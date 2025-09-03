DITP โชว์ผลงานปีงบ 68 เพิ่มการค้าทะลุเป้า 1.56 แสนล้าน ปีงบ 69 ลุยอีก 570 โครงการ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โชว์ผลงานดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการค้าปีงบประมาณ 68 สร้างมูลค่าได้แล้ว 1.56 แสนล้าน ทะลุเป้าที่ตั้งไว้ 9.2 หมื่นล้าน พร้อมจัดโครงการพิเศษ Special Task Force ลุย 4 ภูมิภาค เปิดศูนย์เบ็ดเสร็จ ช่วยรับมือภาษีสหรัฐฯ ยกระดับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ลุย Soft Power ส่วนงบประมาณปี 69 ลุยต่อ 570 โครงการ เน้นเจาะตลาดใหม่ เพิ่มศักยภาพ SME ปรับบริการสู่ดิจิทัล ตั้งเป้าทำเงิน 1.4 แสนล้านบาท
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการค้าในปีงบประมาณ 2568 (ต.ค.2567-ส.ค.2568) เพื่อขับเคลื่อนการส่งออกของประเทศ ว่า กรมได้ทำแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าจำนวน 510 โครงการ กว่า 700 กิจกรรม ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งเป้าสร้างมูลค่าการค้า 92,363 ล้านบาท แต่ผลการดำเนินการล่าสุด สร้างมูลค่าการค้าได้แล้ว 156,522 ล้านบาท เกินไปกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีผู้ประกอบการ 226,790 ราย ได้รับประโยชน์ และคาดว่าช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณจะสร้างมูลค่าเพิ่มการค้าเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท
สำหรับผลงานสำคัญ อาทิ การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ 6 งาน สร้างมูลค่าการค้ากว่า 110,300 ล้านบาท โดยเฉพาะ THAIFEX–ANUGA ASIA 2025 ที่สร้างมูลค่าซื้อขาย เฉพาะผู้ประกอบการไทยสูงถึง 99,099 ล้านบาท มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 142,370 คน และงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 72 ที่จะจัดขึ้นในเดือนก.ย.2568 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 2,600 คูหา คาดว่าจะสร้างมูลค่าไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ ในปี 2568 กรมยังได้รับงบประมาณภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อรองรับผลกระทบจากภาษีสหรัฐฯ โดยได้นำมาจัดทำโครงการ Special Task Force (STF) ส่ง 5 คณะเจาะตลาดใหม่ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ลาตินอเมริกา แอฟริกา เอเชียใต้ และตะวันออกกลาง คาดสร้างมูลค่าการค้า 1,600 ล้านบาท และยังได้จัดตั้งศูนย์บริการ MOC One Stop Service (OSS) รวม 12 หน่วยงาน ณ อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการรับมือกับสถานการณ์การค้าที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะผลกระทบจากมาตรการภาษีของสหรัฐฯ รวมไปถึงจัดโครงการใหม่รับมือภาษีสหรัฐฯ อาทิ USA–Thailand Online Business Matching สร้างมูลค่า 190 ล้านบาท และ Thailand–Global Connect สร้างมูลค่า 518.88 ล้านบาท
ขณะเดียวกัน ได้ทำการยกระดับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เปิดการให้ดาวเทียบชั้นมิชลิน และจัดกิจกรรมเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่ได้รับตราสัญลักษณ์ 582 ร้าน ใน 45 ประเทศ และผลิตภัณฑ์อาหาร 968 รายการ จาก 108 บริษัท และยังมีการส่งเสริม Soft Power 3 สาขา ได้แก่ เกม หนังสือ และการออกแบบ และดำเนินกิจกรรมด้าน Soft Power อื่น ๆ อาทิ ภาพยนต์ ซีรีส์ wellness และ Animation เป็นต้น ซึ่งซอฟต์พาวเวอร์ทุกด้านมีความเชื่อมโยงกันได้หมด สามารถสร้างมูลค่าการค้าแล้วกว่า 12,328 ล้านบาท และผู้ประกอบการกว่า 2,410 รายได้รับประโยชน์
น.ส.สุนันทากล่าวว่า สำหรับปีงบประมาณ 2569 กรมได้เตรียมดำเนินงาน 570 โครงการ กว่า 700 กิจกรรม ตั้งเป้าสร้างรายได้ 141,881 ล้านบาท เพื่อช่วยผู้ประกอบการกว่า 294,475 ราย โดยมีแนวทางสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1.เร่งบุกตลาดใหม่ทั่วโลก 2.เสริมศักยภาพ SME ให้ทันสมัยในยุคดิจิทัล 3.ปฏิรูประบบบริการสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ และจะมีการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ 6 งานใหญ่ เช่น Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 73–74, THAIFEX–HOREC Asia 2026, THAIFEX–Anuga Asia 2026, TILOG–LogistiX 2026 และ Bangkok RHVAC & E&E 2026 ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศในปีหน้า