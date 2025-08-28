“สุวรรณภูมิ”ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน จำลองเหตุแผ่นดินไหว ตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจประจำปี

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทำการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจประจำปี 2568 กรณีแผ่นดินไหว
(Business Continuity Plan 2025 : BCP25)
วันที่ 28 สิงหาคม 2568 นายอดิศักดิ์ ทูลสูงเนิน รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) พร้อมด้วย นางสาวจณัญญา สิริปาณี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตสนามบินกรุงเทพ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกซ้อมรูปแบบบนโต๊ะจำลองสถานการณ์ (Table Top Exercise) ตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ประจำปีงบประมาณ 2568 (Business Continuity Plan 2025 : BCP25) กรณีแผ่นดินไหว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนภายใน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การจัดเตรียมทรัพยากรให้เพียงพอ สามารถสื่อสารและประสานงานเพื่อร่วมฟื้นฟูทรัพยากรที่เสียหายให้กลับมาให้บริการได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ลดผลกระทบต่อการให้บริการผู้โดยสาร และการให้บริการอากาศยานในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ บวท. กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ศุลกากร คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ฯลฯ เข้าร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องจัดเลี้ยง 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทั้งนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้สมมุติกรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ซึ่งความสั่นสะเทือนกระทบถึงอาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศ (หอบังคับการบิน) บวท. ซึ่งเป็นอาคารสูง 132 เมตร เกิดการโยกตัวเป็นเหตุให้กระจกภายในอาคารแตกร้าวเล็กน้อย ขณะที่พื้นที่เขตการบินนั้น ทางวิ่ง (Runway) บางส่วนได้รับความเสียหาย แต่อาคารผู้โดยสารรวมถึงอาคารเทียบเครื่องบินและอาคารอื่นๆ ไม่ได้ผลกระทบแต่อย่างใด
ตามเหตุการณ์สมมุติดังกล่าว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ประกาศใช้แผนฉุกเฉินบทที่ 6 เรื่องภัยธรรมชาติกรณีแผ่นดินไหว พร้อมปฏิบัติตามแผนและวิธีปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอันเนื่องมาจากแผ่นดินไหว โดยดำเนินการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานหอบังคับการบินไปยังสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง ณ อาคาร East และ West Apron Tower เพื่อความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน พร้อมกับดำเนินการฟื้นฟู Runway ที่ได้รับความเสียหายให้สามารถกลับมาให้บริการได้ในเวลาที่รวดเร็วและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นสากล โดยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการฝึกซ้อม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้ความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงจัดให้มีการฝึกซ้อมแผน BCP เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ อีกทั้งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานร่วมกัน รวมถึงให้ส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของขั้นตอนความพร้อมเมื่อเกิดอุบัติการณ์ระหว่างการใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการฟื้นคืนกิจการกลับสู่สภาพการให้บริการปกติให้เร็วที่สุด