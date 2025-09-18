ไทยเปิดตัวในอิตาลีจัดGastech 2026 สร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 1.4 หมื่นล.

ผู้จัดการรายวัน 360- สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ในฐานะผู้ประมูลสิทธิ์ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gastech 2026 จับมือกระทรวงพลังงานในฐานะองค์กรเจ้าภาพ พร้อมด้วยบริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ ผู้จัดงาน และพันธมิตรในอุตสาหกรรมพลังงานของไทยเข้าร่วมงาน Gastech 2025 เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพงานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมพลังงานระดับโลก Gastech 2026 ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2569 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค
นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า การเปิดตัวของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพงาน Gastech 2026 ในสาธารณรัฐอิตาลี เป็นภาพสะท้อน Ecosystem ของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยที่มีการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน หรือ public-private collaboration เพื่อขับเคลื่อนการจัดงานระดับโลกให้ประสบความสำเร็จ ถือเป็นปัจจัยทำให้ประเทศไทยได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจให้รับสิทธิต่อจากอิตาลีในการเป็นเจ้าภาพ Gastech 2026 ช่วยตอกย้ำความพร้อมของไทยในฐานะจุดหมายปลายทางชั้นนำของเอเชียสำหรับการจัดงานนานาชาติ
อีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญสำหรับทีเส็บในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการใช้การจัดงานเป็นเครื่องมือส่งเสริมการค้าและการลงทุน การพัฒนาโอกาสทางธุรกิจและการต่อยอดภาคอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์หรือกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศ รวมไปถึงอุตสาหกรรมพลังงาน
“ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gastech 2026 ไม่เพียงสะท้อนบทบาทของไทยต่ออุตสาหกรรมพลังงานระดับโลก ยังช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะผู้นำด้านพลังงานของภูมิภาคเอเชีย และการเป็นศูนย์กลางงานแสดงสินค้านานาชาติของภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาอุตสาหกรรมอีกด้วย”
สำหรับประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการจัดงาน Gastech 2026 คือ โอกาสเจรจาธุรกิจและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้ประกอบการพลังงานชั้นนำจากทั่วโลก โอกาสของความร่วมมือทั้งทวิภาคีและพหุภาคีต่อยอดด้านพลังงานในอนาคต โอกาสทางเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายของผู้ร่วมงานและการสร้างงานให้กับบุคลากรชาวไทย ประการสำคัญคือภาพลักษณ์และบทบาทของไทยในเวทีโลก เพราะงาน Gastech 2026 จะมีบุคคลระดับรัฐมนตรีพลังงานจากนานาประเทศเดินทางมาร่วมงาน
งาน Gastech 2026 คาดว่า จะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 ราย จาก 150 ประเทศทั่วโลก รวมถึงผู้แสดงสินค้ากว่า 1,000 ราย และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า 1,000 คน สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจในภาพรวมมูลค่าประมาณ 14,620 ล้านบาท โดยในส่วนของการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยประมาณการเป็นมูลค่า 7,500 ล้านบาท การจัดเก็บภาษี 1,023 ล้านบาท และการจ้างงาน 4,700 อัตรา
“ในฐานะผู้ขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมไมซ์มีบทบาทพัฒนาประเทศ ทีเส็บเชื่อมั่นว่า งาน Gastech ที่กลับมาจัดในประเทศไทยในรอบ 18 ปี จะประสบความสำเร็จด้วยดี เพราะประเทศไทยมีความพร้อมของบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนใน Ecosystem ของการจัดงาน สถานที่จัดงานและโรงแรมที่พักมีมาตรฐานสากลและประสบการณ์รองรับการจัดงานระดับโลกทั้งงานประชุมและงานแสดงสินค้า โครงสร้างพื้นฐานการเดินทางพร้อมดึงผู้ร่วมงานจากทั่วโลก เพราะปัจจุบันสนามบินสุวรรณภูมิเป็นสนามบินที่ให้บริการสายการบินจำนวนมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก การให้บริการด้วยวิถีไทยที่เป็นเอกลักษณ์มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจหลากหลายรูปแบบสำหรับนักเดินทางธุรกิจ” ผู้อำนวยการทีเส็บ กล่าว