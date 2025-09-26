รองประธานนครปฐมฯ แจงแค่ใช้เว็บพนันคาดอก ไม่ได้ชวนเข้ากลุ่ม

ควันหลงฟุตบอลเอฟเอ คัพ 2025/26 ระหว่าง สมุย ยูไนเต็ด ที่เปิดบ้านถล่ม นครปฐม ซิตี้ 20-0 ยังคงถูกพูดถึงอย่างมาก นอกจากสกอร์ที่ทำเอาเป็นไวรัลในโลกโซเชียลแล้ว หลังเกม มิก้า ชูนวลศรี อดีตกองหลังทีมชาติไทย ที่ปัจจุบันเป็นรองประธานทีมสมุย ยังต้องโอนเงินช่วยเหลือบรรดาแข้งนครปฐมให้มีค่ารถกลับบ้านอีกด้วย
ล่าสุดนครปฐม ซิตี้ ยังถูกจับตามองเรื่องผู้สนับสนุนสโมสรที่คาดบนอกเสื้อเป็นเว็บพนัน ซึ่งผิดกฎหมายในประเทศไทย ทำให้หลายคนสนใจถึงเรื่องนี้
โดย ณพวีร์ ภักดีประดับ รองประธานนครปฐม ซิตี้ ได้ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐ สปอร์ต ถึงเรื่องนี้ว่า "ทางนั้นอยากจะช่วยสนับสนุนเด็กๆ มีงบให้ 200,000 บาท และค่าสมัครที่จะส่งแข่ง และทำชุดแข่งให้ 400 ชุดเพื่อให้ทีมไปขายต่อ โดยไม่ได้ใส่เงื่อนไขบังคับให้เราต้องโปรโมทหรือเชิญชวนคนมาเล่นพนันแต่อย่างใด“
”ส่วนเรื่องที่ว่าทีมมีเว็บเป็นสปอนเซอร์ แพ้ 20-0 เป็นการล้มบอลหรือมีอะไรแอบแฝง ผมขอย้ำไว้ตรงนี้เลยครับ น้องทุกคนที่ลงสนามสู้เต็มที่ 90 นาที ไม่มีใครถอดใจ แต่ความห่างชั้นกับมีเวลาซ้อมน้อยและต้องเดินทางมาเจอทีมอาชีพผลออกมาแบบนี้ถือว่าไม่แปลก”