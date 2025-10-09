‘แมคโดนัลด์’ จับมือ ‘เนสท์เล่’ เปิดตัว ‘แมคเฟลอร์รี - Made with คิทแคท & ไมโล’

บริษัท แมคไทย จำกัด ผู้นำธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน (QSR) ภายใต้แบรนด์
‘แมคโดนัลด์’ จับมือ ‘เนสท์เล่ ประเทศไทย’ สร้างสรรค์เมนูความอร่อยสุดเข้มข้นเป็นครั้งแรกของโลก ‘แมคเฟลอร์รี - Made with คิทแคท & ไมโล’ ส่งต่อประสบการณ์ความอร่อยที่ไม่ซ้ำใคร!
นางสาวพัชนีวรรณ ตันประวัติ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท แมคไทย จำกัด กล่าวว่า ‘แมคโดนัลด์ นับเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกที่ไม่หยุดพัฒนาเมนูใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภครุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มที่ชื่นชอบการลองสิ่งแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร และรักการแชร์ประสบการณ์ ‘Instagrammable’ บนโซเชียลมีเดีย
โดยล่าสุดเมนู ‘แมคเฟลอร์รี - Made with คิทแคท & ไมโล’ เราได้ร่วมมือกับ บริษัท ‘เนสท์เล่ ประเทศไทย’ ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำระดับโลก ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือที่พร้อมสร้างสรรค์เมนูสุดพิเศษครั้งแรกของโลก ที่เราเชื่อว่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่ทั้งอร่อยและแชร์ต่อได้อย่างน่าประทับใจ
เมนูรวมพลังความอร่อย ‘แมคเฟลอร์รี - Made with คิทแคท & ไมโล’ จากแมคเฟลอร์รีที่ทุกคนชื่นชอบ มาพร้อมความกรุบกรอบของคิทแคท ครัมเบิ้ล และผงไมโลแบบจัดเต็ม พร้อมเสิร์ฟในแพคเกจจิ้งดีไซน์สุดพิเศษ ดับเบิลความอร่อย สุดเข้มข้น ที่ทุกคนต้องลอง ในราคาเริ่มต้นถ้วยละ 49 บาท
นางสาวเครือวัลย์ วรุณไพจิตร ผู้อำนวยการบริหารหน่วยธุรกิจ เนสท์เล่ โพรเฟชชันนัล ภูมิภาคอินโดไชน่า กล่าวว่า ‘เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ ‘แมคโดนัลด์’ ในการสร้างสรรค์เมนูใหม่นี้ จากความโดดเด่นของไอศกรีมซอฟท์เสิร์ฟหวานละมุนสูตรเฉพาะจากแมคโดนัลด์ และรสชาติความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของคิทแคทและไมโล เราเชื่อมั่นว่าจะช่วยส่งมอบความอร่อยครั้งใหม่ให้กับผู้บริโภครุ่นใหม่ และได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากลูกค้าอย่างแน่นอน’
มาดับเบิลความอร่อย เข้มข้น หวานกรุบในทุกคำ กับเมนูใหม่ที่ลองแล้วจะติดใจ ‘แมคเฟลอร์รี - Made with คิทแคท & ไมโล’ ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 6 มกราคม 2569 ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาที่ร่วมรายการ, บริการแมคไดร์ฟ ทรู และแมคดิลิเวอรี โทร.1711, เว็บไซต์ www.mcdonalds.co.th