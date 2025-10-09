เกาะสมุยปักหมุดดันไทยสู่ผู้นำเอเชีย เมืองด้านสุขภาพและท่องเที่ยวเชิงกีฬา

ผู้จัดการรายวัน 360 - เศรษฐกิจสุขภาพทะยานแซงแฟชั่นและยา! ผู้นำอุตสาหกรรมรวมตัวในงาน C9 Sessions ขับเคลื่อนเกาะสมุยสู่ฮับระดับโลกด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การยืดอายุขัย และไลฟ์สไตล์แอคทีฟ
เกาะสมุยกำลังก้าวสู่บทบาทใหม่ในฐานะจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่น่าจับตามองที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย จากเดิมที่เป็นเกาะหรูสำหรับการพักผ่อน สมุยได้ปรับภาพลักษณ์ให้สอดรับกับเทรนด์ระดับโลกที่ผสานแนวคิดเรื่องสุขภาพ การใช้ชีวิตแบบแอคทีฟ และการดูแลสมรรถนะร่างกาย จนกลายเป็นนิยามใหม่ของการท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญทั้งกับสุขภาพ และการผ่อนคลาย
ประเทศไทยยังคงเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย โดยมีการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ตั้งแต่รีทรีตโยคะ รีสอร์ตสปา คลินิกสุขภาพ ไปจนถึงศูนย์ส่งเสริมอายุยืน ซึ่งภาคธุรกิจสุขภาพของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง และท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงนี้ เกาะสมุยได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่โดดเด่น ผสานความสงบของทะเลเมืองร้อนเข้ากับนวัตกรรมด้านสุขภาพและกีฬา
อุตสาหกรรมสุขภาพของประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทในปี 2566 โดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญจากการเติบโตของ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โอกาสเหล่านี้ได้ถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญในงาน C9 Sessions – Koh Samui Wellness Tourism “Beyond the Spa” ซึ่งเป็นเวทีที่รวมผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนจากทั่วโลก มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาเกาะสมุยให้ก้าวขึ้นเป็นต้นแบบใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และไลฟ์สไตล์แอคทีฟในเอเชีย
“เศรษฐกิจด้านสุขภาพของโลกในปัจจุบันมีมูลค่าสูงกว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นหรืออุตสาหกรรมยา แต่ความสำเร็จที่แท้จริงขึ้นอยู่กับความจริงใจ ไม่ใช่เพียงการสร้างภาพลักษณ์ด้านสุขภาพ นักท่องเที่ยวยุคใหม่ให้ความสำคัญกับความจริงแท้และผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้ ทำให้เกาะสมุยมีโอกาสในการยกระดับมาตรฐานใหม่ ผ่านการพัฒนาโครงการที่ให้ผลลัพธ์ชัดเจนทั้งด้านสุขภาพ การยืดอายุขัย และสมรรถนะของร่างกาย” กล่าวโดย อินโก ชเวเดอร์ (Ingo Schweder) ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GOCO Hospitality และกรรมการผู้จัดการ Horwath HTL Health & Wellness
อินโก ยังเสริมว่า “การแพทย์เพื่อการยืนอายุ (Longevity Medicine) สุขภาพแบบเฉพาะบุคคล (Precision Health) และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Spiritual Wellbeing)” คือสามแกนหลักของการเติบโตในอนาคต ซึ่งขับเคลื่อนด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มองหาประสบการณ์ด้านสุขภาพที่มีความหมาย และให้ผลลัพธ์จริงในทุกมิติของการบริการด้านการท่องเที่ยว
แรงขับเคลื่อนสำคัญของการพัฒนาครั้งนี้คือ Maraleina Sports Resort ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 140 ไร่ และได้ผสานแนวคิดหลัก 5 ด้าน ได้แก่ ฟุตบอล ว่ายน้ำ ฟิตเนส กีฬาแร็กเกต และกิจกรรมสำหรับครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก อาทิ สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานฟีฟ่า โรงยิมสมรรถนะสูง และโซนฟื้นฟูร่างกายที่ออกแบบมาเพื่อนักกีฬาและนักท่องเที่ยวสายสุขภาพ
มาร์เซโล ฟอนเซกา (Marcelo Fonseca) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ Maraleina Sports Resort กล่าวว่า “วิสัยทัศน์ของเรามาจากความหลงใหลในกีฬา และความเชื่อมั่นในศักยภาพของเกาะสมุย สิ่งที่เริ่มต้นจากความฝันในการสร้างโอกาสให้เยาวชนในท้องถิ่นผ่านสโมสร Samui United ได้ขยายกลายเป็นระบบนิเวศที่เชื่อมโยงสุขภาพ ชุมชน และครอบครัวเข้าด้วยกัน นักท่องเที่ยวเจเนอเรชันมิลเลนเนียลและเจนซีไม่ได้มองหาการพักผ่อนเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่พวกเขาต้องการขยับร่างกาย สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้คน และดูแลสุขภาพของตัวเอง โดยกีฬาได้กลายเป็นประตูสำคัญที่เปิดเส้นทางสู่การมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน”
ความร่วมมือของ Maraleina กับ โครงการฝึกอบรมฟุตบอล Paris Saint-Germain Academy ได้ยกระดับเกาะสมุยให้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายกีฬาระดับนานาชาติ มอบโอกาสให้เยาวชนไทยได้ฝึกซ้อมตามมาตรฐานระดับโลก พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ของสมุยให้โดดเด่นในฐานะจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ
สำหรับ มิก้า ชูนวลศรี อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Maraleina Sports Resort เขาเชื่อว่าพลังของกีฬาที่มีต่อชุมชนคือหัวใจสำคัญของเรื่องราวเกาะสมุย โดยกล่าวว่า “การท่องเที่ยวเชิงกีฬาคือเรื่องของผู้คนและเป้าหมาย และที่สโมสร Samui United เรากำลังสร้างโอกาสให้ผู้เล่นท้องถิ่น พร้อมจุดประกายแรงบันดาลใจให้เยาวชนทั่วเกาะ อีกทั้งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการมากกว่าการพักผ่อนแบบทั่วไป ให้ได้ฝึกซ้อม เล่นกีฬา และฟื้นฟูร่างกายในสถานที่ที่มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแบบเดียวกัน ซึ่งสมุยมอบความลงตัวระหว่าง ความจริงแท้ และ ความมุ่งมั่น ได้อย่างสมบูรณ์แบบ”
เมื่อการท่องเที่ยวทั่วโลกยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การผสานระหว่างสุขภาพและกีฬาได้เปลี่ยนวิธีที่จุดหมายปลายทางต่าง ๆ ใช้ในการแข่งขันในตลาดท่องเที่ยว แนวคิดแบบ “ไฮบริด” ที่รวมการฟื้นฟูร่างกายเข้ากับการพัฒนาศักยภาพ และเชื่อมโยงการมีสติ(mindfulness) เข้ากับการเคลื่อนไหว กำลังกลายเป็นจุดเด่นสำคัญที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์และความแตกต่างให้กับแต่ละจุดหมาย
“การผสานระหว่างสุขภาพและกีฬาได้เติมพลังให้สมุยมีชีวิตชีวาตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไม่ได้มาเพียงตามฤดูกาล แต่ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ดึงดูดผู้เดินทางจากทั่วโลก และยกระดับสมุยให้ก้าวข้ามจากจุดหมายแห่งการพักผ่อนแบบเดิม ๆ ด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันโดดเด่นและและโครงการใหม่ ๆ ที่มีวิสัยทัศน์ เกาะสมุยจึงอยู่ในจุดที่พร้อมจะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ และไลฟ์สไตล์แอคทีฟของเอเชีย” กล่าวโดย บิล บาร์เน็ตต์ (Bill Barnett) กรรมการผู้จัดการ C9 Hotelworks
จากรีสอร์ตหรูที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและยืดอายุขัย ไปจนถึงสถาบันฟุตบอลระดับเยาวชน การเปลี่ยนแปลงของเกาะสมุยสะท้อนให้เห็นถึงกระแสการท่องเที่ยวระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับ สุขภาพ ชุมชน และการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ