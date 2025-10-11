สกัดได้ทัน! Moo Deng-Hongthai Brand–IRPC ถูกแอบนำไปจดเครื่องหมายการค้า

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเผยผลการดำเนินโครงการ Trademark Monitor เฝ้าระวังต่างชาติ นำเครื่องหมายการค้าของคนไทยไปจดทะเบียน พบ 3 เครื่องหมายการค้า Moo Deng - Hongthai Brand – IRPC ถูกนำไปจด แต่ยื่นคัดค้านทัน ช่วยระงับความเสียหายได้ ระบุกรณี Moo Deng หากปล่อยให้จดได้ คาดเสียหายสูงถึง 300 ล้านบาท เตรียมลุยต่อ ปีงบประมาณ 69 เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่มีแผนส่งออกไปอาเซียน-จีนเข้าร่วม เป้า 100 ราย
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการดำเนินโครงการ Trademark Monitor เฝ้าระวังต่างชาติ นำเครื่องหมายการค้าของคนไทยไปจดทะเบียนในต่างประเทศ ตั้งแต่เปิดให้บริการเดือน มี.ค.2568 ถึง ก.ย.2568 ว่า กรมได้เริ่มนำร่องตรวจสอบการประกาศโฆษณาของหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาในกลุ่มประเทศอาเซียนและจีน ซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญของไทย มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมมากกว่า 100 ราย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ปรากฏว่า สามารถดำเนินการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของไทยในต่างประเทศได้ทันเวลาหลายรายการ สามารถปกป้องสิทธิ์ของผู้ประกอบการไทยและช่วยระงับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที
โดยเครื่องหมายการค้าที่คัดค้านการจดทะเบียนได้ อาทิ เครื่องหมายการค้า Moo Deng (หมูเด้ง) ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยที่ตรวจพบในจีน เครื่องหมายการค้า Hongthai Brand ของบริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ที่ตรวจพบในจีนและเวียดนาม เครื่องหมายการค้า IRPC ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ที่ตรวจพบในจีน เป็นต้น ซึ่งในกรณี Moo Deng หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ทราบว่าถูกละเมิดและทำเรื่องยื่นคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจีนได้ทัน คาดว่าจะทำให้สูญเสียโอกาสทางการค้าในตลาดจีนสูงกว่า 300 ล้านบาท
“โครงการ Trademark Monitor ไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการไทยจะถูกละเมิดเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการเสริมพลังให้ภาคธุรกิจไทยสามารถขยายตลาดสู่ประเทศต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ โดยกรมจะดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2569 ตามนโยบายนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่สั่งการให้เสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการไทย โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าของไทยที่มีแผนที่จะส่งออกสินค้าไปยังอาเซียนหรือจีน สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ จะเปิดรับผู้สมัครที่สนใจเข้าร่วมโครงการในเดือน พ.ย.2568 และจะคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์ 100 ราย เข้าสู่การติดตามเฝ้าระวังการละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย”นางอรมนกล่าว
ปัจจุบันผู้ประกอบการไทย ต้องเผชิญกับปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นอุปสรรคในการส่งออกสินค้าและบริการของไทยอย่างยิ่ง ทั้งในส่วนที่ทำให้เจ้าของแบรนด์คนไทยไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้านั้นในต่างประเทศอีกต่อไป และในส่วนที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ตัวจริง โดยกลุ่มสินค้าที่พบว่าเครื่องหมายการค้าของไทยถูกละเมิดในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าแฟชัน และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับรูปแบบการการละเมิด พบว่า มี 2 ลักษณะ คือ 1.บุคคลอื่นปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการไทย เพื่อนำไปทำตลาดแข่งในต่างประเทศ และ 2.บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทย เช่น ตัวแทนจำหน่าย (Distributor) ชิงนำเครื่องหมายการค้าไทยที่มีชื่อเสียงไปจดทะเบียนในต่างประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยไม่สามารถนำสินค้าซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าของตนไปจำหน่ายในประเทศนั้น ๆ ได้ กรมสินทางปัญญาจึงเฝ้าระวังและตรวจสอบในช่วงขั้นตอนที่สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของต่างประเทศมีการประกาศโฆษณาเพื่อจะจดเครื่องหมายการค้านั้น ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 60–90 วัน ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ เมื่อตรวจสอบพบ ก็จะแจ้งเตือนไปยังเจ้าของเครื่องหมายการค้าไทยให้ยื่นคัดค้าน ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมให้ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของกรม ให้คำปรึกษาและแนะนำขั้นตอนการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามกระบวนการของแต่ละประเทศ