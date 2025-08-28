สุดยอดหน่วยงานภาครัฐ! “ดีพร้อม : ขับเคลื่อนสำเภาธุรกิจ-บนกระแสนาวาสีทอง“ ของเศรษฐกิจสังคมโลกใหม่ ด้วยเรือธงดีพร้อมที่ทันสมัย สะอาด สะดวก โปร่งใส ขจัดอุปสรรคให้อุตสาหกรรมไทย บนความภาคภูมิใจ ในนโยบาย รมว.เอกนัฏ ผงาดรับรางวัล ”สำเภา-นาวาทอง“ ปี 68
กรุงเทพฯ 27 สิงหาคม 2568 - ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเข้าร่วมรับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง ประจำปี 2568” ในระดับกระทรวงและกรมตามลำดับ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดี พร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ประสิทธิภาพหน่วยงานภาครัฐ กับการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน" ร่วมด้วย นายดุสิต อนันตรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายวุฒิชัย ประชาพร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายวีระพล ผ่องสุภา เลขานุการกรม และข้าราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) นอกจากนี้ ยังมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งระดับกระทรวง กรม ภูมิภาค ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน และสื่อมวลชนจำนวนมาก เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลดังกล่าว ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 15 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) เป็น 1 ใน 39 หน่วยงาน ที่ได้รับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง ประจำปี 2568” ในระดับกรม ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ผ่านศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SSRC) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ให้แข็งแกร่งขึ้น ทั้งด้านบุคลากรและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยให้แข็งแกร่ง ภายใต้นโยบาย “ดีพร้อมคอมมูนีตี้ ที่นี่มีแต่ให้” ผ่านกลยุทธ์ 4 ให้ ได้แก่ 1.ให้ทักษะใหม่ 2.ให้เครื่องมือทันสมัย 3.ให้โอกาสโตไกล และ 4.ให้ธุรกิจที่ดีคู่ชุมชน โดยมุ่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการในทุก ๆ ด้านอย่างตรงจุด เพื่อเป้าหมายในการอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการปรับตัวให้เข้ากับวิถีใหม่อย่างมั่นคง สอดคล้องกับนโยบาย MIND 4 มิติ ของ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการใช้หัวและใจในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม พร้อมส่งเสริมและพัฒนา SMEs ให้เข้าสู่อุตสาหกรรม 5.0 ตามนโยบายของ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มุ่ง “ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ทันสมัย สะอาด สะดวก โปร่งใส” เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
รางวัล “สำเภา-นาวาทอง” เป็นรางวัลที่จัดโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อเชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ โดยการปรับปรุงกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล ซึ่งมีการแบ่งรางวัลออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ระดับกระทรวง ระดับกรม ระดับกระบวนงาน และระดับภูมิภาค และในปีนี้มีหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัล จำนวน 39 หน่วยงาน ประกอบด้วย ระดับกระทรวง จำนวน 6 หน่วยงาน ระดับกรม จำนวน 13 หน่วยงาน ระดับกระบวนงาน จำนวน 5 หน่วยงาน และระดับภูมิภาค จำนวน 15 หน่วยงาน ทั้งนี้ รางวัล “สำเภา–นาวาทอง” ไม่เพียงเป็นการเชิดชูเกียรติ แต่ยังเป็นแรงผลักดันที่กระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและประชาชนได้ดียิ่งขึ้น