“แอร์แคนาดา” เพิ่มเส้นทางยุโรป-เอเชีย ขบายบินแวนคูเวอร์–กรุงเทพฯตลอดปี

ผู้จัดการรายวัน360 – แอร์แคนาดา ประกาศขยายเส้นทางบินระหว่างประเทศต้อนรับซัมเมอร์ปี 2026 เพิ่มจุดหมายปลายทางใหม่ทั้งในยุโรปและเอเชีย โดยเริ่มตั้งแต่ปีหน้า สายการบินจะเปิดเส้นทางใหม่มอนทรีออล-คาตาเนีย เกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี และ มอนทรีออล-ปาล์มา เด มายอร์กา ประเทศสเปน พร้อมการกลับมาให้บริการอีกครั้งในเส้นทางบินตรงระหว่างโตรอนโตสู่บูดาเปสต์ ประเทศฮังการี และเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน รวมไปถึงการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินไปยังปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก นอกจากนี้แอร์แคนาดายังได้ขยายการให้บริการในเที่ยวบินที่ได้รับความนิยมสูงอย่าง แวนคูเวอร์–กรุงเทพฯ ให้ครอบคลุมกับความต้องการของผู้โดยสารตลอดทั้งปี เพื่อตอกย้ำความแข็งแกร่งของแอร์แคนาดาในฐานะสายการบินจากอเมริกาเหนือเพียงรายเดียวที่ให้บริการเที่ยวบินตรงแบบไม่แวะพักสู่ประเทศไทย
มาร์ก กาลาร์โด รองประธานบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายพาณิชย์ และประธานฝ่ายคาร์โก้ แอร์แคนาดา กล่าวว่า “การขยายเส้นทางบินอย่างต่อเนื่องของแอร์แคนาดาสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและไม่หยุดที่จะยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการการบินของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการต่อการเดินทางที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ทั้งเทรนด์การเดินทางเพื่อการพักผ่อน ความต้องการในการเดินทางสู่ทวีปเอเชียที่เพิ่มขึ้น และศักยภาพในด้านการขนส่งสินค้า”
โดยในช่วงฤดูร้อนปีหน้านี้ ลูกค้าจะได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษไปกับเส้นทางบินใหม่ล่าสุดจากฮับการบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกของเราอย่าง มอนทรีออลสู่อย่างซิซิลี และมายอร์กา ซึ่งแอร์แคนาดาถือเป็นสายการบินสัญชาติแคนาดารายเดียวที่ให้บริการเที่ยวบินตรงสู่จุดหมายปลายทางในแถบเมดิเตอร์เรเนียนอันน่าหลงใหลนี้
“พร้อมกันนี้เรายังเดินหน้าตอกย้ำความแข็งแกร่งของการเป็นฮับการบินระดับโลก ด้วยการเปิด 2 เส้นทางบินระหว่างประเทศใหม่ล่าสุด ที่เชื่อมมหานครใหญ่ที่สุดของแคนาดาอย่างโตรอนโต สู่เซี่ยงไฮ้ และบูดาเปสต์ พร้อมทั้งยังเพิ่มจำนวนเที่ยวบินไปยังปราก ไม่เพียงเท่านี้
แอร์แคนาดายังจะขยายการให้บริการในเส้นทางบินระหว่างแวนคูเวอร์ที่เป็นฮับการเดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก ไปยังกรุงเทพฯ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี
สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่แข่งแกร่งของเราในการเป็นสายการบินเพียงรายเดียวจากทวีปอเมริกาเหนือ ที่สามารถเชื่อมต่อลูกค้าสู่ประเทศไทยด้วยเที่ยวบินตรงแบบไม่แวะพัก และเมื่อผสานรวมเข้ากับการเปิดเส้นทางใหม่ในครั้งนี้ ก็จะยิ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายเส้นทางการบินระดับโลกของแอร์แคนาดา ซึ่งถือว่าครอบคลุมมากที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปอเมริกาเหนือ ที่สามารถเชื่อมต่อลูกค้าของเราไปยัง 6 ทวีปทั่วโลก