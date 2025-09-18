“พาณิชย์”ถกผู้บริหารกว่างซีจ้วง ขอนำเข้าสินค้าไทยเพิ่ม ช่วยผลักดันเปิดตลาดผลไม้ 3 ชนิด

“พาณิชย์”ถกผู้บริหารกว่างซีจ้วง ขอบคุณสนับสนุนไทยเข้าร่วมงาน CAEXPO และเปิดโอกาสให้สินค้าสุขภาพและความงามของไทยไปจัดแสดง สบช่องขอเพิ่มการนำเข้าสินค้าเกษตร อิเล็กทรอนิกส์ พลังงานใหม่ เคมีภัณฑ์ ลดอุปสรรคการค้า อำนวยความสะดวกเปิดร้านค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์จีน และไฟเขียวนำเข้าผลไม้ใหม่ 3 ชนิด เสาวรส อินทผาลัม และสละ ยันยินดีต้อนรับนักลงทุนกว่างซีจ้วง ส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน พร้อมชวนเชิญชมงานแสดงสินค้าในไทย
นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือกับนายเหอ ซินซิ่ง รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองกว่างซีจ้วง โดยมีนายพรวิช ศิลาอ่อน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เข้าร่วม ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและให้เกียรติประเทศไทย ในฐานะผู้ร่วมจัดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (CAEXPO) มาโดยตลอด และได้ยืนยันว่าไทยจะสนับสนุนการจัดงาน CAEXPO ต่อไป เพราะเป็นเวทีที่ช่วยเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่เปิดกว้างร่วมกันของอาเซียนและจีน
“ได้ใช้โอกาสนี้ ขอให้สนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการเข้าร่วมงาน CAEXPO และขอบคุณที่เปิดโอกาสให้สินค้ากลุ่มสุขภาพและความงามของไทยเข้าไปจัดแสดง รวมทั้งขอให้ฝ่ายจีนพิจารณาอำนวยความสะดวก ลดหย่อนข้อกำหนดให้กับสินค้าสุขภาพและความงามในการเข้าร่วมงาน เนื่องจากการจดทะเบียน อย. ในจีน มีค่าใช้จ่ายและใช้ระยะเวลานาน และพิจารณาให้งานแสดงสินค้าเป็นพื้นที่เสรีแห่งการแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อทดลองตลาดต่อไป”
นายเอกฉัตรกล่าวว่า ยังได้หารือในการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า โดยขอให้ขยายปริมาณการนำเข้า-ส่งออกในสาขาสำคัญ เช่น สินค้าเกษตร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พลังงานใหม่ เคมีภัณฑ์ เพื่อให้การค้าเติบโตและเป็นไปในทิศทางที่สมดุล ช่วยลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากความตกลง RCEP และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ที่อัปเกรดใหม่และกำลังจะมีการลงนามในเดือน ต.ค.2568 เป็นไปโดยสะดวก และขอให้จีนอำนวยความสะดวกด้านส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเปิดร้านค้าในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำของจีน
นอกจากนี้ ได้ขอให้กว่างซีจ้วง ช่วยสนับสนุนไทย หลังจากที่ได้ส่งคำขอเปิดตลาดผลไม้ส่งออกจากไทยไปจีนเพิ่มเติม 3 ชนิด ได้แก่ เสาวรส อินทผาลัม และสละ ไปยังสำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน (GACC) เพื่อให้ผู้บริโภคในกว่างซีจ้วงและพื้นที่อื่น ๆ ได้รับประทานผลไม้ที่มีประโยชน์เพิ่มเติม โดยไทยยืนยันให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน และขอให้อำนวยความสะดวกด้านการลงทุนให้กับนักลงทุนไทย และยินดีต้อนรับนักลงทุนกว่างซีจ้วงที่จะเข้ามาลงทุนในไทยในสาขาศักยภาพ เช่น ยานยนต์พลังงานใหม่ เศรษฐกิจดิจิทัล และ AI รวมทั้งขอให้เพิ่มปริมาณการท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยใช้ประโยชน์จากมาตรการฟรีวีซ่าระหว่างไทย-จีน โดยไทยจะส่งเสริมให้ประชาชนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวในเขตกว่างซีจ้วงด้วย
ขณะเดียวกัน ฝ่ายไทยชื่นชมบทบาทของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ในการจัดงานแสดงสินค้า CAEXPO ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ปัญญาประดิษฐ์ดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา–ใช้ประโยชน์จาก FTA 3.0 ระหว่างจีน–อาเซียน : โอกาสใหม่เพื่อความร่วมมือจีน–อาเซียนที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นและมีอนาคตร่วมกัน” เพื่อมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้นวัตกรรม AI ในทุกอุตสาหกรรม รวมถึงสนับสนุนฝ่ายจีนในการนำอุตสาหกรรม AI มาเชื่ิอมโยงกับไทย และเชิญชวนเดินทางเข้าชมงานแสดงสินค้าของไทย ที่จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ตลอดทั้งปี เช่น งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ โดยจะมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครหนานหนิง ประสานแจ้งให้ทราบในรายละเอียดต่อไป