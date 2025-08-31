“พาณิชย์”นำทีมพบทูตเมียนมา หารือแนวทางผ่อนผันการใช้มาตรการใบอนุญาตนำเข้า

กรมการค้าต่างประเทศถกเอกอัครราชทูตเมียนมา ประจำประเทศไทย หารือแนวทางผ่อนผันการใช้มาตรการใบอนุญาตนำเข้า ที่กระทบส่งออกไทย เผยเมียนมาแนะให้เปลี่ยนเส้นทางส่งออกจากด่านแม่สอด ไปใช้ด่านท่าเรือระนอง หรือด่านแม่สายแทน พร้อมรับนำข้อเรียกร้องของไทยไปหารือกับรัฐบาลเพื่อทบทวน ระบุยังได้ชวนรัฐมนตรีพาณิชย์เมียนมาเยือนไทย เพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนการค้าไทย-เมียนมาด้วย
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตนได้นำคณะผู้แทนฝ่ายไทยประกอบด้วย นายนพดล คันธมาศ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้าหารือกับ H.E. Mr. Zaw Zaw Soe เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประจำประเทศไทย เพื่อหาแนวทางผ่อนผันการใช้มาตรการใบอนุญาตนำเข้า (Import License) ของเมียนมา โดยฝ่ายเมียนมารับทราบข้อกังวลของไทยจากการเพิ่มความเข้มงวดมาตรการใบอนุญาตนำเข้า (Import license) โดยเฉพาะการปิดด่านเมืองเมียวดีตรงข้ามสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งฝ่ายเมียนมาได้เพิ่มความเข้มงวดการบังคับใช้มาตรการนำเข้ามาเป็นลำดับ
ทั้งนี้ ในระหว่างการพูดคุยหารือเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน ฝ่ายเมียนมาแนะนำให้ผู้ประกอบการไทย ปรับเปลี่ยนเส้นทางการส่งออกสินค้าจากด่านสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 2 อ.แม่สอด จ.ตาก ไปใช้ท่าเรือระนอง จ.ระนอง-เกาะสอง หรือด่านแม่สาย จ.เชียงราย-ท่าขี้เหล็กแทน และยังได้รับข้อเสนอของไทยในการขอให้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ Export Earning โดยจะนำไปหารือกับรัฐบาล
ขณะเดียวกัน ฝ่ายไทยจะเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมียนมามาเยือนไทย เพื่อหารือในระดับนโยบายสำหรับแนวทางบริหารจัดการการค้าระหว่างไทย-เมียนมา ให้มีความคล่องตัวและขยายความร่วมมือด้านการค้าบนพื้นฐานของความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มูลค่าการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ช่วง 6 เดือนของปี 2568 (ม.ค.-มิ.ย.) มีมูลค่า 105,149 ล้านบาท ลดลง 24.91% โดยไทยส่งออก 63,572 ล้านบาท ลดลง 16.36% นำเข้า 41,578 ล้านบาท ลดลง 35.07% ได้ดุลการค้า 21,994 ล้านบาท เมื่อแยกเป็นรายด่านศุลกากร พบว่า ด่านศุลกากรแม่สอด จ.ตาก มีมูลค่าสูงสุด 45,378 ล้านบาท ลดลง 9.71% ตามด้วยด่านสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 32,406 ล้านบาท ลดลง 33.27%, ด่านศุลกากรระนอง จ.ระนอง 18,199 ล้านบาท ลดลง 12.23%, ด่านศุลกากรแม่สาย จ.เชียงราย 8,066 ล้านบาท ลดลง 47.13%, ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 300 ล้านบาท ลดลง 93.94% แต่ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 698 ล้านบาท เพิ่ม 266.35% และด่านศุลกากรแม่สะเรียง จ.เชียงใหม่ 104 ล้านบาท เพิ่ม 35%