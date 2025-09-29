ส่งออกชายแดนไทย-กัมพูชา ส.ค.68 ยอดวูบ 99.9% เหลือแค่ 7 ล้านบาท

กรมการค้าต่างประเทศเผยการค้าชายแดนและผ่านแดน เดือน ส.ค.68 มีมูลค่า 150,131 ล้านบาท ลด 3.1% เฉพาะกัมพูชาปิดด่าน ทำยอดวูบ 99.9% เหลือส่งออกแค่ 7 ล้าน รวม 8 เดือน มีมูลค่า 1,338,400 ล้านบาท เพิ่ม 9.2% ส่วนทั้งปี 68 คาดมูลค่า 1.81-1.85 ล้านล้านบาท ได้แรงหนุนจากการค้าผ่านแดนไปจีน สิงคโปร์ และเวียดนามช่วยหนุน แต่การค้าชายแดนกับกัมพูชาลดแน่ กับเมียนมา เห็นแววลด หลังปิดด่านแม่สอด
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน เดือน ส.ค.2568 มีมูลค่า 150,131 ล้านบาท ลดลง 3.1% เป็นการส่งออก 75,056 ล้านบาท ลด 14.7% และการนำเข้า 75,074 ล้านบาท เพิ่ม 12.2% ขาดดุลการค้า 18 ล้านบาท และรวม 8 เดือนของปี 2568 (ม.ค.-ส.ค.) การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน มีมูลค่า 1,338,400 ล้านบาท เพิ่ม 9.2% เป็นการส่งออก 763,533 ล้านบาท เพิ่ม 7.6% การนำเข้า 574,867 ล้านบาท เพิ่ม 11.4% ได้ดุลการค้า 188,666 ล้านบาท
ทั้งนี้ หากแยกเฉพาะการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ เดือน ส.ค.2568 มีมูลค่า 63,938 ล้านบาท ลด 23.6% เป็นการส่งออก 33,951 ล้านบาท ลด 30.1% การนำเข้า 29,986 ล้านบาท ลด 14.5% ได้ดุลการค้า 3,965 ล้านบาท โดยการค้าชายแดนกับมาเลเซียมีมูลค่าสูงสุด 26,969 ล้านบาท ลด 5.7% รองลงมา คือ สปป.ลาว 23,131 ล้านบาท ลด 0.1% เมียนมา 13,827 ล้านบาท ลด 20.8% และกัมพูชา 10 ล้านบาท ลด 99.9% ซึ่งสินค้าส่งออกชายแดนสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดีเซล 2,051 ล้านบาท เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ 1,350 ล้านบาท และน้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ 1,117 ล้านบาท รวม 8 เดือน ปี 2568 การค้าชายแดนมีมูลค่ารวม 636,219 ล้านบาท ลด 3.6% เป็นการส่งออก 377,902 ล้านบาท ลด 6.7% และการนำเข้า 258,317 ล้านบาท เพิ่ม 1.2%
สำหรับการค้าผ่านแดนไปประเทศที่สาม เดือน ส.ค.2568 มีมูลค่า 86,193 ล้านบาท เพิ่ม 20.9% เป็นการส่งออก 41,105 ล้านบาท เพิ่ม 4.3% การนำเข้า 45,088 ล้านบาท เพิ่ม 41.5% โดยการค้าผ่านแดนไปจีน มีมูลค่าสูงสุด 41,181 ล้านบาท เพิ่ม 12.9% รองลงมา คือ สิงคโปร์ และเวียดนาม มูลค่า 14,279 ล้านบาท เพิ่ม 56.0% และ 8,361 ล้านบาท เพิ่ม 27.8% ตามลำดับ ซึ่งสินค้าส่งออกผ่านแดนสำคัญ ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 7,135 ล้านบาท ทุเรียนสด 7,095 ล้านบาท และเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ 2,339 ล้านบาท รวม 8 เดือน ปี 2568 การค้าผ่านแดนมีมูลค่า 702,181 ล้านบาท เพิ่ม 24.2% เป็นการส่งออก 385,631 ล้านบาท เพิ่ม 26.5% และการนำเข้า 316,550 ล้านบาท เพิ่ม 21.4%
นางอารดากล่าวว่า การส่งออกชายแดนไปกัมพูชา ลดลง 2 เดือนติดต่อกัน เพราะมีการปิดด่าน โดยเดือน ก.ค.2568 ซึ่งเป็นเดือนแรก ลด 97.5% มาเดือน ส.ค.2568 ลด 99.9% เหลือส่งออกแค่ 7 ล้านบาท เป็นการส่งออกไวน์ 5 ล้านบาท แร่และเชื้อเพลิง 1 ล้านบาท และวิสกี้ 1 ล้านบาท และคาดว่าจนถึงสิ้นปี หากยังคงปิดด่าน การค้าก็จะชะงักต่อไป ส่วนยอดรวมการค้าชายแดนและผ่านแดนทั้งปี 2568 คาดว่า จะทำได้ตามเป้า 1-81-1.85 ล้านล้านบาท เพิ่ม 1-2% เพราะได้การค้าผ่านแดนไปจีน สิงคโปร์ เวียดนามมาทดแทน แต่การค้าชายแดนไปกัมพูชาลดแน่ เมียนมา ก็น่าจะเริ่มลด เพราะมีปัญหาปิดด่านแม่สอด-เมียวดี
อย่างไรก็ตาม กรมได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าไปยังกัมพูชา ซึ่งเบื้องต้นสำรวจแล้วมีประมาณ 100 ราย เป็นกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น โดยกรมจะให้สิทธิ์ผู้ประกอบการเหล่านี้เป็นอันดับแรกในการเข้าร่วมงานมหกรรมการค้าชายแดน ปี 2569 ที่จะจัด 6 ครั้ง และจัดจัดบิสสิเนส แมชชิ่ง กับผู้ซื้อ ผู้นำเข้าชายแดนตลาดอื่น เพื่อขยายตลาดส่งออก และดึงผู้ประกอบการขนช่วยในการขนส่งสินค้าราคาพิเศษให้ด้วย
ส่วนเป้าหมายการค้าชายแดนและผ่านแดน ปี 2569 กรมจะประเมินสถานการณ์อีกครั้ง แต่เบื้องต้นจะไม่มีตัวเลขการค้าชายแดนฝั่งกัมพูชา โดยมูลค่าหากทำได้เท่ากับเป้าปี 2568 ที่ 1.81-1.85 ล้านล้านบาท ก็ถือว่าทำได้ดีแล้ว ส่วนปี 2570 ที่ตั้งเป้าไว้ว่ามูลค่าการค้าจะเพิ่มเป็น 2 ล้านล้านบาท อาจจะต้องปรับ และหาแนวทางอื่น เพื่อผลักดันให้ไปถึงเป้าให้ได้