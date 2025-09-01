ทล.เปิดแผนปี 69 ประมูลมอเตอร์เวย์ 2 สาย ดึงเอกชนร่วมลงทุน M5, M9 กว่า 8.7 หมื่นล.

กรมทางหลวง เปิดแผนปี 69 ประมูลมอเตอร์เวย์ M5 , M9 วงเงินรวมกว่า 8.7 หมื่นล. ดึงเอกชนร่วมลงทุน PPP ชงครม.เคาะ M8 เฟสแรก นครปฐม-ปากท่อ พร้อมปิดตำนาน พระราม 2 ในปีนี้ ปิดจ๊อบM82 ครบทุกสัญญา วงแหวนมอเตอร์เวย์เต็มโครงข่าย
นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงแผนงานก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ว่า ขณะนี้ ทล. เตรียมประมูลเพื่อก่อสร้างอีกหลายโครงการ ซึ่งจะเป็นการเติมโครงข่ายมอเตอร์เวย์ให้ครบวงแหวนตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งภายนในปีนี้ จะเดินหน้าเปิดประมูลโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 5 (M5) ช่วงรังสิต – บางปะอิน ระยะทาง 22 กิโลเมตร และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 (M9) สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอน ทางยกระดับบางขุนเทียน –บางบัวทอง ระยะทาง 35.85 กิโลเมตร วงเงินลงทุนรวม 2 โครงการกว่า 87,393 ล้านบาท เป็นการร่วมทุนเอกชน รูปแบบ PPP
โครงการ M5 (ช่วงรังสิต – บางปะอิน) วงเงินลงทุนประมาณ 31,358 ล้านบาท คณะกรรมการมาตรา 36 พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ 2562 ) อยู่ระหว่างจัดทำร่าง RFP คาดว่าจะแล้วเสร็จและประกาศร่าง RFP ได้ปลายปี 2568 เปิดขายซองปี 2569
จะดำเนินการในรูปแบบ PPP Gross Cost เอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง ดำเนินงาน และบำรุงรักษาโครงการ รัฐเป็นเจ้าของรายได้ค่าผ่านทางทั้งหมด และจ่ายค่าตอบแทนให้เอกชนตามผลการดำเนินงาน (Performance-Based Payment) โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 34 ปี แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การออกแบบและก่อสร้าง (ไม่เกิน 4 ปี) และระยะที่ 2 การดำเนินงานและบำรุงรักษา (30 ปี)
ส่วนโครงการ M9 (ช่วงบางขุนเทียน – บางบัวทอง) วงเงินลงทุนประมาณ 56,035 ล้านบาท ขณะนี้แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรา 36 พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ 2562 เพื่อจัดทำร่าง RFP คาดเปิดประกวดราคาในปี 2569 ลงนามสัญญาปี 2570 ก่อสร้าง 5 ปี เป็นการดำเนินงานในรูปแบบ PPP Net Cost โดยเอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง ดำเนินงาน และบำรุงรักษา พร้อมมีสิทธิในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ขณะที่รัฐยังคงถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอกชนลงทุน ระยะเวลาดำเนินโครงการรวม 34 ปี แบ่งเป็น ระยะที่ 1 การออกแบบและก่อสร้าง (4 ปี) และระยะที่ 2 การดำเนินงานและบำรุงรักษา (30 ปี)
นอกจากนี้ ยังมีมอเตอร์เวย์ M9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง-บางปะอิน ระยะทาง 35 กิโลเมตร ที่ทล.ดำเนินการเองโดยใช้งบประมาณ ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างช่วงแรกปี 2569 แล้วเสร็จตลอดเส้นทางภายในปี 2573
@ดันมอเตอร์เวย์ ช่วงนครปฐม-ปากท่อ เพิ่มเส้นทางลงใต้
และยังเตรียมเสนอครม.อนุมัติ มอเตอร์เวย์ สาย M8 เฟสแรก ช่วงนครปฐม-ปากท่อ ระยะทาง 61 กม. ค่าก่อสร้างประมาณ 40,162 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อหลักระหว่างภาคกลางกับภาคใต้ ลดปัญหาจราจรถนนเพชรเกษม ส่วน ระยะที่ 2 ช่วง ปากท่อ - ชะอำ ระยะทาง 48 กิโลเมตร จะมีการศึกษาเดิมกำหนดแนวเส้นทางผ่านจังหวัดเพชรบุรี ใหม่เพื่อลดผลกระทบเวนคืนประชาชน
@M82 เสร็จทุกสัญญา ปิดตำนาน”พระราม 2” สิ้นปี 68
สำหรับ โครงการก่อสร้างบนถนนพระราม 2 คือ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 (M82) สายทางยกระดับบางขุนเทียน -เอกชัย- บ้านแพ้ว ระยะทางรวมประมาณ 25 กม.แบ่งเป็น ช่วงแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ระยะทางรวม 8.3 กม. จำนวน 3 สัญญา ขณะนี้มีความคืบหน้าแล้ว 100% และช่วงเอกชัย - บ้านเเพ้ว ระยะทาง 16.4 กม. จำนวน 10 สัญญา (ณ เดือนส.ค. 2568) มีความคืบหน้ารวมแล้ว 85.89%
โดยแบ่งรายสัญญา ดังนี้ ตอนที่ 1 คืบหน้า 85.87 % ตอนที่ 2 คืบหน้า 90.73 % ตอนที่ 3 คืบหน้า 100 % ตอนที่ 4 คืบหน้า 64.45 % ตอนที่ 5 คืบหน้า 90.01 % ตอนที่ 6 คืบหน้า 78.06 % ตอนที่ 7 คืบหน้า 67.27% ตอนที่ 8 คืบหน้า 88.24% ตอนที่ 9 คืบหน้า 100% และตอนที่ 10 คืบหน้า 88.80%
“ในฐานะที่ตนเป็นประธานบอร์ด การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ด้วยซึ่งได้ตรวจการก่อสร้าง โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ระยะทาง 18.7 กม. ซึ่งมีสัญญาที่ 1 ของทางด่วน จะเชื่อมต่อกับ M 82 ที่บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน ซึ่งภาพรวม โครงการจะแล้วเสร็จในปลายเดือนก.ย.68 นี้ โดย เส้นทางจะเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนใต้ทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์ และทางด่วนพระราม 3- ดาวคะนอง-ถนนวงแหวนฯ เข้าสู่ M82 ไปถึง มหาชัยเมืองใหม่ ระยะทางประมาณ 10 กม. โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบความพร้อมในเรื่องป้าย สัญญาณต่างๆ คาดว่าจะเปิดใช้ได้ในช่วงกลางเดือนต.ค. 68”อธิบดีกรมทางหลวงกล่าว
@ปีใหม่ 69 เปิดวิ่งฟรี มอเตอร์เวย์ M6 ตลอดสาย
สำหรับ โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (มอเตอร์เวย์M6) สายบางปะอิน - นครราชสีมา ระยะทาง 196 กม. ผลงาน ณ เดือนส.ค. 68 ความก้าวหน้าการก่อสร้างงานโยธาอยู่ที่ 98.175 % ล่าช้า 0.725 % (แผนงานกำหนด 98.900 %) ส่วนงานติดตั้งระบบและบำรุงรักษา ( O&M) ส่วนที่ให้เอกชนร่วมลงทุน มีความก้าวหน้า 78.42 % เร็วกว่าแผน 13.93 % (แผนงาน กำหนด 64.49 %) โดยขณะนี้ ตอนที่ 21 มีความล่าช้ามากที่สุด เนื่องจากมีประเด็นการขอใช้พื้นที่ป่าไม้
ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีแผนจะเปิดให้ประชาชนใช้ฟรี ตลอดสาย ตั้งแต่ บางปะอิน-ปากช่อง - นครราชสีมา โดยกำหนดให้ใช้ทิศทางเดียว คือ ช่วงต้นเทศกาลเป็นการจราจรขาออก และช่วงท้ายเทศกาลเป็นการจราจรขาเข้า เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากมีเส้นทางบางช่วงไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์