BEM Art Training … จุดเริ่มต้นเพื่อเดินตามฝันในเส้นทางศิลปะ

หากคุณเป็นเยาวชนที่กำลังเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยในฝัน มองหาคอร์สติวศิลปะแบบเข้มข้น วันนี้เรามีข่าวดีที่จะทำให้หัวใจคุณเต้นรัวด้วยความตื่นเต้น! ลืมภาพสถานีรถไฟฟ้าที่เคยเป็นแค่ทางผ่าน สถานที่ที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ เพราะที่นี่คือพื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับเยาวชนทุกคนอย่างแท้จริง ที่สำคัญคอร์สนี้ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแค่คุณก้าวเข้ามาด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง พร้อมที่จะเรียนรู้และสนุกไปด้วยกัน
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่ต้องการฝึกฝนฝีมือด้านศิลปะสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และพัฒนาทักษะผ่านการสร้างสรรค์ผลงานในมุมมองใหม่ ซึ่งสามารถต่อยอดไปถึงการทำ Portfolio ได้เข้าร่วมคอร์ส Art Training ภายใต้โครงการ Art Learning Centre ฟรี!!! ซึ่งในแต่ละคลาสเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เรียน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการวาดเส้นและหลักสูตรการวาดรูปสร้างสรรค์ พบกับอาจารย์ผู้สอนมากประสบการณ์ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถอย่าง อาจารย์พิษณุ วริรักษ์ หรือ “อาจารย์ติ้น” อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์ติ้น เล่าว่า “นอกเหนือจากเส้นทางศิลปะที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นประตูบานสำคัญสู่โลกใบใหม่เสมอ การเรียนคอร์สนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินตามความฝันประกอบกับการสร้างฐานความมั่นใจในตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนขาดหายไป ในคลาสเรียนอาจารย์จึงมุ่งเน้นให้เด็กได้ย้อนกลับไปค้นหาตัวตนและเรื่องราวของตัวเอง พร้อมนำกลับมาเล่าผ่านผลงานศิลปะ อาจารย์มองว่าสิ่งที่สำคัญของการเรียนศิลปะไม่ใช่แค่ฝีมือการวาด แต่คือการได้เรียนรู้วิธีคิด การมองโลกอย่างสร้างสรรค์ และการสื่อสารความรู้สึกผ่านผลงาน อาจารย์อยากให้นักเรียนทุกคนมองโลกศิลปะเปรียบเสมือนภาษาที่สามารถเปิดโอกาสใหม่ ๆ ในชีวิตได้เสมอ หลักสูตรนี้จึงไม่ได้สอนเพียงวิธีการหรือเทคนิค แต่ยังช่วยค้นหาเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนักเรียน เพื่อให้พร้อมทั้งการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และในการก้าวต่อไปบนเส้นทางศิลปะของตนเองในอนาคต”
นางสาวปุญญฎา มองเพชร หนึ่งในนักเรียนของ Art Training เล่าถึงแรงบันดาลใจหลักที่ทำให้ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมคอร์สนี้ว่า “อยากศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้านศิลปะ คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีความมุ่งมั่นในด้านศิลปะโดยเฉพาะ การเรียนคอร์สนี้ทำให้มีมุมมองศิลปะหลากหลายรูปแบบมากขึ้น และที่สำคัญได้ปรับโครงสร้างวิชาพื้นฐานของตัวเองให้ดีขึ้นด้วย ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญของการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย คอร์สนี้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้ได้เตรียมความพร้อม และสามารถเช็คความละเอียดของตัวเองที่ยังต้องฝึกฝนและพัฒนาขึ้นได้อีกด้วยค่ะ”
ขณะที่นายพชร บุญประจักษ์ หนึ่งในนักเรียนคอร์สเรียน Art Training เล่าว่า “คุณแม่เป็นคนหาคอร์ส นี้มาให้ รู้สึกสนใจเพราะว่าอยากหาประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการสอนของอาจารย์หลาย ๆ ท่าน คอร์สนี้มีส่วนสำคัญอย่างมากในการปูเส้นทางสู่ความฝัน ที่เห็นได้ชัดเจนคือการจัดทำ Portfolio สำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งคณะที่อยากเข้าคือ คณะจิตรกรรมหรือคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อีกทั้งยังได้ฝึกฝนฝีมือในด้านต่าง ๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อน สิ่งที่ประทับใจที่สุดคือ อาจารย์ให้คำแนะนำในส่วนที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขอย่างตรงจุด ทำให้ได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดได้อีกมากมาย”
ด้าน นายกษิดิศ แก้วสงค์ นักเรียนอีกคนหนึ่งได้เปิดเผยถึงแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมคอร์สนี้ว่า “อยากจะมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อพัฒนาฝีมือของตัวเอง และช่วยปรับพื้นฐานเรื่องการ Drawing ให้แข็งแรงมากขึ้น เพราะพื้นฐานด้าน Drawing เป็นหัวใจสำคัญสำหรับนักเรียนศิลปะ ซึ่งผมมีความฝันอันชัดเจนที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คอร์สนี้ทำให้เกิดการเรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ ช่วยเปิดโลกทัศน์ทางศิลปะให้กับผมเป็นอย่างมาก รวมถึงความเป็นกันเองของอาจารย์ที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายและกล้าที่จะเรียนรู้มากขึ้น”
หากคุณคือคนหนึ่งที่อยากก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยด้วยความมั่นใจ โค้งสุดท้าย!! กับคอร์สเรียนศิลปะ Art Training รุ่นที่ 2 จัดเต็มหลักสูตรเรียนศิลปะเตรียมโลดแล่นเข้าสู่มหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์แบบ เริ่มเรียนตั้งแต่เดือนกันยายน - เดือนธันวาคม 2568 เรียนเฉพาะวันเสาร์ เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ ห้อง Art Learning Centre Metro Art @MRT สถานีพหลโยธิน ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานวาดภาพ (ไม่จำกัดรูปทรง) เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ผ่านทาง QR Code หรือ https://shorturl.asia/4Uj6W ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2568 (รับสมัครจำนวนจำกัด) และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับทางโทรศัพท์ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2568 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook (เฟซบุ๊ก) และ X (เอ็กซ์) : BEM Bangkok Expressway and Metro