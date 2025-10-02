DITP นำผู้ประกอบการไทยลุยอินเดีย เจรจาธุรกิจปิดดีล 1,386 ล้าน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) นำผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของตกแต่งบ้าน วัสดุก่อสร้าง เจรจาจับคู่ธุรกิจที่อินเดีย ปิดดีลการค้าภายใน 1 ปีได้กว่า 1,386 ล้านบาท เสียงชื่นชมเพียบ ขอให้จัดแบบนี้อีก พร้อมพาพบบิ๊กอสังหาริมทรัพย์ในอินเดียเพื่อสร้างโอกาสขายสินค้าให้ด้วย
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการนำคณะผู้แทนการค้ากลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของตกแต่งบ้าน วัสดุก่อสร้าง รวม 46 บริษัท เดินทางไปเจรจาการค้ากับผู้ซื้อและผู้นำเข้าที่อินเดีย ว่า โครงการนี้ DITP ได้ร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (BOT) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC) นำผู้ประกอบการไทยไปบุกเจาะตลาดศักยภาพใหม่ เพื่อทดแทนการส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ ที่เจอมาตรการทางภาษี และเพิ่มโอกาสในการส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆ ซึ่งปรากฏว่าประสบความสำเร็จเกินคาด มีผู้ซื้อ ผู้นำเข้ามาเจรจาจับคู่ธุรกิจ 92 บริษัท เกิดการเจรจาการค้า 312 คู่ สร้างมูลค่าการค้าภายใน 1 ปี 43.32475 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,386 ล้านบาท
สำหรับสินค้า 5 อันดับแรกที่ประสบความสำเร็จในการเจรจา ได้แก่ 1. หล็กรูปพรรณ 2. คูลลิ่งทาวเวอร์ประหยัดพลังงาน 3. อุปกรณ์ระบายอากาศที่ติดตั้งบนหลังคา 4. ชิ้นส่วนโลหะ และ 5. แผ่นไม้ที่ผลิตจากไม้ยางพารา
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมโครงการนี้ต่างชื่นชมการจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ เพราะเป็นกิจกรรมที่ตรงความต้องการทั้งของผู้นำเข้าและผู้ส่งออก สามารถพบลูกค้าที่เหมาะกับสินค้า และแสดงความประสงค์ให้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้เพิ่มขึ้นอีก เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และอยากให้พาไปเปิดตลาดใหม่ๆ เพิ่มขึ้นด้วย
น.ส.สุนันทากล่าวว่า นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ ยังได้นำผู้ประกอบการไทยเข้าเยี่ยมและสำรวจตลาดกลุ่มอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของอินเดีย ได้แก่ บริษัท RPS GROUP ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ บริษัท MQDC โครงการในเครือ CP Group ของประเทศไทยที่เป็นผู้พัฒนาด้าน Co-working & Innovation Hub โครงการ DLF Camellias โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่พักอาศัย เน้นตลาด Luxury ระดับราคาตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไป และโครงการ KRISUMI Waterfall Residences โครงการอสังหาริมทรัพย์ร่วมทุนระหว่างญี่ปุ่นและอินเดีย เน้นเจาะกลุ่ม Expat ชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
“การนำผู้ประกอบการไทยไปพบกับบริษัทที่พัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ในอินเดีย ทำให้ได้เห็นแนวโน้มการพัฒนาโครงการ โอกาสทางการค้าของกลุ่มวัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน และสามารถต่อยอดพัฒนานวัตกรรมและสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดได้ เรียกได้ว่าการนำผู้ประกอบการบุกแดนภารตะในครั้งนี้เป็นการเปิดประตูการค้าที่สวยงามและได้รับผลตอบรับเกินคาด นับเป็นเป้าประสงค์สูงสุดของ DITP ในการจัดโครงการในครั้งนี้ และจากนี้ DITP ยังจะเดินหน้าจัดโครงการในลักษณะนี้ต่อไป ซึ่งเป็นไปตามนโยบายนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มอบนโยบายเร่งด่วนให้ดำเนินการขับเคลื่อนการส่งออก และสร้างโอกาสให้กับผู้ส่งออกของไทย” น.ส.สุนันทากล่าว