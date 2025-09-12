อาเซียน-แคนาดา สรุปความคืบหน้าเจรจา FTA ชงรัฐมนตรี ก.ย.นี้

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา (ACAFTA TNC) รอบที่ 15 ติดตามความคืบหน้าการเจรจา เผยสรุปการเจรจาได้แล้ว 6 บท จาก 19 บท เห็นพ้องเร่งรัดการเจรจากลุ่มที่ยังไม่คืบหน้า โดยเฉพาะการค้าสินค้า บริการ ลงทุน ที่เป็นหัวใจสำคัญของ FTA ก่อนเสนอรัฐมนตรีเศรษฐกิจสองฝ่าย ก.ย.นี้ พร้อมเคาะเลื่อนเวลาปิดดีลเป็นปี 69
น.ส.โชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา (ACAFTA TNC) รอบที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 1-5 ก.ย.2568 ที่ผ่านมา ที่กรุงเทพฯ เพื่อขับเคลื่อนการเจรจาความตกลง ACAFTA ในประเด็นต่าง ๆ ให้มีความคืบหน้า ก่อนที่จะรายงานผลการเจรจาต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-แคนาดา ในเดือน ก.ย.2568 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และนำไปสู่เป้าหมายทำให้อาเซียนมี FTA ฉบับแรกกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือ และมีส่วนสำคัญในการขยายมูลค่าการค้าทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคที่ปัจจุบันมีมูลค่าถึงปีละกว่า 23,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ทั้งนี้ ในการประชุมได้ติดตามและประเมินความคืบหน้าการเจรจาของคณะทำงานภายใต้ ACAFTA ทั้ง 19 กลุ่ม โดยพบว่า สามารถสรุปผลการเจรจาข้อบทได้แล้ว 6 บท ได้แก่ การเคลื่อนย้ายชั่วคราวของบุคคลธรรมดา การกำกับการบริหารจัดการ FTA วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การแข่งขัน พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า และแนวปฏิบัติที่ดีในการออกกฎหมาย รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อเสนอเปิดตลาดการค้าสินค้าระหว่างกันแล้ว
อย่างไรก็ตาม คณะทำงานการเจรจาเห็นว่าหลายกลุ่มยังมีความคืบหน้าล่าช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญของการเจรจา FTA จึงจำเป็นต้องหารือเพื่อให้ได้ข้อยุติที่สามารถยอมรับและเกิดผลประโยชน์ร่วมกัน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันที่จะเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-แคนาดา ที่จะจัดขึ้นช่วงปลายเดือน ก.ย.2568 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเป้าหมายและแผนงานเพื่อขยายระยะเวลาการสรุปผลการเจรจา ACAFTA จากเดิมปี 2568 เป็นภายในปี 2569
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ให้แนวทางขับเคลื่อนการเจรจากับคณะทำงานกลุ่มต่าง ๆ อาทิ เร่งสรุปผลการเจรจาเปิดตลาดการค้าสินค้า บริการ และการลงทุน ผลักดันให้สามารถสรุปผลข้อบทให้ได้มากที่สุด หยิบยกประเด็นที่ติดขัดให้คณะกรรมการ TNC ให้แนวทางแก้ไข พร้อมทั้งผลักดันให้มีการประชุมทั้งในรูปแบบออนไลน์ และการประชุมทางกายภาพให้มากที่สุด เพื่อให้สามารถสรุปผลการเจรจาได้ทันตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
“ไทยพร้อมสนับสนุน FTA อาเซียน-แคนาดา ให้บรรลุผลสำเร็จโดยเร็ว เพราะจะเป็น FTA แรกของไทยกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ภาคธุรกิจ รวมถึงขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนที่เชื่อมโยงทั้งสองภูมิภาคให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์การค้าโลกและปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงนโยบายภาษีของสหรัฐฯ ทำให้แต่ละประเทศหันมามองหาพันธมิตรตลาดใหม่ ๆ และเร่งขยาย FTA ในกรอบต่าง ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงและรักษาระดับการส่งออก ส่วนแคนาดาก็ให้ความสำคัญกับภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ การสรุปผลการเจรจา ACAFTA โดยเร็ว จะช่วยขยายโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมกันของทั้งสองภูมิภาค โดยเฉพาะในด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน”น.ส.โชติมากล่าว
ในปี 2567 การค้าไทย-แคนาดา มีมูลค่า 3,223.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 9.88% โดยไทยส่งออกไปแคนาดา มูลค่า 2,133.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 12.07% และไทยนำเข้าจากแคนาดา มูลค่า 1,090.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 5.83% สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ข้าว ผลิตภัณฑ์ยาง และรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และสินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และเยื่อกระดาษและเศษกระดาษ ส่วนในช่วง 7 เดือน ปี 2568 (ม.ค.–ก.ค.) การค้าไทย-แคนาดา มีมูลค่า 2,186.71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปแคนาดา มูลค่า 1,461.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากแคนาดา มูลค่า 725.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ