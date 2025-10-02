ปภ.ส่ง Cell Broadcast แจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่ง 3 อำเภอ จ.พิจิตร ให้ผู้อาศัยริมแม่น้ำน่านเตรียมยกของขึ้นที่สูง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และ จ.พิจิตร ได้ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำน่านที่ จ.พิจิตร พบว่า ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ขอให้ผู้อาศัยอยู่ริมแม่น้ำน่านและพื้นที่ลุ่มต่ำ ใน 3 อำเภอ ได้แก่
อ.เมืองพิจิตร ที่ ต.ในเมือง (เขตเทศบาลเมืองพิจิตร) ต.ย่านยาว ต.ปางทาง ต.ท่าฬ่อ ต.ป่ามะคาบ ต.บ้านบุ่ง ต.ฆะมัง ต.หัวดง ต.ดงป่าคำ
อ.ตะพานหิน ที่ ต.ตะพานหิน (เขตเทศบาลเมืองตะพานหิน) ต.ทุ่งโพธิ์ ต.วังหลุม ต.คลองคูณ ต.ดงตะขบ ต.งิ้วราย ต.ไทรโรงโขน ต.หนองพยอม
อ.บางมูลนาก ที่ ต.บางมูลนาก (เขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก) ต.หอไกร ต.เนินมะกอก ต.ภูมิ ต.ห้วยเขน ต.ลำประดา ต.บางไผ่
และพื้นที่ใกล้เคียง เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง เตรียมยกของขึ้นที่สูง ดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ติดตามข่าวสารราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด”
ปภ. จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่ง อ.เมืองพิตรง อ.ตะพานหิน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง