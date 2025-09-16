กรมพัฒน์รับฟังปัญหา ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ แม่ค้าย่านการค้าวัดโพธิ์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงพื้นที่ พบปะผู้ประกอบการแฟรนไชส์ “เฮียเล็กเกาเหลาหมูสามอย่าง” ให้ข้อมูลกำลังซื้อลด ต้นทุนเพิ่ม เห็นด้วยรัฐบาลทำโครงการคนละครึ่ง ขอช่วยแก้ปัญหาเดลิเวอรี แพลตฟอร์มคิดค่าธรรมเนียมให้ถูกลง หรือจัดโปรโมชันช่วย พร้อมลงพื้นที่ย่านการค้าวัดโพธิ์ พ่อค้าแม่ค้าร้องนักท่องเที่ยวลด เจอปัญหาสินค้าด้อยคุณภาพมาตีตลาด ทำชื่อเสียงสินค้าไทยเสียหาย
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่พบปะกับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่อยู่ในการส่งเสริมของกรม คือ บริษัท เฮียเล็กเกาเหลาหมูสามอย่าง จำกัด ที่แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร ว่า ผู้ประกอบการรายนี้ ได้ผ่านการอบรมพัฒนาธุรกิจจากกรม 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) รุ่นที่ 27 ปี 2567 และกิจกรรมยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Standard) ปี 2567 จดทะเบียนตั้งธุรกิจปี 2566 เป็นธุรกิจขนาดกลาง ประกอบกิจการขายอาหารและเครื่องดื่ม โดยร้านเฮียเล็กเกาเหลาหมูสามอย่างในตำนานเริ่มต้นจากร้านเล็ก ๆ ในตลาดพาหุรัด ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่ถนนเยาวราช และขยายธุรกิจเป็นแฟรนไชส์ มี 8 สาขาทั่วประเทศ เป็นที่รู้จักจากเมนูเกาเหลาที่เครื่องแน่น ทั้งหมูชิ้น หมูกรอบ และหมูสับ รวมถึงเมนูอื่น ๆ เช่น ก๋วยจั๊บ ต้มเล้ง และยำหมูย่าง เป็นต้น
โดยจากการพูดคุยกับนายวสันต์ เอื้ออำนวยชัย ซีอีโอ บริษัท เฮียเล็กเกาเหลาหมูสามอย่าง จำกัด ได้รับทราบข้อมูลเรื่องกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง และต้นทุนการผลิตและวัตถุดิบเพิ่มขึ้น แต่ต้องจำหน่ายราคาเท่าเดิม ทำให้กำไรลดลง และต้องบริหารต้นทุนที่ไม่จำเป็นลง โดยไม่ปรับลดพนักงาน แต่ใช้ระบบเกลี่ยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแทน รวมทั้งยังมีปัญหาเรื่องเดลิเวอรี แพลตฟอร์ม ที่เป็นดาบสองคมของผู้ประกอบการ แม้ว่ายอดขายจะเพิ่ม แต่ต้องแบ่งรายได้ที่ได้รับกว่า 30% ให้กับแพลตฟอร์ม ถือเป็นต้นทุนมากเกือบ 1 ใน 3 ของรายได้
“ผู้ประกอบการ อยากให้รัฐเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ กระตุ้นกำลังซื้อ และเห็นว่าโครงการคนละครึ่ง จะช่วยเติมเงินลงในระบบเศรษฐกิจในระยะสั้นได้ทันที ส่วนในระยะกลาง และยาว ต้องส่งเสริมบรรยากาศการลงทุน ไม่ให้มีการหยุดชะงัก และขอให้ช่วยประสานงานแพลตฟอร์มเดลิเวอรีช่วยลดค่าธรรมเนียมลง หรือจัดโปรโมชันพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อช่วยเพิ่มยอดขาย และลดภาระด้านต้นทุนของธุรกิจลง”นางอรมนกล่าว
นางอรมนกล่าวว่า ยังได้ลงพื้นที่ย่านการค้าวัดโพธิ์ และได้พูดคุยกับผู้ประกอบการค้าปลีกขายของที่ระลึก พบว่า เศรษฐกิจชะลอตัว กำลังซื้อลด เป็นปัญหาหลัก อีกทั้งยังมีปัญหานักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวจีนลดลง แต่ยังดีที่มีนักท่องเที่ยวยุโรปและตะวันออกกลางเพิ่มเข้ามาทดแทน และยังมีปัญหาเรื่องสินค้าด้อยคุณภาพ ที่ผู้ประกอบการบางรายนำมาจากต่างประเทศแล้วนำมาขายปะปนกับสินค้าไทย ทำให้นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าด้อยคุณภาพไป ก็คิดว่า เป็นสินค้าไทย ทำให้ภาพลักษณ์เสียหาย โดยขอให้ช่วยเร่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเพิ่มขึ้น และปราบสินค้าด้อยคุณภาพจากต่างประเทศให้หมดไป
ทั้งนี้ กรมจะนำปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการทั้งแฟรนไชส์ และผู้ค้ารายย่อย ไปเร่งดำเนินการช่วยเหลือ หากอยู่ในความรับผิดชอบของกรม แต่หากเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ก็จะนำเสนอ เพื่อให้ช่วยแก้ไขต่อไป