กทพ.ดัน”ทางด่วนเชื่อมเกาะสมุย”5.5 หมื่นล้านบาท ศึกษาจบชงครม.ปี 69 ชูธงหนุนท่องเที่ยวภาคใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กทพ.ดัน”ทางด่วนเชื่อมเกาะสมุย”วงเงิน 5.5 หมื่นล้านบาท เผยสะพานข้ามทะเล ยาวสุดในไทย ออกแบบโครงสร้าง 3 รูปแบบ สะพานขึงระยะ300 เมตรให้เรือรบหลวงลอดผ่านได้ ค่าผ่านทางเทียบเฟอรรี่ ศึกษาจบปี 69 เสนอครม. ปี 70 เริ่มสร้างปี72
วันที่ 4 ก.ย. 68 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยภายหลังนำกรรมการ กทพ. และสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสำรวจแนวสายทาง “โครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย”ว่า ทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย มีระยะทางประมาณ 37.41 กิโลเมตร มูลค่าลงทุนราว 55,000 ล้านบาท ปัจจุบัน การศึกษาคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมแล้ว โดยการศึกษาความเหมาะสมคืบหน้าแล้ว 89.54% โดยคาดว่าจะสรุปผลการศึกษาในต้นปี 2569 ซึ่งจะออกแบบรายละเอียดและศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) กทพ.และคณะรัฐมตรี (ครม.) อนุมัติ ในปี 2570 คาดว่าจะสามารถเริ่ม ก่อสร้างในปี 2572 ใช้ระเวลาก่อสร้าง 5 ปี แล้วเสร็จปี 2577

ทั้งนี้ โครงการมีค่าก่อสร้างสูงเนื่องจากเป็นสะพานก่อสร้างข้ามทะเล โดยมีการออกแบบช่วงสะพานถึง 3 รูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ขณะที่การรองรับปริมาณจราจรจะไม่สูงมาก ประมาณ 7,000 8,000 คัน/วัน ดังนั้น จำเป็นต้องเก็บค่าผ่านทางที่สูงกว่าทางด่วนทั่วไป โดยหากเทียบเคียง ค่าผ่านทางจะไม่ต่ำกว่าค่าเรือเฟอรรี่ รถตู้1คัน ประมาณ 1,800 บาท

โดยกทพ.จะลงทุนก่อสร้างเอง แต่ต้องให้รัฐบาลช่วยอุดหนุนเนื่องจากค่าก่อสร้างสูง และให้เอกชนร่วมลทุน (PPP) ในงานระบบและซ่อมบำรุง ซึ่งจะมีการศึกษารายละเอียดต่อไป

ขณะที่หากประเมินในเรื่องในการลงทุนที่สูง แต่หากมองในแง่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้ประเทศสูงเป็นอันดับที่ 2 ประมาณ 1.2 แสนล้านบาท/ปี และประเมินโครงการลงทุน30 ปี จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจประเทศได้ถึง4 แสนล้านบาท จะเป็นอีกปัจจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจลงทุนของฝ่ายนโยบายได้


ผู้ว่าฯกทพ.กล่าวว่า นอกจากนี้ได้มีการหารือกับหน่วยงานด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และสื่อสาร ให้เข้ามาร่วมมือในการใช้โครงสร้างสะพานเชื่อมเกาะสมุยวางโครงข่ายระบบไฟฟ้า ประปา และสื่อสาร จากเดิมที่ต้องวางโครงข่ายลอดใต้ทะเลซึ่งมักจะเกิดปัญหาชำรุด จากการถูกสมอเรือลาก และเกิดไฟฟ้าดับทั้งเกาะอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งการใช้โครงสร้างสะพานวางระบบสาธารณูปโภคไปยังเกาะสมุย หน่วยงานเหล่านี้จะลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง โดยอาจจะเข้ามาในรูปการลงทุนหรือการเช่าใช้พื้นที่สะพานได้

“มั่นใจว่า ผลประโยชน์ของทางด่วนเชื่อมเกาะสมุย นอกจาก ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางสะดวก ยังจะช่วยประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่ม เดินทางเข้าฝั่งกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินได้ตลอดวเลา และสร้างประโยชน์ประเทศโดยรวม”


และจากการศึกษา พบว่าประชาชน 95% เห็นด้วยกับโครงการ และมีบางส่วนเป็นห่วงกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม แนวประการัง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง ปัญหาปริมาณขยะ ปัญหาจราจร ซึ่งการศึกษาและออกแบบและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการตามกฎหมายที่มี หากมีปัญหา ทางสผ.ก็จะไม่อนุมัติแน่นอน นอกจากนี้การออกแบบสะพานข้ามทะเล ได้คำนึงถึง เรื่องแรงลม พายุ ไม่มีปัญหา ออกแบบโครงสร้างโปร่ง และไม่วางแนวขวางทางน้ำ ส่วนแผ่นดินไหวนั้น ที่ผ่านมาโครงการทางด่วนที่มีในกรุงเทพฯพบแผ่นดินไหวหลายครั้ง ก็ยังรองรับได้ไม่มีปัญหา


สำหรับโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย มีจุดเริ่มต้นที่ กม. 0+000 เชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 4142 ในพื้นที่ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี จุดสิ้นสุดโครงการอยู่ที่ กม. 37+410 เชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 4170 ในพื้นที่ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี


โครงสร้างทางพิเศษสะพานข้ามทะล มี 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.สะพานหลัก จะเป็นรูปแบบสะพานขึง(Cable -stayed) เหตุผลเพื่อให้เรือรบหลวงแล่นผ่านได้ โดยมีความยาวช่วงสะพานเบื้องต้น 250-300 เมตร ส่วนความสูงของเรือรบหลวงที่ประมาณ 50 เมตร

2.สะพานรอง เป็นรูปแบบ สะพานคานขึง(Extradosed Bridge) เพื่อข้ามพื้นที่แนวประการัง ช่วงก่อนขึ้นเกาะสมุย โดยมีความยาวช่วงสะพานเบื้องต้น 220-250 เมตร ส่วนแนวประการังกว้าง 200 เมตร

3. สะพานทั่วไป เป็นรูปแบบ สะพานคานคอนกรีตรูปกล่อง จะมีจำนวนตอม่อมากที่สุด ช่วงสะพานมีความยาวช่วงประมาณ 60 เมตร สำหรับเรือประมงในพื้นที่ (เรือประมงมีความสูงไม่เกิน 12 เมตร)



