% ซึ่งสะท้อนความมั่นใจในการทำธุรกิจ หลังจากรัฐบาลมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีทุนจดทะเบียน 19,867 ล้านบาท ลดลง 9.89% และยอดรวมการจัดตั้งใหม่ช่วง 9 เดือนของปี 2568 (ม.ค.-ก.ย.) มีจำนวน 67,345 ราย ลดลง 3.36% ทุนจดทะเบียน 214,214 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.75%
ส่วนการเลิกกิจการในเดือน ก.ย.2568 มีจำนวน 2,150 ราย ลดลง 4.61% มีทุนจดทะเบียนเลิก 5,556 ล้านบาท ลดลง 66.55% และยอมรวม 9 เดือน มีจำนวน 11,879 ราย ลดลง 3% ทุนจดทะเบียนเลิก 68,590 ล้านบาท ลดลง 40.87% โดยคิดเป็นอัตราการจัดตั้งใหม่ต่อการจดเลิกธุรกิจเฉลี่ยอยู่ที่ 6 ต่อ 1 ซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยตลอด 5 ปี ย้อนหลัง
“การจัดตั้งบริษัทใหม่ ส่วนใหญ่จะสูงขึ้นในช่วงต้นปี โดยเฉพาะไตรมาสที่ 1 พอไตรมาส 2 ก็ลดลง และมาขยับขึ้นอีกช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ก็ลดลง เพราะคนไม่อยากตั้งธุรกิจใหม่ช่วงปลายปี เนื่องจากตั้งแล้ว ก็ต้องทำเรื่องบัญชี งบการเงิน ส่วนการเลิกธุรกิจ ก็นิยมเลิกปลายปี เพราะจะได้ทำบัญชี เคลียร์บัญชีให้จบในรอบปีบัญชีนั้น ๆ ไม่ได้มีสัญญาณอะไร”นายพูนพงษ์กล่าว
ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.2568) มีธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคลรวมทั้งสิ้น 2,032,174 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 31.28 ล้านล้านบาท โดยมีนิติบุคคลดำเนินกิจการอยู่ 976,857 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 22.94 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นบริษัทจำกัด 774,201 ราย หรือ 79.26% ของจำนวนนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ทั้งหมด ทุนจดทะเบียนรวม 17.17 ล้านล้านบาท ห้างหุ้นส่วนจำกัดและห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 201,156 ราย หรือ 20.59% ของจำนวนนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ทั้งหมด ทุนจดทะเบียนรวม 0.44 ล้านล้านบาท และบริษัทมหาชนจำกัด 1,500 ราย หรือ 0.15% ของจำนวนนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ทั้งหมด ทุนจดทะเบียนรวม 5.33 ล้านล้านบาท
สำหรับนิติบุคคลในกลุ่มธุรกิจบริการ เป็นประเภทธุรกิจที่มีสัดส่วนการจดทะเบียนมากที่สุด มีจำนวน 530,171 ราย ทุนจดทะเบียน 13.28 ล้านล้านบาท รองลงมา คือ กลุ่มธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก 319,843 ราย ทุน 2.61 ล้านล้านบาท และธุรกิจผลิต 126,843 ราย ทุน 7.05 ล้านล้านบาท คิดเป็น 54.27%, 32.74% และ 12.99% ของจำนวนนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ตามลำดับ