"การบินไทย"กางแผนรับฝูงบินใหม่ชุดแรก 9 ลำปี 71 ลุยปรับปรุง B 777,A350 ดันขายตั๋ว Network เตรียมเพิ่มจุดบิน/ความถี่เส้นทางจีน

การบินไทย เตรียมเช่าเครื่องบินระยะสั้น 8-10 ลำ เสริมฝูงบินช่วงปี 70-71 ช่วงรอ 45 ลำ คาดมาชุดแรก 9 ลำในปี 71 ขณะที่ปีนี้ รับมอบเครื่องเช่า 3 ลำ รองรับเพิ่มเส้นทาง-ความถี่จีนและอินเดีย ลุยปรับปรุงโบอิ้ง B 777,A350 ดันยอดขายตั๋ว Network
นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยว่า บริษัทฯวางกลยุทธ์ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ด้วยการการขยายเส้นทางและความถี่ในการบินเพื่อมุ่งสู่การเป็น regional network airline เชื่อมต่อระดับภูมิภาคและระหว่างทวีป และช่วยเสริมผู้โดยสารช่วง Low Season เป็นการเติมเต็ม Slot และเป็นการกระจายความเสี่ยง ไม่เป็นการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากจนเกินไป
@ขยายจุดบิน-เที่ยวบิน ตลาดจีน
สำหรับตลาดเส้นทางประเทศจีน บริษัทฯมีแผนเพิ่มความถี่และเส้นทาง ในปี 68-69 ซึ่งปัจจุบัน การบินไทย ทำการบินสู่ 5 เมืองของจีน ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เฉิงตู คุนหมิง กว่างโจว รวม 42 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยช่วงตารางบินฤดูหนาว ปี 68 บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มความถี่เส้นทาง กว่างโจว ปักกิ่ง จาก 7 เที่ยวบินเป็น 14 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และกลับไป ทำการบินใน 3 เส้นทางบิน เซี่ยเหมิน ฉงชิ่ง ฉางซา เส้นทางละ 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ก่อนหน้านี้ได้ทำการหยุดบินไป และจะเปิดบินใหม่ 2 เส้นทางคือ อู่ฮั่น และเซิ่นเจิ้น ซึ่งคาดว่าจะทำให้การบินไทยมีเที่ยวบินสู่ประเทศจีน เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนรายได้เส้นทางจีนเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวไปด้วย
นอกจากนี้ มีแผนที่จะเปิดเส้นทางอินเดีย คือ เมืองคยา และเส้นทางภายในประเทศเพิ่มอีกด้วย หลังจากรับเครื่องบินดังกล่าว
“ เส้นทางจีนนั้นไม่ได้มีแค่ผู้โดยสารชาวจีนเท่านั้นยังมีผู้โดยสารสัญชาติอื่นอยู่ด้วยเป็นจำนวนมากดังนั้นกรณีนักท่องเที่ยวเส้นทางจีนลดลง ก็ไม่ได้มีผลกระทบมากนัก เพราะมีการขายแบบ Network มากขึ้น ซึ่ง Cabin Factor เฉลี่ยเส้นทางจีนช่วงนี้ Low Season อยู่ที่ 70% ช่วง High Season น่าจะถึง 80% ขณะที่การเปิดเส้นทางเพิ่ม จะช่วยเติม Slot ได้อย่างดี เพราะแต่ละเมืองจีนมีประชากร 10-20 ล้านคน ถือเป็นตลาดใหญ่ ซึ่งการบินไทยต้องสร้างดีมานด์ทำเส้นทางเป็น Network จากยุโรปเพื่อมาไทยแล้วต่อไปจีน ขนาดที่เศรษฐกิจของจีนภายในประเทศยังมีการจับจ่ายใช้สอยและคนจีนชอบเดินทางไปยุโรปและออสเตรเลียซึ่งการบินไทยมีเส้นทางบินจึงเป็นแนวทางในการสร้างทางเลือกให้กับผู้โดยสารมากขึ้น”
อย่างไรก็ตามเป้าหมายการดำเนินงานในปี 68 พบว่า ยอดจองล่วงหน้ายังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2567 แต่มีจุดที่เปลี่ยนคือพฤติกรรมในการจองตั๋วของผู้โดยสารแถบเอเชีย คือ จะมีระยะเวลาจองที่สั้นลงจากเดินมากกว่า 6 เดือน เป็น 3-4 เดือน ซึ่งอาจจะเป็นเพราะอยากจะมั่นใจที่สุดก่อนตัดสินใจและอาจจะรอดู โปรโมชั่นเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุดด้วย ส่วนผู้โดยสารยุโรปยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิม คือจองตั๋วล่วงหน้าประมาณ 6 เดือน
@ปีนี้รับมอบเครื่องบิน 3 ลำ เติม Slot ลุยตลาดเส้นทางจีนและอินเดีย
ปัจจุบันการบินไทยมีเครื่องบินจำนวน 78 ลำ ประกอบด้วย เครื่องบินลำตัวกว้าง 58 ลำ ลำตัวแคบ 20 ลำ ประเภทเครื่องบิน 6 แบบ เครื่องยนต์ 7 แบบ และจำนวนนักบิน4 แบบ โดยภายใน เดือนส.ค 2568 จะมีการรับมอบเครื่องบิน แอร์บัส A 321 NEO จำนวน 1 ลำและปลายปี รับมอบอีก 1 ลำ รวมถึง โบอิ้ง 787-9 จำนวน1 ลำ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการจดทะเบียน และเริ่มทยอยนำมาบินให้บริการได้ช่วงปลายปี 2568 หรืออย่างช้าต้นปี 2569 ในเส้นทางจีนและอินเดีย ฮ่องกงและภูเก็ต และมีเครื่องบิน แอร์บัส A 321 NEO อีก 15 ลำที่จะทยอยรับมอบตั้งแต่ปี 2569 เพื่อมาเพิ่มความถี่และขยายเส้นทาง จีนและอินเดีย
โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดหาเครื่องบินเพื่อเพิ่ม capacity ในระหว่างที่รอเครื่องบินใหม่ที่จะทยอยเข้ามาในต้นปี 2571 โดยจะเป็นการเช่าเครื่องบินลำตัวกว้าง 8-10 ลำ ในช่วงระยะเวลาสั้น ประมาณ 6 ปี เพื่อรองรับการบินระยะไกล เพื่อนำมาใช้ในช่วงปี 70-71 ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือนก.ย. 68 และเสนอบอร์ดการบินไทยต่อไป
“การหาเครื่องบินเช่าช่วงนี้ค่อนข้างยากเพราะปัญหาอุตสาหกรรมการบินปัจจุบันที่ยังไม่มีเครื่องบินใหม่เข้ามาในตลาด ทั้งปีนี้และปีหน้า ซึ่งทั้งแอร์บัสและโบอิ้งซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องบินก็ดีเลย์การส่งมอบเครื่องบินใหม่ ทุกสายการบินรู้ปัญหาว่าเครื่องบินดีเลย์ออกไป ฉะนั้นก็ไม่ปล่อยเครื่องเก่าที่จะหมดอายุเช่า เขาก็ไม่ปล่อยให้สัญญาหมดไป เครื่องเก่าก็ไม่เข้าตลาด เราพยายามหาเครื่องบินเก่าเพื่อมาเติมในช่วงสั้น ถึงช่วงกลาง ช่วงนี้เราหาอยู่เป็นช่วงศึกษาและเจรจาอยู่ วันนี้เรามี offerอยู่ในมือแล้ว ”
นอกจากนี้ ในระยะภายใน 2 ปี จะมีการปรับปรุง เครื่องบิน เริ่มจากเครื่องบินแอร์บัส A320 จำนวน 20 ลำ ที่จะส่งมอบครบภายในเดือนส.ค.68 จากนั้น จะปรับปรุงเครื่องบิน โบอิ้ง B 777-300 ER จำนวน 14 ลำ โดยติดตั้ง ที่นั่งชั้นธุรกิจใหม่พร้อมประตูส่วนตัว, ที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียม (Premium Economy), และที่นั่งชั้นประหยัดแบบใหม่ (3-4-3) และแอร์บัส A350 ด้วย ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์ภายในเครื่องบินของการบินไทย มีความคงที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเครื่องบินรุ่นไหนซึ่งจะทำให้การให้บริการผู้โดยสารดีขึ้นไปด้วย
ส่วนเครื่องบินโบอิ้ง 787 Dreamliner ลำใหม่ จำนวน 45 ลำ พร้อมเครื่องยนต์ GEnx ที่มีการทำสัญญาจัดหาไปแล้วนั้น จะเริ่มรับมอบชุดแรก จำนวน 9 ลำในปี 71 ซึ่งตามแผน ภายในปี 2576 จะมีการขยายฝูงบิน 150 ลำ ประกอบด้วย โบอิ้ง B777-300 ER จำนวน 17 ลำ
แอร์บัส A350-900 จำนวน17 ลำ โบอิ้ง B787 Dreamliner จำนวน 64 ลำ A321 NEO จำนวน 52 ลำ