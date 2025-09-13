กรมการค้าต่างประเทศ คว้ารางวัลเลิศรัฐ ปี 68 จากบริการ DFT SMART–I

กรมการค้าต่างประเทศ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทรางวัลบริการตอบโจทย์ตรงใจ ระดับดี ประจำปี 2568 ของสำนักงาน ก.พ.ร. จากผลงานบริการดิจิทัล DFT SMART–I ที่ช่วยอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการในการขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองส่งออก-นำเข้า
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2568 ที่ผ่านมา กรมได้เข้าร่วมรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทรางวัลบริการตอบโจทย์ตรงใจ ระดับดี ประจำปี 2568 จากผลงาน “ศูนย์กลางงานบริการส่งออก–นำเข้าสินค้า ณ จุดเดียว ภายใต้ระบบ DFT SMART–I (Single Entry)” ซึ่งตอกย้ำความเป็นองค์กรชั้นนำในการให้บริการผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และกรมจะเดินหน้าพัฒนาระบบบริการและกลไกต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลก และตอบโจทย์ภาคธุรกิจไทยอย่างแท้จริงต่อไป
สำหรับระบบ DFT SMART–I ได้รับการออกแบบเพื่อเป็น “ศูนย์กลางบริการ ณ จุดเดียว” (Single Entry) ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การสมัครบัญชีผู้ใช้งาน การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ การจัดสรรโควตาสินค้าเกษตร การขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก–นำเข้า รวมถึงการใช้ e-Timestamping และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน National Single Window (NSW) ไปยังกรมศุลกากร ทำให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินพิธีการศุลกากรแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ การนำระบบงานดังกล่าวเข้ามาประยุกต์ใช้กับภารกิจงานด้านการส่งออก-นำเข้า ยังช่วยลดขั้นตอนการทำงานจาก 12 ขั้นตอน เหลือเพียง 6 ขั้นตอน ลดการจัดเตรียมเอกสารที่ซ้ำซ้อน ลดการเดินทางมาติดต่อกรม (No Visit) และยังช่วยประหยัดต้นทุนผู้ประกอบการได้มากกว่า 254.67 ล้านบาทต่อปี และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับทุกกระบวนการ
“กรมขอขอบคุณสำนักงาน ก.พ.ร. และพันธมิตรทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรม ตลอดจนประชาชนผู้รับบริการทุกท่านที่มั่นใจใช้บริการดิจิทัลของกรมด้วยดีเสมอมา และรางวัลนี้ ยังถือเป็นกำลังใจสำคัญแก่เจ้าหน้าที่และทีมงานทุกคนที่ทุ่มเททำงานเพื่อยกระดับการค้าต่างประเทศของไทย โดยกรมจะมุ่งมั่นยกระดับการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยนวัตกรรมบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประยุทธ์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย”นางอารดากล่าว
รางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารราชการจนเป็นเลิศ โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เป็นผู้มอบรางวัล เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และสร้างแรงบันดาลใจให้หน่วยงานอื่น ๆ พัฒนาตนเองให้เป็นต้นแบบที่ดี