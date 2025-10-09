”อิมแพ็ค” จัดเพ็ทวาไรตี้ พบสัตว์หายาก 2 หมื่นตัว

ผู้จัดการรายวัน 360 - อิมแพ็คฯ จัดงาน “สมาร์ทฮาร์ท พรีเซนต์ ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท วาไรตี้ เอ็กซิบิชั่น 2025 มหกรรมสัตว์เลี้ยงสุดยิ่งใหญ่ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ยกระดับสู่ Lifestyle Pet Exhibition แบบครบวงจร รวมสัตว์เลี้ยงหลากหลายสายพันธุ์และสัตว์ Exotic หายากกว่า 20,000 ตัว พร้อมบูธสินค้าและบริการกว่า 250 บูธ บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร คาดดึงผู้เข้าร่วมงานกว่า 150,000 คน และสร้างเม็ดเงินสะพัดภายในงานกว่า 80 ล้านบาท
นางสาวกุลวดี จินตวร ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันกระแสการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มสัตว์เลี้ยงพิเศษหรือสัตว์เอ็กโซติกที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สะท้อนให้เห็นว่าผู้เลี้ยงในปัจจุบันมองสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกครอบครัว และต้องการประสบการณ์ที่มากกว่าการซื้อสินค้า
งานสมาร์ทฮาร์ท พรีเซนต์ส ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท วาไรตี้ เอ็กซิบิชั่น 2025 ซึ่งจัดขึ้นโดยอิมแพ็คฯ ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 15 ปีนี้กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่ 4 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 9-12 ตุลาคม 2568 บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร รวมสัตว์เลี้ยงกว่า 20,000 ตัว และ บูธสินค้า–บริการกว่า 250 บูธ ให้เป็นมากกว่างานแฟร์ แต่เป็น Lifestyle Pet Exhibition แบบครบวงจร ที่รวบรวมสินค้า บริการ กิจกรรม และโซนสัตว์ Exotic หายาก เพื่อตอบโจทย์ทั้ง Gen Z Pet Parents, ครอบครัวคนรุ่นใหม่ และกลุ่ม Exotic Lovers ที่กำลังขยายตัวในไทย ซึ่งปีนี้งานจัดขึ้นภายใต้ธีม "ANNYEONG เพื่อนรักตะลุยเกาหลี" เปิดบรรยากาศเกาหลีย้อนยุคที่ผสานแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และความน่ารักของสัตว์เลี้ยงเข้าด้วยกัน ให้ผู้เข้าชมรู้สึกเหมือนได้พาสัตว์เลี้ยงมาใช้เวลาและสร้างประสบการณ์ร่วมกันจริง ๆ
โดยไฮไลท์สำคัญของงานเพ็ท วาไรตี้ อยู่ที่การรวมตัวของเหล่าสัตว์เอ็กโซติกหลากหลายสายพันธุ์ ที่ยกขบวนความมหัศจรรย์มาให้ชมกันอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นเมียร์แคต เฟอเร็ต ซูการ์ไกลเดอร์ อีกัวน่า งูบอลไพธอน กบฮอร์นฟรอก นกเค้าอินทรี เต่ายักษ์ซูลคาตา นกแก้วมาคอว์ บุชเบบี้ยักษ์ อีเห็นสีพิเศษ อีเห็นขาสั้น ลีเมอร์หางแหวน แพรรีด็อก แก๊งสกังก์ ไปจนถึงกิ้งก่านานาพันธุ์จากทั่วโลก พร้อมทั้งการประกวดกระต่ายมาตรฐานโลก ARBA ครั้งแรกในประเทศไทย ที่คัดสรรสายพันธุ์หายากกว่า 10 ชนิด การแข่งขันหนูไมซ์ การประกวดแฮมสเตอร์ และการเปิดตัวสุดพิเศษของกระต่ายยักษ์ Continental Giant และ German Lop สีบูล ซึ่งมีเพียงตัวเดียวในประเทศไทย ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่คนรักสัตว์ไม่ควรพลาด นอกจากโซนสัตว์หายากแล้ว ภายในงานยังอัดแน่นด้วยการแข่งขันและโชว์สุดมันส์ อาทิ การตัดขนแมวและสุนัขโดยมืออาชีพ การแข่งขันพิทบูลลากน้ำหนักชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 38 การโชว์สุนัขไต่กำแพง และ เวที UDC The Star เฟ้นหาดาวเด่นประจำงาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมครอบครัวและเวิร์กช็อปสไตล์เกาหลี อาทิ Love Key Ceremony นัมซานทาวเวอร์ การทำเครื่องรางนำโชค และการทำเจลลี่สำหรับสัตว์เลี้ยง รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมเลือกช้อปจากกว่า 250 บูธที่ขนโปรโมชั่นราคาพิเศษมาเพียบ คาดสร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า 80 ล้านบาท
เสวนาเชิงลึก “Pet Shop Transforming”
เจาะอินไซต์ธุรกิจสัตว์เลี้ยง รายเก่าได้ไปต่อ รายใหม่ได้เติบโต
นอกจากความบันเทิงและการช้อปปิ้งกว่า 250 บูธ งานปีนี้ยังเป็นเวทีต่อยอดธุรกิจและองค์ความรู้ ผ่านสัมมนาเชิงลึกจากสมาคมอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงไทย (TPIA) สำหรับผู้ประกอบการร้านเพ็ทช็อป เจ้าของธุรกิจสัตว์เลี้ยง ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย ตลอดจนผู้สนใจลงทุนในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง ในหัวข้อ “PET BUSINESS: PET SHOP TRANSFORMING – ก้าวที่ต้องเปลี่ยน” ที่จะล้วงลึกประเด็นสำคัญ อาทิ การเข้าใจธุรกิจและภาพรวมตลาดสัตว์เลี้ยงอย่างแท้จริง พร้อมประเด็นที่ผู้ประกอบการและผู้สนใจต้องรู้ เจาะลึก Key Failures ของธุรกิจสัตว์เลี้ยงและแนวทางก้าวต่อไปในยุคที่การแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การแก้โจทย์ “ขายดีแต่ไม่มีกำไร” ไปจนถึงกลยุทธ์ค้าขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เติบโตได้จริง พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงของวงการสัตว์เลี้ยงไทย อาทิ นายนันทพล ตันติวงศ์อำไพ นายกสมาคม TPIA, น.สพ.เทียนชัย ไพฑูรย์วงศ์วีระ ที่ปรึกษาสมาคม TPIA และผู้ก่อตั้งชมรมผู้ค้าผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย และ นายนิติพงศ์ เลาหวิศิษฏ์ กรรมการสมาคม TPIA และกรรมการบริหาร บริษัท เพ็ท โพรเทคท์ ฟู้ด จำกัด ผู้จัดจำหน่ายอาหารสัตว์ แบรนด์ คานิวา (Kaniva) รวมถึงอีกหลายท่านจากทั้งธุรกิจออฟไลน์และออนไลน์
สมาร์ทฮาร์ท พรีเซนต์ส ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท วาไรตี้ เอ็กซิบิชั่น 2025 จัดขึ้นระหว่าง วันพฤหัสบดี ที่ 9 – วันอาทิตย์ ที่12 ตุลาคม 2568 ณ อาคาร 7-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี