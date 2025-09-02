อานตี้ แอนส์ ผนึก “นมมะลิ-LINE MAN” เปิดแคมเปญเด็ด “นมนุ่มมมมม” ดันยอด

ผู้จัดการรายวัน 360 - อานตี้ แอนส์ (Auntie Anne’s) ผู้นำตลาดซอฟท์เพรทเซล บริหารงานโดย บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (ซีอาร์จี) เดินหน้าตอกย้ำความสำเร็จ ต่อยอดกระแสเมนูฮันนี่โทสต์เพรทเซลที่ลูกค้าติดใจจนต้องบอกต่อ ล่าสุดประกาศความร่วมมือครั้งใหญ่กับ “นมตรามะลิ” แบรนด์นมข้นหวานอันดับ 1 ของคนไทย และ LINE MAN ผู้นำบริการฟู้ดเดลิเวอรี เปิดตัวแคมเปญใหม่ “นมนุ่มมมมม” เพื่อส่งต่อประสบการณ์ความอร่อยละมุนให้เข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทั้งหน้าร้านและช่องทางดิลิเวอรี
นางสาวจันทรัตน์ โตวินัส ผู้อำนวยการอาวุโส แบรนด์ อานตี้ แอนส์ เปิดเผยว่า “ปีนี้แบรนด์เดินหน้ากลยุทธ์เพื่อเข้าถึงลูกค้าในทุกมิติของการใช้ชีวิต โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อย่าง Gen Z และวัยทำงาน ที่มองหาสินค้า และประสบการณ์ที่สะท้อนตัวตนได้อย่างลงตัว เราไม่ได้ต้องการเป็นเพียงแบรนด์ที่ขายความอร่อย แต่ต้องการเป็นแบรนด์ที่อัพวันดี ๆ ให้กับทุกคน ผ่านทั้งสินค้า ภาพลักษณ์ และบริการ
เพื่อต่อยอดจากความสำเร็จในปี 2567 ที่อานตี้ แอนส์ได้ร่วมมือกับ มะลิ และ LINE MAN สร้างกระแสผ่านเมนูพิเศษ “มะลิ มิลค์ เพรทเซล บอล” สำหรับช่องทางดิลิเวอรี ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามทำให้ทั้ง 2 แบรนด์จับมือร่วมกันเปิดตัวแคมเปญ “นมนุ่มมมมม” ในปีนี้ เพื่อส่งมอบความอร่อยให้กับลูกค้าในทุกช่องทางการขายสำหรับทุกสาขาทั่วประเทศของอานตี้ แอนส์ ทั้งหน้าร้าน และสั่งผ่าน LINE MAN พร้อมดีลสุดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อ “นมนุ่มมมมม” โดยเฉพาะ
การจับมือครั้งนี้ตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์อานตี้ แอนส์ ที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ และโดดเด่นในการสร้างสรรค์เมนูใหม่ ๆ ที่ผสานกับวัตถุดิบคุณภาพอย่าง นมตรามะลิ ได้อย่างลงตัว ขณะเดียวกันยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ของ นมตรามะลิ ให้ใกล้ชิดกับคนรุ่นใหม่มากขึ้น ผ่านเมนูที่มีความทันสมัย และน่าลอง พร้อมกันนี้ LINE MAN เข้ามาเติมเต็มบทบาทสำคัญ ด้วยการนำเสนอ ดีลพิเศษบนแพลตฟอร์ม เพื่อกระตุ้นการสั่งซื้อผ่านดิลิเวอรี และสร้างการรับรู้แบบ omnichannel ครอบคลุมทุกช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภค
ความร่วมมือของ 3 พันธมิตร ครั้งนี้ ไม่เพียงแต่สร้างสรรค์เมนูใหม่ที่แตกต่าง แต่ยังสะท้อนถึง พลังการตลาดเชิงกลยุทธ์ ที่ผสมผสาน heritage brand (นมตรามะลิ) เข้ากับ lifestyle brand (อานตี้ แอนส์) และ delivery platform (LINE MAN) ได้อย่างกลมกลืน นับเป็นอีกหนึ่งแคมเปญที่มีศักยภาพในการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับตลาดเบเกอรี่ และเครื่องดื่มในปีนี้
“นมนุ่มมมมม” ความนุ่มละมุนอยากให้ทุกคนได้ลิ้มลอง กับ 2 เมนูพิเศษ
• มะลิโทสต์เพรทเซล – เพรทเซลขนาดพอดีคำสอดไส้ครีมชีสผสมนมข้นหวานตรามะลิ เสิร์ฟพร้อมดิปนมข้นหวาน ละมุน นัวเต็มคำ
• นมนุ่มคาราเมล – นมสดคาราเมลหอมละมุน ท็อปด้วยโฟมชีส และบุกบราวน์ชูการ์ เคี้ยวนุ่มละลายใจ
พิเศษสุด พร้อมสร้างความแตกต่างทางกลยุทธ์ด้วย Delivery Exclusive เฉพาะบน LINE MAN เท่านั้น ที่มาพร้อมดีลสุดคุ้ม และโค้ดส่วนลดสำหรับเมนู “นมนุ่มมมมม” โดยเฉพาะ ตอบรับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่นิยมสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล
สัมผัสอร่อยกับเมนู “นมนุ่มมมมม” ได้แล้วตั้งแต่ที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2568 ได้ที่ร้านอานตี้ แอนส์ ทุกสาขา