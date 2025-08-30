กรมพัฒน์ผนึก PERNAS รัฐวิสาหกิจมาเลเซีย เสริมแกร่งแฟรนไชส์ 2 ชาติ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือ PERNAS รัฐวิสาหกิจมาเลเซีย ร่วมมือเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจแฟรนไชน์ของ 2 ประเทศ ผ่านยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ทั้งการพัฒนาศักยภาพ การแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาด และการเชื่อมโยงผู้ประกอบการให้เกิดการค้าการลงทุน ส่วนผลการนำแฟรนไชส์ไทยเข้าร่วมงาน FEM 2025 ปิดดีลทันที 130 ล้านบาท ภายใน 1 ปี ไม่ต่ำกว่า 200 ล้าน เตรียมเดินหน้าพาแฟรนไชส์ไทยบุกตลาดต่างประเทศต่อเนื่อง
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้เข้าพบและหารือกับ Datuk Mohamed Rozhan Bin Mohd Ghazalli , Independent Non-Executive Chairman และ Mr. Datuk Nor Azam Bin M. Taib ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS) ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์เต็มรูปแบบ ณ สำนักงานใหญ่ PERNAS กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อกระชับความร่วมมือด้านธุรกิจแฟรนไชส์ระหว่างไทยและมาเลเซีย ภายใต้กรอบความร่วมมือคณะกรรมการร่วมด้านการค้าไทย-มาเลเซีย (JTC)
ทั้งนี้ สองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในการผลักดันและขับเคลื่อนธุรกิจแฟรนไชส์ไทย-มาเลเซีย สู่การเป็นหุ้นส่วนทางการค้าแบบทวิภาคีที่สร้างความสำเร็จไปพร้อม ๆ กันแบบ win-win โดยร่วมกันกำหนดแนวทางความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ในการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจแฟรนไชส์ทั้ง 2 ประเทศ ได้แก่ 1.Capacity Building พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรด้านแฟรนไชส์ 2.Data Sharing แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาดและแนวโน้มธุรกิจแฟรนไชส์ 3.Business Matching เชื่อมโยงผู้ประกอบการและนักลงทุนของ 2 ประเทศเพื่อให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดยกรม และ PERNAS จะร่วมกันตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ด้านให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เพื่อช่วยสร้างโอกาสด้านอาชีพ การจ้างงาน และการลงทุนทางธุรกิจของประชากร นักลงทุนทั้งไทยและมาเลเซียต่อไป
สำหรับ PERNAS ก่อตั้งขึ้นในปี 2512 เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์มาเลเซีย มีบทบาทสนับสนุนทั้งด้านเงินทุน การฝึกอบรม และการส่งเสริมการตลาด เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์มาเลเซียให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของกรมในการส่งเสริมแฟรนไชส์ไทยสู่มาตรฐานสากล
นางอรมนกล่าวว่า นอกจากภารกิจเข้าร่วมหารือกับ PERNAS แล้ว ระหว่างวันที่ 21-23 ส.ค.2568 กรมยังได้นำผู้ประกอบการแฟรนไชส์ 10 แบรนด์ ที่อยู่ในการส่งเสริมสนับสนุนเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายไลเซนส์แฟรนไชส์ ภายใต้ Thai Pavilion ในงาน Franchise Expo Malaysia 2025 (FEM 2025) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกอบด้วย ธุรกิจอาหาร 6 แบรนด์ ได้แก่ ZENFRY (เฟรนซ์ฟรายถั่วเขียว) de Tummour (อาหารไทย) MOOMGAPAO (ข้าวผัดกระเพรา) ชิกกี้ ชิก (ไก่ป๊อป ไก่ทอด ทานเล่น) เฮง ปัง ปั๊ว หวานเย็นสูตรเยาวราช (ขนมหวานเย็น) และไผ่ทองไอศครีม (ไอศครีมกะทิ) ธุรกิจเครื่องดื่ม 2 แบรนด์ ได้แก่ Colla Tea Thailand (ชานมไข่มุกผสมคอลลาเจน) และ Fresh Me (ชานม ชาผลไม้) ธุรกิจการศึกษา 1 แบรนด์ ได้แก่ Math Talent By Dr.Ying (สถาบันสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โคดดิ้ง) และธุรกิจบริการ 1 แบรนด์ ได้แก่ Otteri wash & dry (ร้านสะดวกซัก)
โดยผลการเข้าร่วมงาน มีการเจรจาธุรกิจ 98 คู่ ตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน คาดว่า จะสามารถปิดดีลการเจรจาธุรกิจได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ประมาณ 130 ล้านบาท และคาดว่าภายใน 1 ปี จะไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท และประเภทธุรกิจที่ได้รับความสนใจสูงสุด ได้แก่ ร้านสะดวกซัก อาหาร และการศึกษา ตามลำดับ
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยยังได้รับประสบการณ์ในการร่วมออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ได้แสดงศักยภาพต่อสายตานักลงทุนต่างชาติ ได้เรียนรู้เทคนิคการเจรจาธุรกิจระดับสากล เห็นเทคนิคการนำเสนอธุรกิจของผู้ประกอบการแฟรนไชส์จากชาติต่าง ๆ และสามารถนำมาปรับปรุงเทคนิคการนำเสนอธุรกิจของผู้ประกอบการไทยให้มีความน่าสนใจมากขึ้น นำมาซึ่งความได้เปรียบคู่แข่งจากประเทศอื่น ๆ ส่งผลต่อการยอมรับและพร้อมร่วมเป็นพันธมิตรทางการค้าในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ในปี 2569 กรมจะสนับสนุนผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยให้มีความเข้มแข็ง ทั้งการเสริมองค์ความรู้จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ทั้งแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี และผลักดันการขยายธุรกิจต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่ประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจไปต่างประเทศแล้วกับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยที่ต้องการขยายธุรกิจไปต่างประเทศให้ใกล้ชิดมากขึ้นในลักษณะพี่เลี้ยงและพี่เกื้อกูลน้อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขยายธุรกิจไปต่างประเทศมีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีความมั่นใจมากขึ้น