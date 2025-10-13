DITP นำ 6 สตาร์ตอัปไทยร่วมงานแฟร์ดูไบ ช่วยเปิดตัวสู่ตลาดโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) รับนโยบาย “ศุภจี” นำผู้ประกอบการสตาร์ตอัปไทย 6 ราย เข้าร่วมงาน Expand North Star x GITEX 2025 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรม Start-up ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางและโลก ช่วยเปิดโอกาสสตาร์ตอัปไทยโกอินเตอร์ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก คาดการณ์มูลค่าเจรจาการค้ารวมไม่ต่ำกว่า 180 ล้านบาท
นางสุภาพร สุขมาก รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า DITP ได้รับนโยบายนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้ช่วยขยายโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการไทย โดยล่าสุดได้นำผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ตอัปของไทย จำนวน 6 บริษัท เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Expand North Star x GITEX 2025 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรม Start-up ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางและเป็นหนึ่งในงานที่ใหญ่ที่สุดของโลก จัดขึ้นที่ Dubai Harbour เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) เป็นครั้งแรก ภายใต้คูหา Thailand Pavilion บนพื้นที่ขนาด 60 ตารางเมตร เพื่อแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสตาร์ตอัปไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในยูเออี ภูมิภาคตะวันออกกลาง และโลก
ทั้งนี้ ยังได้ตั้งเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสและช่องทางให้สตาร์ตอัปไทย ในการเชื่อมโยงสตาร์ตอัปไทยกับนักลงทุนระดับโลก ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในสังคมเทคโนโลยีที่จะได้เจรจาการค้าและสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ สนับสนุนการส่งออกสินค้าภาคบริการ และการดำเนินธุรกิจสู่ภูมิภาคตะวันออกกลางและโลก ซึ่งกรมมองว่าเป็นการเปิดตลาดอุตสาหกรรมบริการใหม่ของไทยในยูเออี โดยตั้งเป้ามูลค่าการสั่งซื้อและมูลค่าเจรจาการค้าภายในงาน จำนวน 180 ล้านบาท
สำหรับธุรกิจสตาร์ตอัปไทยที่เข้าร่วม ได้แก่ 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอมเพิล เวิร์ค เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ 2.บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด ระบบให้บริการรับชำระเงินออนไลน์ 3.บริษัท มีจีเนียส จำกัด เทคโนโลยี Beacon และ AI ปรับโฉมคอนเทนต์ การตลาดเชิงรุก กลยุทธ์ เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้า 4.บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนในทุกด้าน 5.บริษัท ดิจิตอล อีร่า กรุ๊ป จำกัด แพลตฟอร์มเพื่อติดตามกิจกรรมการปลูก ควบคุมการปลูกให้ได้มาตรฐาน และ 6.บริษัท เซเบิล จำกัด แพลตฟอร์มเก็บข้อมูลลูกค้า (CDP) ที่มีระบบการตลาดอัตโนมัติ
งาน Expand North Star x GITEX 2025 เดิมชื่อ “GITEX Future Stars” เป็นหนึ่งในงานด้านสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นส่วนหนึ่งของงาน GITEX Global จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 ต.ค.2568 ณ Dubai World Trade Centre ซึ่งเป็นงานด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่และจัดมาอย่างยาวนานที่สุดในโลก โดยปีนี้ครบรอบ 10 ปี ของการจัดงาน Expand North Star x GITEX นับตั้งแต่ปี 2559 และ 45 ปีของการจัดงาน GITEX นับตั้งแต่ปี 2524 โดยการจัดงานในปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 100 ประเทศ แบ่งเป็นผู้ประกอบการ 1,733 ราย ผู้เยี่ยมชมงาน 73,650 ราย และนักลงทุนมากกว่า 1,000 ราย ส่วนปีนี้ มีสตาร์ตอัปจาก 100 กว่าประเทศเข้าร่วมกว่า 2,000 ราย (เป็นสตาร์ตอัปในประเทศกว่า 100 ราย) เป็นนักลงทุนกว่า 1,000 คน มีการนัดหมายล่วงหน้า 13,000 ครั้ง และมีวิทยากรเข้าร่วมกว่า 350 คน และสัดส่วนประเภทสินค้า ได้แก่ AI 22% Climate Tech 13% HealthTech 11% Fintech 11% Deeptech 6% และอื่น ๆ 37% โดยประเทศใหม่ที่เข้าร่วมในปีนี้ ได้แก่ ไทย สหรัฐอเมริกา แอลเบเนีย ชิลี เอกวาดอร์ มอลโดวา เซอร์เบีย และซีเรีย
ส่วนไฮไลต์และกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การจัดแสดงยูนิคอร์นมากที่สุดในโลก กว่า 40 รายจากทั่วโลก เช่น Coinswitch (ยูนิคอร์นด้านคริปโตของอินเดีย) Soundcloud (แพลตฟอร์มเพลงออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเยอรมนี) Tenstorrent (ผู้ผลิตชิปปัญญาประดิษฐ์ของสหรัฐอเมริกา) เป็นต้น Supernova Challenge 2.0 เป็นการแข่งขัน Pitch ของสตาร์ตอัปที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเงินรางวัลรวมกว่า 214,000 เหรียญสหรัฐ เป็นการเปิดโอกาสให้นำเสนอสินค้าและบริการของตนเองเพื่อสร้างการรับรู้ในระดับโลก ได้รับความสนใจจากนักลงทุน รวมทั้งเป็นการเร่งอัตราการเติบโตของสตาร์ตอัป โดยบริษัท เซเบิล จำกัด แพลตฟอร์มเก็บข้อมูลลูกค้า (CDP) ที่มีระบบการตลาดอัตโนมัติ ได้มีโอกาสแข่งขัน Pitch ในการแข่งขัน Supernova Challenge 2.0 ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 ต.ค.2568
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสัมมนาบนเวที เช่น Corporate Innovation & Venture Summit, Blockchain Stage, Marketing Mania, Deeptech Day, Climate Capital Summit, Tech Transfer Innovation, CMO & Creative Tech Summit, Global Market Spotlight เป็นต้น และ North Star Green Impact เป็นโซนใหม่ภายในงาน มี Green Investor เข้าร่วม อาทิ GNE Venture, DeserTech Venture, Future Energy Venture เป็นต้น