MK จับมือ 7-Eleven เสิร์ฟดีลเด็ด

MK Restaurants พร้อมเสิร์ฟดีลเด็ด จับมือ 7-Eleven มอบสิทธิพิเศษเฉพาะ All Member
ยกระดับความคุ้มค่าให้ลูกค้าได้ฟินกันทั่วประเทศ
MK Restaurants จับมือ 7-Eleven มอบสิทธิประโยชน์ เฉพาะสมาชิก All Member แบบจัดเต็ม เพื่อให้แฟน MK ทั่วประเทศ เข้าถึงความคุ้มค่าที่ดีที่สุดและง่ายมากขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของ MK ที่ช่วยสร้าง Loyalty Program ที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตลอดทั้งปีร่วมกับหลากหลายพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่ง พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
อีกทั้งด้วยฐานข้อมูลสมาชิกของ All Member จะช่วยต่อยอดให้ MK Restaurants สามารถขยายฐานลูกค้าได้กว้างขึ้น และเพิ่มโอกาสให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำ
สำหรับลูกค้า MK Restaurants และ All Member รับสิทธิประโยชน์ ผ่าน 7 App ได้ง่าย ๆ
โดยใช้ M-Stamp 1 บาท เพิ่มเงินเพียง 69 บาท แลกรับชุดคุโรบูตะพรีเมียม จากราคาปกติ 233 บาท เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป ที่ MK Restaurants ทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น MK Premium Buffet, MK LIVE และ MK GOLD)
(1 สิทธิ์/ใบเสร็จ/สมาชิก) แลกได้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2568 – 15 ธันวาคม 2568 และคูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2568 – 19 ธันวาคม 2568