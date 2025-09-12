รฟท.เซ็น MOU มอบอำนาจ กทม.ดูแล ซ่อมบำรุง ถนนกำแพงเพชร 1, 2, 3, 4, 6 และ 7 เพื่อความคล่องตัว

รฟท.เซ็น MOU มอบอำนาจ กทม.ดูแล บำรุงรักษา ถนนกำแพงเพชร 1, 2, 3, 4, 6 และ 7 รวมถึงสะพานและ อุโมงค์ ระบบระบายน้ำ และถนนวงเวียนใหญ่–ตลาดพลู เพื่อความคล่องตัวในการพัฒนาบริการสาธารณะบนที่ดินรถไฟ เพื่ออำนวยความสะดวก-ปลอดภัยให้ประชาชน
วันนี้ (12 กันยายน 2568) ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อมอบอำนาจให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแล บำรุงรักษา และจัดทำบริการสาธารณะในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ทั้งการบำรุงรักษาทางบกและทางระบายน้ำ การขนส่ง การจัดการจราจรและวิศวกรรมจราจร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับถนนในบริเวณพื้นที่ของ รฟท. อันเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เชื่อมโยงการสัญจรของประชาชน
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม.กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จะทำให้กทม.สามารถเข้าไปดูแลบำรุงรักษาถนนที่อยู่ในพื้นที่ของการรถไฟฯ ทั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบระบายน้ำ และจัดการจราจรได้คล่องตัวมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาเมื่อถนนที่อยู่ในพื้นที่รถไฟเกิดปัญหา หรือมีประชาชนร้องเรียนเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง กทม.จะเข้าไปดำเนินการแก้ไข ก็ทำได้ไม่สะดวกนัก การมีข้อตกลงนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ขณะที่การดำเนินการดังกล่าวไม่ได้เป็นภารกิจหลักของการรถไฟฯ อีกด้วย
ด้านนายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าฯรฟท.กล่าวว่า ข้อตกลงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรุงเทพมหานคร สามารถจัดทำบริการสาธารณะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมงานสำคัญ อาทิ การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและทางจราจร การจัดระเบียบการจอดรถและการจัดการจราจร การก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ การก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตลอดจนภารกิจอื่น ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดูแลสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานในกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตของประชาชน
“ที่ผ่านมาเกิดปัญหา ถูกขโมยสายไฟ ทำให้ไฟฟ้าดับ ถนนมืด ประชาชนร้องเรียน ซึ่งการรถไฟฯ พยายามดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มกำลัง แต่ยังขาดกำลังคน ทั้งบุคลากรและงบประมาณ อีกทั้งไม่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษา ดังนั้น การส่งมอบภารกิจการดูแลโครงสร้างพื้นฐานให้กับกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ การมอบให้กทม.เข้ามาดูแลพื้นที่ จะทำให้เกิดความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนมากขึ้น” นายวีริศ กล่าว
สำหรับขอบเขตพื้นที่ความร่วมมือจะครอบคลุมถนนกำแพงเพชร 1, 2, 3, 4, 6 และ 7 รวมถึงสะพานข้ามคลอง สะพานข้ามทางรถไฟ สะพานกลับรถ และถนนอุโมงค์ลอดทางรถไฟบางซื่อ พร้อมทั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบระบายน้ำของอุโมงค์ในพื้นที่ถนนกำแพงเพชร 6 และถนนวงเวียนใหญ่–ตลาดพลู ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกัน เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางอย่างยั่งยืน
ส่วนถนนกำแพงเพชร 5 ยังไม่ได้มอบอำนาจให้กทม.เข้ามาดูแล เนื่องจากเป็นพื้นที่ต้องใช้ในการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) โดยหากดำเนินโครงการแล้วเสร็จในอนาคตจะมอบให้กทม.เข้ามาดูแลต่อไป
อย่างไรก็ตาม การมอบอำนาจให้กทม.ดูแลถนนดังกล่าวข้างต้น เป็นการมอบการดูแลซ่อมบำรุง แต่รฟท.ยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ถนนอยู่