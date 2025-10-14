ครม.ตั้ง 2 ผู้บริหารพาณิชย์ใหม่ “กรนิจ-กนิษฐา” ขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการ

ครม.อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง “กรนิจ-กนิษฐา” จากรองอธิบดีขึ้นซี 10 เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า วันที่ 14 ต.ค.2568 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติตามที่นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้
1.นายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์
2.น.ส.กนิษฐา กังสวนิช รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
สำหรับนายกรนิจ จบการศึกษาปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (เกียรตินิยม) ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาเอก ปรัชญา มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด จากนั้นเริ่มรับราชการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และย้ายมาอยู่กรมการค้าภายใน รับผิดชอบดูแลสินค้าเกษตรสำคัญ อย่างข้าว มันสำปะหลังและข้าวโพด ที่กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 จากนั้นย้ายมาอยู่กองส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด จนขึ้นเป็นผู้อำนวยการกอง และขยับขึ้นเป็นรองอธิบดี มีภารกิจสำคัญที่รับผิดชอบและช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประเทศ ทั้งการดูแลสินค้าเกษตร ผลไม้ การลดค่าครองชีพ การกำกับดูแลสินค้าและบริการ การผลักดันตลาดชุมชน ตลาดสด ตลาดกลางสินค้าเกษตร โครงการธงฟ้า และล่าสุดโครงการธงเขียว ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร
ส่วน น.ส.กนิษฐา จบปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท Master of Public Policy University of Michigan at Ann Arbor Master of Philosophy University of Cambridge เริ่มรับราชการที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา เคยเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผู้อำนวยการกองอเมริกายุโรปและแอฟริกา (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) และจากนั้นเป็นรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเจรจา ทั้งเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ