ทช.ห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ระดมกำลังลงพื้นที่มอบอาหาร น้ำดื่ม ถุงยังชีพ ใน จ.พิจิตรและอยุธยา พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำ

กรมทางหลวงชนบทห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มอบอาหาร น้ำดื่ม ถุงยังชีพ ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมติดตามสถานการณ์มวลน้ำอย่างต่อเนื่องทั่วทุกภูมิภาค เพื่อเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ
นายพิชิต หุ่นศิริ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ยังคงได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังมวลน้ำในแต่ละภูมิภาคที่มีความเสี่ยง พร้อมทั้งกำชับให้ลาดตระเวนและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ในโครงข่ายทางหลวงชนบท ทั้งการมอบอาหาร น้ำดื่ม ถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการให้กำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เช่น แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร ได้ลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของจำเป็นใช้ บนถนนทางหลวงชนบทสาย พจ.5046 เชื่อมถนนเทศบาลเมืองพิจิตร-บ้านวังกรด อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร และแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ได้ลงพื้นที่มอบน้ำดื่ม อาหาร ตามบ้านเรือนในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำในเรื่องการบูรณาการร่วมกับจังหวัด ทั้งการสนับสนุนกำลังคน รถบรรทุกน้ำ ยานพาหนะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มกำลัง
ขณะนี้ (7 ต.ค. 68 เวลา 10.00 น.) สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท ได้รายงานโครงข่ายในความรับผิดชอบของ ทช.ที่ประสบอุทกภัยใน 20 จังหวัด โดยได้รับผลกระทบ 55 สายทาง แบ่งเป็น สัญจรผ่านได้ 36 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 19 สายทาง ทั้งนี้ ทช.ยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจโครงข่ายทางหลวงชนบทที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งหากพบว่ามีเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจะเร่งติดตั้งป้ายเตือน ป้ายทางเลี่ยง ป้ายบอกระดับน้ำ สัญญาณไฟกะพริบ ปักเสาตามแนวเขตทาง ตลอดจนอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน หากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146