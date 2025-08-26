ส่งออกไปจีน สิงคโปร์ เวียดนาม ดันค้าชายแดน ก.ค.68 เพิ่ม 5% ส่วนกัมพูชายอดวูบ 97.5%

กรมการค้าต่างประเทศเผยยอดการค้าชายแดนและผ่านแดน เดือน ก.ค.68 มีมูลค่า 166,025 ล้านบาท เพิ่ม 5.0% ได้แรงหนุนจากการค้าผ่านแดนที่เพิ่มขึ้นสูงถึง 32.5% ทั้งส่งผ่านไปจีน สิงคโปร์ และเวียดนาม แต่การค้ากับ 4 ประเทศเพื่อนบ้านลด 20% เจอกัมพูชาที่ลดลงถึง 97.5% ฉุด ส่วนยอดรวม 7 เดือนทะลุ 1.18 ล้านล้านบาท เพิ่ม 11%
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน เดือน ก.ค.2568 มีมูลค่า 166,025 ล้านบาท เพิ่ม 5.0% เป็นการส่งออก 92,216 ล้านบาท เพิ่ม 5.9% และการนำเข้า 73,810 ล้านบาท เพิ่ม 3.9% ได้ดุลการค้า 18,406 ล้านบาท และยอดรวม 7 เดือนของปี 2568 (ม.ค.-ก.ค.) การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน มีมูลค่า 1,188,270 ล้านบาท เพิ่ม 11.0% เป็นการส่งออก 688,477 ล้านบาท เพิ่ม 10.7% และการนำเข้า 499,793 ล้านบาท เพิ่ม 11.3% ได้ดุลการค้า 188,683 ล้านบาท
ทั้งนี้ การค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ เดือน ก.ค.2568 มีมูลค่า 66,220 ล้านบาท ลด 20.0% เป็นการส่งออก 35,702 ล้านบาท ลด 29.5% การนำเข้า 30,518 ล้านบาท ลด 5.0% ได้ดุลการค้า 5,184 ล้านบาท โดยการค้าชายแดนกับมาเลเซีย มีมูลค่าสูงสุด 26,261 ล้านบาท ลด 13.1% รองลงมา คือ สปป.ลาว 22,451 ล้านบาท เพิ่ม 2.3% เมียนมา 17,133 ล้านบาท เพิ่ม 8.7% และกัมพูชา 376 ล้านบาท ลด 97.5% โดยสินค้าส่งออกชายแดนสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดีเซล 1,971 ล้านบาท น้ำมันสำเร็จรูปอื่น ๆ 1,141 ล้านบาท และเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ 1,029 ล้านบาท ทำให้ 7 เดือนของปี 2568 การค้าชายแดนมีมูลค่ารวม 572,281 ล้านบาท ลด 0.8% เป็นการส่งออก 343,950 ล้านบาท ลด 3.5% และการนำเข้า 228,331 ล้านบาท เพิ่ม 3.7%
ส่วนการค้าผ่านแดนไปประเทศที่สาม เดือน ก.ค.2568 มีมูลค่า 99,805 ล้านบาท เพิ่ม 32.5% เป็นการส่งออก 56,514 ล้านบาท เพิ่ม 55.0% และการนำเข้า 43,291 ล้านบาท เพิ่ม 11.3% โดยการค้าผ่านแดนไปจีน มีมูลค่าสูงสุด 62,984 ล้านบาท เพิ่ม 44.0% รองลงมา คือ สิงคโปร์ และเวียดนาม มูลค่า 12,788 ล้านบาท เพิ่ม 50.1% และ 6,342 ล้านบาท ลด 15.1% ตามลำดับ ซึ่งสินค้าส่งออกผ่านแดนสำคัญ ได้แก่ ทุเรียนสด 22,949 ล้านบาท ฮาร์ด ดิสก์ ไดรฟ์ 6,074 ล้านบาท และเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ 3,582 ล้านบาท ทำให้ 7 เดือนของปี 2568 การค้าผ่านแดนมีมูลค่ารวม 615,988 ล้านบาท เพิ่ม 24.6% เป็นการส่งออก 344,526 ล้านบาท เพิ่ม 29.8% และการนำเข้า 271,462 ล้านบาท เพิ่ม 18.6%
นางอารดากล่าวว่า การค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย ในเดือน ก.ค.2568 ที่ขยายตัวได้ต่อเนื่อง มาจากการค้าผ่านแดนที่ขยายตัวสูงถึง 32.5% โดยการส่งออกผ่านแดน เพิ่ม 55.0% ทั้งส่งออกผ่านแดนไปจีน เพิ่ม 72.4% สิงคโปร์ เพิ่ม 56.1% เวียดนาม เพิ่ม 23.0% และประเทศอื่น ๆ เพิ่ม 19.2% โดยสินค้าส่งออกผ่านแดนที่ขยายตัวสูง ยังคงเป็นผลไม้ เช่น ทุเรียนสด 22,949 ล้านบาท เพิ่ม 135.6% และมังคุดสด 1,847 ล้านบาท เพิ่ม 57.9% ขณะที่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 6,074 ล้านบาท เพิ่ม 90.7% เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ 3,582 ล้านบาท เพิ่ม 211.1% และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ 1,343 ล้านบาท เพิ่ม 679.5%
ด้านสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ที่มีมาตรการงดการผ่านเข้า–ออกของยานพาหนะทุกประเภทตั้งแต่ปลายดือน มิ.ย.2568 จนถึงเหตุการณ์ปะทะกันของทั้งสองฝ่ายในช่วงวันที่ 24–28 ก.ค.2568 จึงจำเป็นต้องปิดจุดผ่านแดนทั้ง 18 แห่ง ส่งผลให้การค้าชายแดนไทย–กัมพูชา ในเดือน ก.ค.2568 ลดลงเกือบ 100% โดยมูลค่าการค้าลดลงเหลือ 376 ล้านบาท ลด 97.5% การส่งออกเหลือ 370 ล้านบาท ลด 97.0% และการนำเข้าลดลงเหลือ 6 ล้านบาท ลด 99.8% ส่งผลให้การค้าชายแดนโดยรวมในเดือน ก.ค.2568 หดตัว 20.0%