กรมพัฒน์ย้ำประชาชนเช็กได้ผ่านเว็บ หากสงสัยที่อยู่ถูกมิจฉาชีพนำไปใช้ตั้งบริษัท

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ย้ำประชาชนสามารถตรวจสอบการนำที่อยู่อาศัยของตนเองว่าถูกมิจฉาชีพนำไปแอบอ้างเป็นที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคลหรือไม่ ผ่านเว็บไซต์ www.dbd.go.th เผยตั้งแต่เปิดให้บริการ 10 ก.พ.68 ถึง 18 ก.ย.68 มีตรวจสอบผ่านระบบ 28,232 ครั้ง ยื่นตรวจนิติบุคคล 58 ราย พบไม่มีที่ตั้ง 44 ราย สั่งหมายเหตุบนหนังสือรับรอง และดำเนินคดีแล้ว
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้เปิดให้ประชาชนตรวจสอบว่าที่อยู่อาศัยของตนเองถูกมิจฉาชีพนำไปใช้แอบอ้างเปิดเป็นที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคลหรือไม่ ทางเว็บไวต์ www.dbd.go.th >> ตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.2568 ปรากฏว่า ตั้งแต่เปิดให้บริการจนถึงวันที่ 18 ก.ย.2568 มีประชาชนเข้ามาตรวจสอบที่อยู่ของตนเองผ่านเว็บไซต์จำนวน 28,232 ครั้ง และมีประชาชนยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบนิติบุคคล 58 ราย โดยผลจากการตรวจสอบ พบว่า มีนิติบุคคลไม่มีที่ตั้งสำนักงาน 44 ราย ซึ่งกรมได้ดำเนินการระบุหมายเหตุไว้ในหน้าหนังสือรับรองว่า “นิติบุคคลไม่มีสำนักงานใหญ่ ณ ที่ตั้งตามที่จดทะเบียนไว้” เพื่อให้ประชาชนที่จะทำธุรกรรมกับนิติบุคคลเหล่านี้ได้รับทราบ รวมทั้งได้ดำเนินการเอาผิดกับนิติบุคคลดังกล่าวแล้ว
สำหรับการเพื่อตรวจเช็กที่อยู่ของตนเองว่าถูกมิจฉาชีพนำไปจัดตั้งนิติบุคคลโดยไม่ได้ยินยอมหรือไม่ ให้ดำเนินการใช้งาน โดยเข้าไปที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th >> ตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของนิติบุคคล >> กรอกข้อมูลที่อยู่ให้ครบถ้วนและกดค้นหาข้อมูล หากที่อยู่ที่กรอกไปนั้นได้ใช้จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นของนิติบุคคล ได้แก่ เลขทะเบียนนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล และที่ตั้งสำนักงาน
ทั้งนี้ หากประชาชนพบว่าที่อยู่ของตนเองถูกนำไปใช้จัดตั้งนิติบุคคลโดยไม่ได้รับทราบมาก่อนหรือไม่ยินยอม สามารถส่งหนังสือเพื่อขอให้ตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งนั้นได้ โดยผู้ที่ขอตรวจสอบจะต้องเป็นเจ้าบ้าน หรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือเจ้าของสถานที่ พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1.สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าบ้าน) สำเนาโฉนดที่ดิน (เจ้าของกรรมสิทธิ์) 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.สัญญาเช่าและหนังสือยกเลิกสัญญาเช่า (ถ้ามี) 4.แผนที่สถานที่ตั้ง 5.ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ในการติดต่อ และ 6.ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) โดยสามารถส่งเอกสารเป็นไฟล์แนบมาทาง e-Mail : checkaddr@dbd.go.th หรือส่งเรื่องได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
“ขอให้ประชาชนที่สงสัย หรือเห็นว่าที่อยู่ของตัวเองถูกนำไปใช้แอบอ้างเป็นที่ตั้งนิติบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอม ขอให้ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์กรม และหากพบว่ามีการนำไปใช้ ก็ให้แจ้งมายังกรม หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ จะดำเนินการอย่างเด็ดขาด โดยจะระบุไว้ในระบบจดทะเบียนว่านิติบุคคลดังกล่าวว่า นิติบุคคลไม่มีสำนักงานแห่งใหญ่ ณ ที่ตั้งตามที่จดทะเบียนไว้ พร้อมหมายเหตุบนหน้าหนังสือรับรอง และระบบ DBD Datawarehouse+ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบด้วย พร้อมดำเนินการเอาผิดกับนิติบุคคลดังกล่าว”
ระบบตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของนิติบุคคล เป็นเพียงหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนที่จะช่วยแก้ไขปัญหานิติบุคคลบัญชีม้าและนอมินี และล่าสุด กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำลังอยู่ระหว่างพัฒนาระบบวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมของนิติบุคคล (IBAS) เพื่อตรวจติดตามพฤติกรรมนิติบุคคลที่น่าสงสัยว่าเป็นนอมินีหรือมิจฉาชีพหรือไม่ ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยสนับสนุน อำนวยความสะดวกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำข้อมูลมาประเมินความเป็นนอมินีหรือมิจฉาชีพ ขณะนี้ได้พัฒนาระบบเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการทดสอบระบบเพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น