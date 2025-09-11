กนอ.จับมือ3พันธมิตร บริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน

กนอ. จับมือ 3 พันธมิตร “GENCO-SCI eco-SCG Cement” ยกระดับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน สู่เป้าหมาย Net Zero
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการปรับปรุงคุณภาพของเสียอุตสาหกรรม ระหว่าง 3 บริษัทชั้นนำ ได้แก่ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) หรือ GENCO, บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (SCG Cement) และ บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด (SCI eco) โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ประธานกรรมการ กนอ. และนายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการ กนอ. ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี ณ สำนักงานใหญ่ กนอ.เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568
นายยุทธศักดิ์ สุภสร ประธานกรรมการ กนอ. กล่าวว่า กนอ. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน โดยมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emission
"ความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของ กนอ. และภาครัฐ ในการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และเป็นอีกก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำของประเทศ
ภายใต้ความร่วมมือนี้ ทั้งสามบริษัทจะผนึกกำลังเพื่อยกระดับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม”
โดยมีเป้าหมายหลัก 5 ด้าน ได้แก่ 1.ปรับคุณภาพและคัดแยกของเสียอุตสาหกรรมเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างปลอดภัย
2.ศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนพัฒนาโรงบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 3.สร้างต้นแบบการจัดการของเสียตามแนวคิด Close Loop และ Industrial Symbiosis 4แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาสู่การจัดการของเสียระดับประเทศ และ5.สนับสนุนนโยบายของ กนอ. และภาครัฐในการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวว่า ความร่วมมือนี้จะเป็นต้นแบบสำคัญในการผลักดันการจัดการของเสียอุตสาหกรรมของประเทศให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล สอดคล้องกับนโยบายของ กนอ. ในการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยระยะเริ่มต้น จะมีมูลค่าการจัดการของเสียอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 24 ล้านบาทต่อปี ช่วยลดค่าขนส่งได้ถึง 2.4 ล้านบาทต่อปี และลดการขนส่งของเสียได้ถึง 184,000 เที่ยว-กิโลเมตรต่อปี สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมและ กนอ. ตามโครงการมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ สู่ 'Closed Loop-Zero Waste to Landfill' ทำให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero Emission ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในระยะที่ 2 ของความร่วมมือ จะมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนพัฒนาโรงบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของ GENCO ซึ่งหากสำเร็จ จะสามารถกำจัดของเสียชนิดเหลว (Liquid Waste) ได้ประมาณ 40,000 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 100 ล้านบาทต่อปี
สำหรับบทบาทหน้าที่ของแต่ละบริษัทภายใต้ข้อตกลงนี้ คือGENCO จะรับผิดชอบการคัดแยกและปรับปรุงคุณภาพของเสียอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน ส่วนSCG Cement จะนำของเสียคุณภาพที่ผ่านการคัดแยกไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิต และจัดการของเสียที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้าสู่ระบบกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และSCI eco จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานด้านการตลาด (Marketing Arm) ประสานงานกับผู้ก่อกำเนิดของเสีย และบริหารจัดการด้านการขนส่ง