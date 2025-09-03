“พาณิชย์”ยันด่านแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ยังเปิดบริการ สินค้าไทยส่งได้ปกติ

กรมการค้าต่างประเทศยันด่านแม่สาย (จ.เชียงราย)-ท่าขี้เหล็ก (เมียนมา) ยังเปิดให้บริการตามปกติ แต่เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบใบอนุญาตนำเข้า ล่าสุดสินค้าไทย ทั้งวัสดุก่อสร้าง เครื่องดื่ม ยังเข้าไปได้ปกติ เตือนผู้ประกอบการไทย ขอใบอนุญาตให้ถูกต้อง และยังใช้ด่านท่าเรือระนอง-เกาะสองได้
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวเมียนมางดนำเข้าสินค้าไทยผ่านด่านแม่สาย (จ.เชียงราย)-ท่าขี้เหล็ก ยกเว้นสินค้าจำเป็น หลังจากก่อนหน้านี้ รัฐบาลเมียนมาสั่งใช้มาตรการ Import License เข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าสินค้าตามแนวชายแดนที่ต้องมีใบอนุญาตนำเข้า ส่งผลให้มีการปิดด่านแม่สอด-เมียวดีชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค.2568 ว่า จากการสอบถามสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงย่างกุ้ง เมียนมา ทราบว่า ณ วันที่ 2 ก.ย.2568 ด่านแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ยังเปิดให้บริการตามปกติ แต่เมียนมาเพิ่มความเข้มข้นตรวจสอบใบอนุญาตนำเข้าสินค้า และรถบรรทุกสินค้ายังสามารถขนส่งสินค้าเข้าเมียนมาได้ตามปกติเช่นกัน
“ขณะนี้ สินค้าไทย ยังเข้าสู่เมียนมาผ่านด่านแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ได้ตามปกติ ถ้ามีใบอนุญาตนำเข้าอย่างถูกต้อง ล่าสุด จากการตรวจสอบของ สคต.ย่างกุ้ง เมื่อช่วงเช้าวันที่ 2 ก.ย.2568 มีสินค้าส่งออกจากไทย นำเข้าเมียนมาผ่านด่านท่าขี้เหล็ก เช่น วัสดุก่อสร้าง เครื่องดื่ม ได้ตามปกติ เพราะมีใบอนุญาตนำเข้าถูกต้อง”
ทั้งนี้ การเพิ่มความเข้มข้นตรวจใบอนุญาตการนำเข้า จะกระทบกับสินค้าที่นำเข้าจากทุกประเทศ ที่ไม่มี Import License ไม่เฉพาะไทย ดังนั้น ผู้ประกอบการไทย ต้องขอใบอนุญาตนำเข้าให้ถูกต้อง เพื่อให้สินค้าเข้าสู่ตลาดเมียนมาได้อย่างคล่องตัว
สำหรับด่านแม่สอด (จ.ตาก)-เมียวดี ฝั่งเมียนมา ยังคงปิดทำการตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค.2568 จนถึงปัจจุบัน แต่เมื่อวันที่ 29 ส.ค.2568 ตนได้นำคณะผู้แทนฝ่ายไทยเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางผ่อนผันการใช้มาตรการใบอนุญาตนำเข้าของเมียนมา ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย ซึ่งการหารือเป็นไปด้วยความเข้าใจอันดีของทั้ง 2 ฝ่าย โดยทูตได้รับทราบข้อกังวลของไทยจากการเพิ่มความเข้มงวดมาตรการใบอนุญาตนำเข้า โดยเฉพาะการปิดด่านเมืองเมียวดี ตรงข้ามสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งได้แนะนำให้ผู้ประกอบการไทย ปรับเปลี่ยนเส้นทางการส่งออกจากด่านสะพาน 2 ไปใช้ท่าเรือระนอง จ.ระนอง-เกาะสอง หรือด่านแม่สาย จ.เชียงราย–ท่าขี้เหล็กแทน
“แม้เมียนมาจะเข้มงวดมากขึ้นในการตรวจสอบการนำเข้าสินค้า แต่ด่านแม่สาย–ท่าขี้เหล็ก ยังคงเปิดดำเนินการตามปกติ ผู้ประกอบการไทยควรเร่งปรับตัวและเตรียมเอกสารให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการค้าชายแดนและรักษาความต่อเนื่องของการส่งออก”นางอารดากล่าว