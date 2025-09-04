DITP จัดกิจกรรมส่งเสริมมวยไทย ที่เยอรมนี คนแห่ชมงานเพียบ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัดกิจกรรมส่งเสริมมวยไทย Festival ที่เยอรมนี นำสินค้ามวยไทย สินค้า Art Toy คาแรคเตอร์ไทย ไปจัดแสดง คนแห่ชมทะลัก พร้อมพา “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ไปถ่ายทอดทักษะ ศิลปะมวยไทย และจัดฉายหนังไทย เดินแฟชันชุดมวยไทย คนสนใจไม่แพ้กัน มั่นใจบูม Soft Power มวยไทย ต่อยอดไปสู่สินค้าและบริการเกี่ยวเนื่องได้เพิ่มขึ้น
นายพรวิช ศิลาอ่อน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมมวยไทย Festival ในงาน Museumsuferfest 2025 ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ระหว่างวันที่ 29-31 ส.ค.2568 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเทศกาลวัฒนธรรมขนาดใหญ่ริมแม่น้ำเมน ที่ดึงดูดผู้เข้าร่วมนับแสนคนทุกปี โดยได้ออกคูหา DITP นำตัวอย่างสินค้าที่เกี่ยวข้องกับมวยไทย อาทิ เสื้อ กางเกง นวม สนับแข้ง ไปจัดแสดง ร่วมกับสินค้า Art Toy และคาแรคเตอร์ของไทย ปรากฎว่ามีผู้ให้ความสนใจเยี่ยมชมคูหาของ DITP เป็นจำนวนมาก
สำหรับการจัดงานครั้งนี้ สินค้าเกี่ยวข้องกับมวยไทยของผู้ประกอบการไทย 6 บริษัท ที่ได้นำไปจัดแสดง มีผู้ให้ความสนใจอย่างมาก และมีผู้ติดต่อขอซื้อสินค้าทั้งหมดที่นำไปแสดงคิดเป็นมูลค่า 1,480 ยูโร หรือ 56,240 บาท และยังมีการจัดแสดงแม่ไม้มวยไทย การสาธิตไหว้ครู และกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับมวยไทยด้วย
“มวยไทยเป็นหนึ่งใน Soft Power เป้าหมายที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย และสามารถต่อยอดไปสู่สินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้าแฟชัน ธุรกิจค่ายมวย หรือการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กรมจึงเดินหน้าส่งเสริมอย่างจริงจัง โดยเยอรมนีถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง ด้วยจำนวนผู้สนใจศิลปะการต่อสู้และกีฬาเพื่อสุขภาพที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง”นายพรวิชกล่าว
นายพรวิชกล่าวว่า กรมยังได้มีการจัดกิจกรรม Master Class มวยไทย รวม 3 แห่ง ได้แก่ Main Gym และ MMA Spirit ในนครแฟรงก์เฟิร์ต และ Tempel Fight School เมืองดาร์มสตัดท์ โดยมีซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วม ทั้งนักกีฬา สื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไป กว่า 300 ราย สร้างบรรยากาศมีส่วนร่วมที่เต็มไปด้วยพลังของกีฬามวยไทย รวมถึงได้รับความสนใจในการนำเข้าสินค้าอุปกรณ์มวยไทย (นวม กระสอบทราย เฮดการ์ด) ไปใช้ในยิมต่าง ๆ
นอกจากนี้ มีกิจกรรมจัดฉายภาพยนตร์ไทย เรื่อง Once Upon a Time Muay Thai Rainbow : โกงซ่อนเกม ที่ Deutsches Filminstitut & Filmmuseum ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับสถาบันภาพยนตร์เยอรมนี ในวันที่ 30 ส.ค.2568 เพื่อเสริมธุรกิจภาพยนตร์ไทยควบคู่ไปกับภาพลักษณ์มวยไทยผ่านสื่อบันเทิงร่วมสมัย และกิจกรรมเดินแฟชันโชว์ชุดมวยไทยจากผ้าไทยที่นำมาประยุกต์ออกแบบเป็นชุดมวยร่วมสมัย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับ สคต.มาดริด ในการนำชุดที่ดีไซน์เนอร์และจัดทำจากสเปน (สมาพันธ์แฟชัน Moda España) จำนวน 10 ชุด ไปนำเสนอเพื่อส่งเสริมการส่งออกและการยกระดับชื่อเสียงของผ้าไทยไปยังต่างประเทศ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมมวยไทย Festival ในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมในภูมิภาคยุโรปครั้งที่ 3 ต่อจากสเปน (สคต.มาดริด) และเดนมาร์ก (สคต.โคเปนเฮเกน) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วง มิ.ย.2568 โดยกิจกรรมส่งเสริมมวยไทย Festival ในยุโรป ในปี 2568 มีการบูรณาการร่วมกันของทั้ง 3 สคต. ทั้งในด้านการจัดเจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) สินค้าที่เกี่ยวข้องกับมวยไทย รวมไปถึงการนำสินค้าและบริการศักยภาพอื่น ๆ ไปส่งเสริมร่วมกัน (ธุรกิจบันเทิง คาแรคเตอร์ และ Art Toy เป็นต้น)
ก่อนหน้านี้ กรมได้เริ่มต้นสร้างความต่อเนื่องตั้งแต่เดือน มิ.ย.2568 ด้วยการจัดเจรจาธุรกิจออนไลน์ เมื่อวันที่ 10-11 มิ.ย.2568 มีผู้ประกอบการไทยเจรจากับผู้นำเข้าเยอรมนี จำนวน 4 คู่ มูลค่า 6.4 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าการค้าทันทีในงาน 1.4 ล้านบาท มูลค่าภายใน 1-2 ปี 5 ล้านบาท สินค้าที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ นวมมวย กางเกงมวย เป้าล่อ สนับเข่า และต่อเนื่องด้วยการจัดกิจกรรมเผยแพร่มวยไทยในงาน Thai Garden Festival ระหว่างวันที่ 13–15 มิ.ย.2568 จัดแสดงและให้ข้อมูลสินค้ามวยไทย คาแรคเตอร์มวยไทย สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าชมงานกว่า 15,000 คน