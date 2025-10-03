“พูนพงษ์”ประกาศดัน 8 ภารกิจ ยกระดับบริการ หนุนผู้ประกอบการทำธุรกิจสะดวก

“พูนพงษ์” ประกาศเดินหน้าภารกิจเร่งด่วน 8 ด้าน ขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัลและสร้างระบบนิเวศน์ที่เกื้อหนุนผู้ประกอบการให้เติบโต ลุยยกระดับบริการดิจิทัล เชื่อมโยงข้อมูล ส่งเสริมศักยภาพ SME เพิ่มโอกาสขายออนไลน์ ดูแลผู้ทำบัญชี อำนวยความสะดวกต่างชาติทำธุรกิจในไทย ป้องปรามธุรกิจผิดกฎหมาย และปรับปรุงกฎ ระเบียบ กฎหมายให้เอื้อต่อการทำธุรกิจ
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้วางภารกิจเร่งด่วน 8 ด้าน ซึ่งจะเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับการทำงานของกรมให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการและเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลและการสร้างระบบนิเวศที่เกื้อหนุนผู้ประกอบการไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยพร้อมเดินหน้าภารกิจดังกล่าวทันที เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีระบบธุรกิจที่ทันสมัย โปร่งใส และแข่งขันได้ในระดับสากล
สำหรับภารกิจทั้ง 8 ด้าน ประกอบด้วย 1.การยกระดับบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยขณะนี้กรมมีความพร้อมให้บริการจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ 100% แต่จะยังไม่หยุดพัฒนารูปแบบการใช้งานและปรับปรุงฟังก์ชันต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น
2.การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเป็นปัจจุบัน โดยเป็นการทำงานหลังบ้านที่จะเชื่อมต่อข้อมูลนิติบุคคลเข้ากับระบบของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของภาคธุรกิจทั้งการเดินทาง ลดการใช้กระดาษ และเพิ่มความเร็วในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญเราจะผลักดันให้มีการนำข้อมูลธุรกิจไปวิเคราะห์ต่อยอด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ วิเคราะห์เชิงนโยบาย และป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยภาครัฐสามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมและตรงจุด
3.การส่งเสริมศักยภาพ SME ให้ตรงตามความต้องการ โดยเฉพาะธุรกิจกลุ่มค้าส่ง-ค้าปลีก ร้านอาหาร สุขภาพและความงาม ธุรกิจครอบครัว และบริการผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่สอดรับกับนโยบายเร่งด่วนของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยจะเร่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้ทันต่อสภาพตลาดในยุคปัจจุบันและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปส่งเสริมการพัฒนาระบบหลังบ้าน โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ
4.การเพิ่มรายได้ผู้ประกอบการผ่านการค้าออนไลน์ โดยเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการค้าผ่านอีคอมเมิร์ซทั้งไทยและต่างชาติ สร้างโอกาสให้ผู้ค้ารายเล็กได้มีช่องทางการตลาดที่หลากหลายมากขึ้น สามารถสร้างคอนเทนต์ด้วยตัวเองได้อย่างน่าสนใจ ขายสินค้า บริการผ่านโลกออนไลน์ให้เป็น รวมถึงเราจะขยายความร่วมมือไปยังแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อร่วมกันสนับสนุนผู้ประกอบการไทยด้วย
5.ดูแลผู้ทำบัญชีเพื่อส่งเสริมธุรกิจให้มีธรรมาภิบาล เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญ เพราะผู้ทำบัญชีทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลบัญชีให้ห้างหุ้นส่วนและบริษัท การจัดทำบัญชีที่มีมาตรฐานและถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลจะช่วย ชี้ทิศทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน โดยเราจะดูแลและอำนวยความสะดวกให้ผู้ทำบัญชี โดยจะส่งเสริมทั้งการอบรมพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบัญชี ไปจนถึงสร้างเครื่องมือดิจิทัลด้านบัญชีให้ธุรกิจมีผู้ช่วยออนไลน์ที่ดี
6.อำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติที่ประกอบธุรกิจในไทยอย่างถูกกฎหมาย การลงทุนของนักธุรกิจต่างชาติถือเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากการดึงเม็ดเงินให้เข้ามาลงทุนในประเทศแล้ว ยังมีการถ่ายทอดทักษะเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจไทยด้วย เป็นการเพิ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ผู้ประกอบการไทย ดังนั้น การอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำด้านกฎหมาย ขั้นตอนการลงทุน ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการออกใบอนุญาตฯ และยกระดับความโปร่งใสในการทำธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำควบคู่กันไป
7.การป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยกรมจะบังคับใช้กฎหมายในความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างระบบธุรกิจที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการไทย พร้อมเดินหน้าป้องกันและปราบปรามธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเข้มข้น โดยเอาผิดกับการใช้บุคคลต่างชาติแอบอ้างถือหุ้นแทน (นอมินี) บัญชีม้านิติบุคคล และการปลอมแปลงเอกสารนิติบุคคล เป็นต้น
8.การแก้ไข กฎ ระเบียบให้ทันสมัยเอื้อต่อภาคธุรกิจ เพื่อปรับปรุงงานให้บริการที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมธุรกิจยุคใหม่ ลดความซ้ำซ้อนและความยุ่งยากในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งพัฒนากลไกสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยมีเป้าหมายเพื่อปลดล็อกศักยภาพของประเทศและเพื่อให้กฎหมายธุรกิจของไทยมีความทันสมัย โปร่งใส และแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
“ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่มารับตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคนที่ 31 ซึ่งเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังที่มีความผูกพันมากว่า 30 ปี และได้มีส่วนสร้างบ้านหลังนี้ให้มีความเข้มแข็ง ในโอกาสที่ผมเข้ามารับตำแหน่ง ได้มองเห็นโอกาสหลายด้านในการพัฒนาองค์กรให้เติบโต พร้อมที่จะให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการทุกระดับ รวมทั้งมุ่งขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นกลไกหลักในการยกระดับธุรกิจไทยให้ทันสมัย เข้มแข็ง และแข่งขันได้ในระดับสากล”นายพูนพงษ์กล่าว