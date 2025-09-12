กัลฟ์ ช่วยครอบครัวละ 1 ล้าน 17 ทหารกล้าสละชีพรบเขมร

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF นำโดย นายสิตมน รัตนาวะดี ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบเงินช่วยเหลือ 17 ล้านบาท ให้แก่ครอบครัวทหารกล้าผู้สละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ รวม 17 ครอบครัว ครอบครัวละ 1 ล้านบาท โดยเงินจำนวนนี้มาจาก ‘กองทุน 100 ล้านบาท’ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมี พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและเป็นสักขีพยานในการรับมอบ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ GULF ในการยืนหยัดเคียงข้างและดูแลครอบครัวผู้ที่สูญเสียเพื่อประเทศชาติ
นายสิตมน รัตนาวะดี ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GULF กล่าวว่า “การสูญเสียของครอบครัวทหาร ไม่ใช่เพียงเรื่องของครอบครัวเท่านั้น แต่นับเป็นการสูญเสียของพวกเราคนไทยทุกคน โดยเฉพาะเมื่อครอบครัวต้องขาดเสาหลักและคนที่รักไป ความช่วยเหลือครั้งนี้อาจเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ แต่คือสิ่งที่ GULF ตั้งใจมอบให้เพื่อแบ่งเบาและส่งต่อกำลังใจ ผมขอเป็นตัวแทนขอบคุณทหารทุกท่านที่ทุ่มเทและเสียสละเพื่อปกป้องประเทศ หวังว่าพลังแห่งความห่วงใยจากพวกเราจะช่วยเติมแรงใจให้ทุกครอบครัวก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงครับ”
GULF มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยเชื่อว่าความมั่นคงของชาติจะเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแกร่ง นอกจากภารกิจมอบเงินช่วยเหลือแล้ว GULF ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากภารกิจความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการมอบถุงยังชีพ ‘GULF Care’ จำนวนกว่า 2,000 ชุด แก่ทหารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบในศูนย์พักพิงตามจังหวัดต่าง ๆ การสนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์พักพิง รวมถึงการผนึกกำลังกับบริษัทในเครือ เพื่อนำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและดาวเทียมมาช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น