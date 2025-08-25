BEM ชวนจุดประกายไอเดียผ่านเวิร์กช้อปเอาใจสายวาด

สายวาดตัวจริงต้องไม่พลาด!! มาลงเส้นแต้มสีสัน สร้างแรงบันดาลใจไม่มีที่สิ้นสุดที่ Art Learning Centre ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะในสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีพหลโยธิน จัดโดย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ชวนมาจุดประกายไอเดียการวาดภาพ ปลดปล่อยเส้นสายแห่งจินตนาการ แต้มสีสันลงบนผลงานแบบอิสระ กับกิจกรรมเวิร์กช้อปเดือนกันยายน พบกับ คอร์สเรียนวาดสีน้ำ โดย อ.บุญกว้าง นนท์เจริญ ศิลปินสีน้ำระดับโลก คอร์สเรียนวาดการ์ตูน โดย อ.สมบุญ เกรียงอารีกุล หรือ BOON ผู้คร่ำหวอดในวงการอนิเมะและนักวาดภาพปกหนังสือการ์ตูนชื่อดัง และคอร์สเรียนยามเย็นฮีลใจชาวออฟฟิศ สอนวาดรูปบน iPad โดย อ.สาริน ปิติบัณฑิต เจ้าของแฟนเพจ Melt the moment (ผู้เรียนเตรียม iPad มาเอง)
โดยกิจกรรมจะถูกจัดขึ้นตั้งแต่วันอังคาร-วันศุกร์ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบแรกเรียนจบภายใน 1 วัน (3 ชั่วโมง) และรูปแบบที่สองเรียนต่อเนื่อง 2 วัน (วันละ 2 ชั่วโมง) ผู้ที่สนใจสามารถเลือกจัดสรรเวลาได้ตามที่สะดวก สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด) ทาง QR Code หรือ https://shorturl.asia/KmRcN เท่านั้น !! (หากมีผู้สละสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ทางผู้จัดจะพิจารณาผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมหน้างานเป็นลำดับถัดไป ทั้งนี้ การพิจารณาและตัดสินใจของ BEM ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด) สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook (เฟซบุ๊ก) และ X (เอ็กซ์) : BEM Bangkok Expressway and Metro