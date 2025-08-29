“จตุพร”คิกออฟ “เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT ปี 2” ชวนกินร้านอาหารไทย แถมได้ลุ้นโชค

“จตุพร”คิกออฟ “เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT ปี 2” บูมร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT และ Soft Power อาหารของไทย เผยกินแล้วมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ ทั้งทองคำ ทริปสุดฟินตามรอยกินร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ และ Cash Back พร้อมเปิดโอกาสให้ครีเอเตอร์ อินฟลูเอนเซอร์ นักทำคลิปสั้นได้รีวิวร้านอาหาร ส่งผลงานชิงรางวัลด้วย
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดแคมเปญ “เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT ปี 2” ว่า ดีใจที่โครงการนี้ มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกระทรวงพาณิชย์พยายามจะโปรโมตให้มากขึ้น เพราะอาหารไทยถือเป็น Soft Power สำคัญที่สะท้อนภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค เต็มไปด้วยเครื่องเคียงและสมุนไพรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และที่ผ่านมา ได้ยกระดับตรา Thai SELECT ให้เทียบชั้นกับการให้ดาวของมิชลิน สตาร์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในร้านอาหารไทย
“อาหารไทย คือ Soft Power ที่สำคัญ เมื่อไปต่างประเทศ คนทั่วโลกนึกถึงความเป็นไทย ก็มักนึกถึงอาหารไทย Thai SELECT จึงเป็นเครื่องมือยกระดับมาตรฐานร้านอาหารไทยให้คนมั่นใจ ทั้งรสชาติ คุณภาพ ราคา และความซื่อสัตย์ อยากให้ Thai SELECT เป็นทูตวัฒนธรรม ช่วยประชาสัมพันธ์อาหารไทยให้กับต่างชาติ สิ่งสำคัญคือทำให้ผู้บริโภคเชื่อใจได้ และผู้ประกอบการอยู่ได้อย่างยั่งยืน”นายจตุพรกล่าว
นายจตุพรกล่าวว่า การจัดกิจกรรมในปีนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรชั้นนำที่เข้าร่วมแคมเปญ โดยมอบสิทธิพิเศษแก่ผู้บริโภคและร้านอาหาร ได้แก่ LINE MAN และ Grab มอบคูปองส่วนลด โค้ดพิเศษ THAISELECT เมื่อสั่งอาหารจากร้าน Thai SELECT บัตรเครดิตกรุงไทย (KTC) มอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ใช้จ่ายในร้าน Thai SELECT CP Axtra ให้โปรโมชันลดต้นทุนค่าใช้จ่ายร้าน Thai SELECT The Mall นำร้าน Thai SELECT ออกงานแสดงสินค้า การบินไทยนำร่องหนุนนักท่องเที่ยวออสเตรเลียทานอาหารที่ร้าน Thai SELECT ในประเทศไทย สามารถร่วมส่งใบเสร็จเพื่อลุ้นตั๋วเครื่องบินกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้ง (Australian เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Gourmet & Cuisine สมาคมร้านอาหารไทยและสตรีทฟู้ด ช่วยประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค ตลอดจนพัฒนาศักยภาพให้ความรู้ร้านอาหาร โดยสมาคมเชฟประเทศไทย วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี และ Chef’s Club by makro
นอกจากนี้ ยังมีการมอบโชคแก่ผู้บริโภคที่เข้าทานอาหารที่ร้าน Thai SELECT ในประเทศไทย ภายใต้ชื่อกิจกรรม “กินดีมีเฮง ลิ้มรสความอร่อยพร้อมลุ้นโชคสุดฟิน ไปกับ Thai SELECT” รวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท ได้แก่ ฟินที่ 1 ลุ้นทองคำหนัก 1 บาท ซึ่งเป็นรุ่นพิเศษ Thai SELECT Limited Edition ฟินที่ 2 ทริปเที่ยวสุดเอ็กซ์คลูซีฟตามรอยร้าน Thai SELECT และฟินที่ 3 Thai SELECT Cash Back รับสิทธิ์ลุ้น Cash Back รวมมูลค่ากว่า 140,000 บาท โดยสามารถลุ้นโชคง่าย ๆ เพียงรับประทานอาหารที่ร้าน Thai SELECT ครบ 500 บาทขึ้นไป จากนั้นกรอกชื่อ–นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมแนบภาพใบเสร็จ ผ่าน LINE Official Account: @thaiselect ก็สามารถร่วมลุ้นรางวัลได้ทันที เริ่มตั้งแต่วันนี้- 15 ต.ค.2568
สำหรับเหล่าครีเอเตอร์ อินฟลูเอนเซอร์ และนักสร้างสรรค์คลิปสั้น สามารถส่งผลงานเข้าร่วม “กิจกรรมประกวดคลิปสั้น” ภายใต้สโลแกน “อาหารไทย ต้อง Thai SELECT” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 300,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล
โดยในการจัดงานได้มีการจัด Showcase ร้านอาหาร Thai SELECT จำนวน 7 ร้าน ได้แก่ 1.ม่านเมือง 2.ทับขวัญ 3.มารี กีมาร์ 4.รัตนะบุรี 5.เป็นลาว 6.ปลาร้าเด้อ และ 7.เยี่ยมใต้ เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ลิ้มรสชาติอาหารไทยแท้ จากร้าน Thai SELECT ที่มาร่วมแสดงศักยภาพแคมเปญ เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT
ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ส.ค.2568) มีร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 496 ร้าน แบ่งเป็น กรุงเทพมหานคร 82 ร้าน ภาคเหนือ 96 ร้าน ภาคกลาง 107 ร้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 87 ร้าน ภาคใต้ 87 ร้าน และภาคตะวันออก 37 ร้าน