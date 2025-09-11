xs
กทท.เปิดฟังความเห็นรายงาน EHIA "ท่าเรือกรุงเทพ" ลุยยกระดับ“SMART PORT”

กทท. เปิดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทำรายงาน EHIA ปักหมุดยกระดับท่าเรือกรุงเทพสู่ “SMART PORT” มุ่งใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ – ลดการใช้พลังงาน – เสริมความยั่งยืน ก้าวสู่ท่าเรือสีเขียวที่มีมาตรฐานในระดับสากล

วันที่ 11 ก.ย. 2568 การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเวทีเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) เพื่อพัฒนาท่าเรือกรุงเทพฝั่งตะวันตกสู่ “ท่าเรืออัจฉริยะ” (SMART PORT) เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการพัฒนาโครงการสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันเพื่อให้การพัฒนาโครงการเป็นไปอย่างโปร่งใส รอบด้าน และรับฟังข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและระบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ลดการใช้พลังงาน และเสริมความยั่งยืนด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม มุ่งยกระดับมาตรฐานสู่ท่าเรือชั้นนำของโลก โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ ผู้นำชุมชน และประชาชนโดยรอบพื้นที่ท่าเรือ เข้าร่วมงาน ซึ่ง กทท. จะรวบรวมและนำมาปรับปรุงแนวทางการทำงาน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนโดยรอบมีความมั่นใจในการพัฒนาโครงการ และได้รับทราบผลกระทบและแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน


นายแถมสิน ศรีบางพลีน้อย รองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ เปิดเผยว่า กทท. ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของชุมชนรอบท่าเรือ จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงาน EHIA ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยการจัดทำรายงาน EHIA ให้ความสำคัญกับการศึกษาสิ่งแวดล้อม 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ : ศึกษาด้านสภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรดิน ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดิน อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ำใต้ดิน และอุทกพลศาสตร์

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ : ศึกษาทรัพยากรชีวภาพบนบก และทรัพยากรชีวภาพในน้ำ

การใช้ประโยชน์และการจัดการสิ่งแวดล้อม : ศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมขนส่ง การใช้น้ำ การจัดการน้ำเสีย การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม การใช้ไฟฟ้า และการจัดการขยะมูลฝอยและ กากของเสีย

การพัฒนาคุณภาพชีวิต : ศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคม การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การท่องเที่ยวและทัศนียภาพ และแหล่งโบราณคดีโบราณสถานและประวัติศาสตร์

“กทท. มุ่งมั่นพัฒนาท่าเรือกึ่งอัตโนมัติให้ก้าวสู่ SMART PORT & GREEN PORT โดยคำนึงถึงสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ท่าเรือไทยเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่กับการรักษาคุณภาพชีวิตและความยั่งยืนของสังคม”นายแถมสิน กล่าว


สำหรับโครงการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพฝั่งตะวันตกจะมีการติดตั้งเครื่องมือทุ่นแรงอัตโนมัติ 2 ประเภท ได้แก่ AUTOMATED RAIL MOUNTED GANTRY CRANE (ARMG) และAUTOMATED SHIP-TO-SHORE CRANE (STS) ตลอดแนวท่าเทียบเรือยาวประมาณ 634 เมตร ครอบคลุมพื้นที่หน้าท่าประมาณ 29,100 ตารางเมตรหรือ 18.19 ไร่ และปรับปรุงพื้นที่หลังท่ารวมกว่า 176,023 ตารางเมตร หรือ 110 ไร่ เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่ในบริเวณลานวางตู้สินค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการขยายขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้าของท่าเรือกรุงเทพ ยกระดับภาพลักษณ์องค์กรในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ทันสมัยตามมาตรฐานสากลและสร้างความพึงพอใจระดับสูงแก่ลูกค้าในอนาคต โดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการระยะที่ 1 ในปี 2573

การประชุมครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนความตั้งใจของ กทท. ในการพัฒนาท่าเรืออย่างรับผิดชอบ โปร่งใส และตอบสนองต่อความห่วงใยของทุกภาคส่วน พร้อมเดินหน้าสร้างท่าเรือแห่งอนาคตที่ทันสมัย ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน





