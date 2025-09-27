DITP จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายบน TOPTHAI x Amazon ที่นิวยอร์ก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายออนไลน์และประชาสัมพันธ์สินค้าไทย ภายใต้โครงการ TOPTHAI x Amazon ที่นครนิวยอร์ก นำสินค้าศักยภาพ 20 แบรนด์ กว่า 200 รายการร่วมจำหน่าย คาดขายได้ไม่ต่ำกว่า 60 ล้านบาทใน 1 ปี และ 2 ปี 200 ล้านบาท เตรียมลุยต่อปี 69 จับมือแพลตฟอร์มรายใหม่รุกสินค้าแฟชัน
นางสุภาพร สุขมาก รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังนำทีมเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมยกระดับความร่วมมือกับแพลตฟอร์มพันธมิตรและส่งเสริมการค้าออนไลน์ในต่างประเทศ ภายใต้โครงการ “TOPTHAI x Amazon” ณ One Chase Manhattan Plaza (28 Liberty Street) ที่นครนิวยอร์ก ว่า DITP โดยสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล ได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ นครลอสแอนเจลิส และนครนิวยอร์ก จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายออนไลน์และประชาสัมพันธ์สินค้าไทย ภายใต้โครงการ TOPTHAI x Amazon มีสินค้าศักยภาพของไทยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 20 แบรนด์ กว่า 200 รายการ ผ่านร้าน TOPTHAI บนแพลตฟอร์ม Amazon คาดว่าจะสร้างยอดขายรวมกว่า 60 ล้านบาท ภายใน 1 ปี และภายใน 2 ปี จะสร้างมูลค่าการค้าไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท
ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก ยังได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และออกคูหาจัดแสดงสินค้าไทยกว่า 20 แบรนด์ 44 รายการ ครอบคลุมกลุ่มสินค้าผลไม้อบแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่ม อุปกรณ์และเสื้อกีฬา ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ช่องปาก และของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก พร้อมแจกตัวอย่างสินค้า และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com ภายในงาน Taste of Thai SELECT เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2568 ณ นครนิวยอร์ก ได้รับความสนใจจากชาวอเมริกันอย่างล้นหลามด้วย
นางสุภาพรกล่าวว่า ในปี 2569 DITP มีแผนขยายความร่วมมือกับพันธมิตรแพลตฟอร์มรายใหม่ในนครนิวยอร์ก ด้านเสื้อผ้า แฟชัน และไลฟ์สไตล์ ซึ่งขึ้นชื่อเป็นมหานครด้านแฟชันที่สำคัญ เพื่อบุกตลาดแฟชันออนไลน์ในสหรัฐฯ และจะหารือกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มร้านอาหารและแฟลตฟอร์มข้อมูลสินค้าในนิวยอร์ก เพื่อจะได้ต่อยอดโครงการร้าน TOPTHAI บนแฟลตฟอร์มร้านอาหาร เพื่อโปรโมตสินค้าไทยและแนะนำร้านค้า Thai SELECT รวมทั้งจะขยายโครงการอีคอมเมิร์ซที่เคยดำเนินการร่วมกับซุปเปอร์มาร์เก็ต H Mart ชั้นนำในสหรัฐฯ โดยมีแผนจัดกิจกรรม Offline to Online ภายใต้โครงการ TOPTHAI ในช่วงกลางปี 2569 ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางและโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมใหม่ ๆ สามารถเจาะตลาดสหรัฐฯ ได้มากยิ่งขึ้น
ปัจจุบัน DITP มีความร่วมมือกับพันธมิตรอีคอมเมิร์ซชั้นนำกว่า 10 แพลตฟอร์ม ใน 11 ประเทศทั่วโลก อาทิ Tmall, Bigbasket, Klangthai, PcHome, Shopee, Lazada, Rakuten, LetsTango และ Amazon เพื่อเปิดตลาดต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการ SME ไทย ภายใต้โครงการ TOPTHAI หรือร้านค้าปลีกออนไลน์ ซึ่งนับเป็นก้าวใหม่ที่ช่วยลดอุปสรรคการส่งออก และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงผู้บริโภคในตลาดโลก โดยปัจจุบันโครงการดำเนินเข้าสู่ปีที่ 5 มีแบรนด์ไทยเข้าร่วมกว่า 2,400 แบรนด์ สร้างมูลค่ารวมกว่า 800 ล้านบาท และยังมีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง DITP จึงมีแผนขยายความร่วมมือกับแพลตฟอร์มชั้นนำไปยังตลาดใหม่ในสหราชอาณาจักรและยุโรปในอนาคต