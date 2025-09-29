ส่งออกข้าว 8 เดือน 5.04 ล้านตัน ลด 23.98% มัน 6.37 ล้านตัน เพิ่ม 36.70%

ส่งออกข้าว 8 เดือน ปี 68 ปริมาณ 5.04 ล้านตัน ลด 23.98% เหตุผลผลิตข้าวโลกเพิ่ม อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ชะลอนำเข้า เงินบาทแข็ง ทำขีดความสามารถในการแข่งขันลดลง ยังมั่นใจ ปี 68 จะส่งออกได้ตามเป้า 7.5 ล้านตัน หลังลุยขายข้าวในช่วงที่เหลือเต็มสูบ โดยเฉพาะจีนลุ้นยอดรวม 5 แสนตัน ส่วนมันสำปะหลัง ส่งออก 6.37 ล้านตัน เพิ่ม 36.70% ทั้งปีเข้าเป้า 7.5 ล้านตันแน่นอน
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ช่วง 8 เดือน ปี 2568 (ม.ค.-ส.ค.) ไทยส่งออกข้าวปริมาณ 5.04 ล้านตัน ลดลง 23.98% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีปริมาณส่งออกอยู่ที่ 6.63 ล้านตัน มีมูลค่า 2,987 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 99,061 ล้านบาท) ลดลง 30.58% จากปีก่อนที่มีมูลค่า 4,303 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 153,913 ล้านบาท) โดยมีสาเหตุจากปริมาณผลผลิตข้าวในตลาดโลกเพิ่มขึ้น กดดันด้านราคา ผู้นำเข้าสำคัญอย่างอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ชะลอการนำเข้า และค่าเงินบาทแข็งค่า ที่มีส่วนมาก ๆ ทำให้การแข่งขันของข้าวไทยลดลง เมื่อเทียบกับคู่แข่ง ทั้งอินเดียและเวียดนาม ที่ค่าเงินล้วนอ่อนค่า แต่ไทยแข็งค่า
ทั้งนี้ แม้ภาพรวมจะส่งออกข้าวได้ลดลง แต่ไทยส่งออกข้าวไปจีน สหรัฐฯ แอฟริกาใต้ ภูมิภาคตะวันออกกลาง และยุโรปได้เพิ่มขึ้น โดยข้าวหอมมะลิไทย ข้าวนึ่ง ข้าวเหนียว และข้าวกล้อง เป็นชนิดข้าวที่มีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น ส่วนข้าวที่มีปริมาณส่งออกลดลง คือ ข้าวขาว และข้าวหอมไทย ที่มีการแข่งขันสูงทางด้านราคากับผู้ส่งออกสำคัญอย่างเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน
สำหรับเป้าหมายปี 2568 ที่ตั้งไว้ที่ 7.5 ล้านตัน หากจะส่งออกได้ตามเป้า การส่งออกเฉลี่ยต่อเดือนในช่วง 4 เดือนที่เหลือต้องทำได้ประมาณเดือนละ 6 แสนตัน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำได้ เพราะกรมได้เร่งรัดผลักดันการส่งออกข้าวอย่างเต็มที่ โดยล่าสุดได้ผลักดันจีนให้ซื้อข้าวจีทูจีในส่วนที่ค้างอยู่ 2.8 แสนตัน คาดว่า จะส่งมอบได้เดือน พ.ย.2568 และขอให้ซื้อเพิ่มอีก 2.2 แสนตัน น่าจะมีความชัดเจนภายในเดือน ต.ค.2568 ส่วนตลาดอื่น ๆ จะให้การต้อนรับคณะผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงเดือน พ.ย.2568 จะผลักดันให้ซื้อข้าวไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทย รวมทั้งจะเร่งรัดส่งออกข้าวขาวและข้าวนึ่งไปตลาดอิรัก และซาอุดิอาระเบีย ทำความตกลง MOU กับสิงคโปร์ ในการซื้อขายข้าว 1 แสนตัน และนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า เช่น Foodex Saudi (ซาอุดีอาระเบีย) งาน ANUGA (เยอรมนี) และงาน China International Import Expo (CIIE) (จีน) เพื่อเพิ่มโอกาสและขยายช่องทางตลาดของข้าวไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศให้เพิ่มขึ้น
นางอารดากล่าว่า ส่วนการส่งออกมันสำปะหลังในช่วง 8 เดือน ปี 2568 มีปริมาณการ 6.37 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 36.70% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีการส่งออกเพียง 4.66 ล้านตัน มีมูลค่า 69,888.12 ล้านบาท ลดลง 12.93% จากปีก่อนที่มีมูลค่าประมาณ 80,266.47 ล้านบาท โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการผลักดันการส่งออกไปยังจีน และซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเป็นการกระตุ้นตลาดเดิมและเปิดตลาดใหม่ การจัดประชุมสัมมนามันสำปะหลังโลก ปี 2568 ที่มีผู้ซื้อ ผู้นำเข้าจากทั่วโลกมาร่วมงาน และมียอดสั่งซื้อมากกว่า 1 หมื่นล้านบาท
โดยในช่วงที่เหลือของปีนี้ กรมจะเดินหน้าจัดกิจกรรมขยายตลาดส่งออกมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง มีแผนจัดคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนเดินทางไปเจรจาขยายตลาดที่ญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จีน ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปยุโรป เป็นต้น เพื่อผลักดันการส่งออกสินค้ามันสำปะหลังเข้าสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่หลากหลายมากขึ้น ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี กาว และกระดาษ รวมทั้งพาผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ เพื่อแนะนำสินค้าและเปิดตลาดให้กับมันสำปะหลังไทย โดยมั่นใจว่า ปีนี้จะส่งออกมันสำปะหลังได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ 7.5 ล้านตันอย่างแน่นอน