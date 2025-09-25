เปิดประตูสู่โลก Live Stream! มรภ.พระนคร ผนึกกำลังเอกชน สร้างอาชีพนักไลฟ์ฯ ให้นักศึกษา

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับภาคเอกชน จัดโครงการใหญ่ "พัฒนาทักษะและสร้างอาชีพนักไลฟ์สตรีมสำหรับนักศึกษา" ขึ้น เพื่อติดอาวุธทักษะดิจิทัลและสร้างโอกาสในการมีรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เยาวชนในยุคที่ตลาดออนไลน์เติบโตอย่างก้าวกระโดด ผนึกกำลังผู้เชี่ยวชาญระดับโลกและผู้ประกอบการไทย
โครงการนี้เป็นความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่แข็งแกร่ง ทั้ง บริษัท รีชชิ่ง สตาร์ มีเดีย จํากัด, บริษัท มีเดียรีพับบลิค จำกัด, บริษัทใส่ใจ, บริษัท อโยธยา โอสถ และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการไลฟ์สตรีมบน TikTok ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสูง
นางสาวอันซื่อ ชาวไต้หวัน ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท รีชชิ่ง สตาร์ มีเดีย จํากัดและเจ้าของรางวัลชนะเลิศระดับโลกจากงาน TikTok Live Fest ปี 2023 และรางวัล Rising Star Livestreaming Agency อันดับ 1 ในไต้หวันปี 2024 ได้เปิดเผยถึงความสำเร็จที่ได้รับรางวัล รวมถึงเป้าหมายที่เดินทางมาไทยเพื่อค้นหา VJ และ Creator หน้าใหม่ ว่ารู้สึกว่านักศึกษาทุกคนมีชีวิตชีวาและมีความสดใส ทำให้มีความสุขมากที่ได้มาที่นี่ ฉันเคยเริ่มต้นการไลฟ์แบบไม่มีใครช่วยเหลือมาก่อน แต่ตอนนี้ใครที่สนใจเรามีทีมงานช่วยแนะนำ ทุกคนก็สามารถทำได้เช่นกัน
นางสาวอันซื่อกล่าวอีกว่า ตอบโจทย์โลกธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนไป
ด้านคุณสายใจ บุญตระกูล ประธานบริษัทใส่ใจ ได้เน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ของโครงการที่ต้องการตอบสนองต่อแนวโน้มธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายของแนวทางการตลาดส่วนใหญ่ไปสู่โลกออนไลน์ โครงการนี้จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างโอกาสและรายได้ให้นักศึกษา
เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ย ระบบซื้อขายกันในโลกของเรา มันถูกดิสรัป โลกออฟไลน์จะค่อยๆ หดหายลงไป แล้วมาร์เก็ตแชร์จะไปเพิ่มในออนไลน์ ตอนนี้เราเลยมีความมุ่งหวังว่า ทำอย่างไรที่จะให้นักศึกษาจบออกไป แล้วมีงานทำ "นักศึกษาเผย ได้รับแรงบันดาลใจและทักษะใหม่
ด้านนางสาววินัสวรรณ ชุ่มชื้น และนางสาวกมลลักษณ์ โคตรนุกุล ตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างให้ความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า กิจกรรมนี้มีประโยชน์มาก ทำให้ได้รับความรู้เบื้องหลังเกี่ยวกับ TikTok ที่ไม่เคยทราบมาก่อน เป็นกิจกรรมนี้มีประโยชน์มาก เพราะทำให้ได้รับความรู้เบื้องหลังเกี่ยวกับ TikTok ที่ไม่เคยทราบมาก่อน และยังได้รับแรงบันดาลใจในการผลักดันตัวเองให้มีอาชีพในสายงานนี้ หนูว่าการทำกิจกรรมแบบนี้มันสร้างอาชีพอีกช่องทางหนึ่ง และโครงการนี้ไม่เพียงแต่ให้ความรู้เท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สำรวจเส้นทางอาชีพใหม่ที่มั่นคงและมีศักยภาพในการเติบโตสูงในอนาคตอีกด้วย