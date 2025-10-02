xs
กรมทรัพย์สินทางปัญญารับลูก “ศุภจี” ลุยเฟ้นหาสินค้า GI ใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมทรัพย์สินทางปัญญารับลูก “ศุภจี” เฟ้นหาสินค้าคุณภาพที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ผลักดันขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ พร้อมเร่งรัดว่าที่สินค้า GI ให้ขึ้นทะเบียนได้โดยเร็ว และจับมือทูตพาณิชย์ขยายตลาดสู่สากล เผยยังจะนำทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ช่วยเสริมแกร่งการทำธุรกิจให้กับ SME ด้วย

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้รับนโยบายนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยจะร่วมมือกับพาณิชย์จังหวัด เดินหน้าเฟ้นหาสินค้าคุณภาพที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น เพื่อผลักดันขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ๆ และเร่งรัดการขึ้นทะเบียนว่าที่สินค้า GI จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ทุเรียนชุมพร กกเหล่าพัฒนา (นครพนม) ไก่เบตงยะลา ผ้าทอนาหมื่นศรี (ตรัง) และมะยงชิดแม่ย่าสุโขทัย พร้อมประสานความร่วมมือกับทูตพาณิชย์ในต่างประเทศ ร่วมวิเคราะห์ตลาดเป้าหมาย เพื่อร่วมกันส่งเสริมการขยายตลาดสินค้า GI ไทยสู่สากล

“รัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ผลักดันเพิ่มจำนวนสินค้า GI ไทยให้มีมากขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้า GI ซึ่งถือเป็นของดีประจำถิ่น โดยที่ผ่านมา เห็นได้ชัดว่าสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น GI สามารถเพิ่มมูลค่าได้มากกว่าสินค้าทั่วไปถึง 2-5 เท่า อาทิ ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง จาก จ.นครศรีธรรมราช ราคาขายก่อนเป็น GI อยู่ที่ลูกละ 100-200 บาท แต่เมื่อได้เป็น GI แล้ว ราคาขายอยู่ที่ลูกละ 300-500 บาท” นางอรมนกล่าว

ปัจจุบันมีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI จำนวน 239 สินค้า ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในปี 2568 กว่า 82,000 ล้านบาท

นางอรมนกล่าวว่า กรมยังจะเร่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ SME ที่สภาพแวดล้อมในยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีปัจจัยกระทบรอบด้าน ทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยในการตอบโจทย์ความท้าทายเหล่านี้ได้ โดยกรมจะดำเนินกิจกรรมเชิงรุกเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์ และตอบโจทย์ความท้าทายใหม่ๆ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างแต้มต่อทางการค้าและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ SME ต่อไป

“กรมจะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติทันที โดยจัดทำแผนงานที่ตอบโจทย์นโยบายเร่งด่วน ทั้งด้านการส่งเสริมการพัฒนา GI การจับคู่นวัตกรรมที่เหมาะสมให้ผู้ประกอบการ และการบ่มเพาะผู้ประกอบการ SME ให้เข้มแข็ง ผ่านการใช้ประโยชน์จากระบบทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประชาชน และเสริมความสามารถการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน” นางอรมนกล่าว

