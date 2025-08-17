Scoot เปิดตัวKrisFlyer แลกเที่ยวบิน ขยายเส้นทางสู่เชียงราย-โอกินาว่า-โตเกียว

ผู้จัดการรายวัน 360 - Scoot สายการบินราคาประหยัดในเครือของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส (SIA) ประกาศเปิดให้บริการเส้นทางบินใหม่สู่จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย และ 2 เมืองในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ โอกินาว่า และโตเกียว (ฮาเนดะ) เที่ยวบินเหล่านี้จะเริ่มทยอยให้บริการอย่างต่อเนื่องระหว่างเดือนธันวาคม 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569 โดยทุกไฟลท์จะแวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์
การเปิดเส้นทางบินใหม่ของ Scoot สายการบินราคาประหยัดในเครือของสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส (SIA) จำนวนเส้นทางบินใหม่ทั้ง 3 เส้นทางนี้มอบทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลายยิ่งขึ้นให้แก่นักเดินทางที่วางแผนทริปช่วงสิ้นปี ช่วงหยุดยาวปีใหม่ พร้อมความสะดวกสบายในการพักที่สิงคโปร์ก่อนเดินทางต่อสู่จุดหมายปลายทาง
นายเลสลี่ ถง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Scoot กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ขยายเครือข่ายของ Scoot ในภูมิภาคเอเชียด้วยเส้นทางบินใหม่สู่เชียงราย โอกินาว่า และโตเกียว (ฮาเนดะ) เพื่อมอบทางเลือกการเดินทางที่หลากหลายยิ่งขึ้นแก่ลูกค้าของเรา นอกจากนี้การเพิ่มเที่ยวบินในบางเส้นทางตลอดไม่กี่เดือนข้างหน้า ก็จะช่วยรองรับความต้องการเดินทางที่จะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเทศกาลสิ้นปีและปีใหม่ เราจะยังคงมุ่งมั่นค้นหาโอกาสในการเชื่อมต่อลูกค้าของเราไปสู่ประสบการณ์การเดินทางใหม่ ๆ และการเดินทางที่น่าจดจำกับ Scoot อย่างต่อเนื่อง”
การประกาศเปิดให้บริการเส้นทางบินใหม่ของ Scoot ครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากได้ประกาศเปิดให้บริการเส้นทางบินใหม่สู่ดานังและญาจางในเวียดนาม รวมถึงโคตาบารูในประเทศมาเลเซีย ของ Scoot เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยเส้นทางบินสู่ดานัง ญาจาง และโคตาบารู มีกำหนดเริ่มทยอยเปิดให้บริการช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2568 ด้วยเครื่องบิน Embraer E190-E2 นอกจากนี้ Scoot ยังมีแผนเปิดเส้นทางบินสู่เมดานและลาบวนบาโจ ในประเทศอินโดนีเซีย ในช่วงฤดูหนาวของปี 2568 อีกด้วย โดยจะประกาศกำหนดการ และรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง
เชียงรายตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของไทย โดดเด่นด้วยภูเขาที่สวยงามตระการตาและบรรยากาศอันเงียบสงบ อุดมด้วยมรดกทางวัฒนธรรมล้านนา และความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของชนเผ่าบนดอยหลายกลุ่ม ซึ่งสะท้อนให้เห็นในสถาปัตยกรรม อาหาร และศิลปะของจังหวัด Scoot จะเริ่มให้บริการเที่ยวบินสู่เชียงราย จำนวน 5 เที่ยวต่อสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ด้วยเครื่องบิน Embraer E190-E2 บริการเที่ยวบินใหม่นี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ Scoot ในประเทศไทย ด้วยการขยายเครือข่ายในปัจจุบัน รวมไปถึงเพิ่มการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ และจุดหมายปลายทางยอดนิยมต่าง ๆ ทั่วเอเชีย
โอกินาว่าถือเป็นหมู่เกาะสวรรค์เขตร้อนของญี่ปุ่น ขึ้นชื่อเรื่องชายหาดอันสะอาดบริสุทธิ์ น้ำทะเลใส และมรดกทางวัฒนธรรมริวกิว (Ryukyu heritage) อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทั้งทางวัฒนธรรม และธรรมชาติโดยองค์การยูเนสโก โอกินาว่าพร้อมมอบประสบการณ์ด้านประวัติศาสตร์ และความงามทางธรรมชาติอันน่าหลงใหลให้แก่ทุกคนที่ไปเยือน นอกจากนี้ Scoot ยังเตรียมเปิดให้บริการเที่ยวบินสู่โตเกียว (ฮาเนดะ) เพื่อมอบอีกหนึ่งทางเลือกที่สะดวกสบายให้กับนักเดินทางที่ต้องการสัมผัสความคึกคักของเมืองหลวงของญี่ปุ่น เที่ยวบินสู่โอกินาว่าจะมีจำนวน 3 เที่ยวต่อสัปดาห์ และจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568 ด้วยเครื่องบินตระกูล Airbus A320 ส่วนเที่ยวบินรายวันสู่โตเกียว (ฮาเนดะ) จะเริ่มให้บริการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ด้วยเครื่องบิน Boeing 787 Dreamliner
ราคาตั๋วโดยสารชั้นประหยัดเที่ยวเดียวเริ่มต้นที่ 6,930 บาท สำหรับเที่ยวบินสู่โอกินาว่า และ 7,005 บาท สำหรับเที่ยวบินสู่โตเกียว (ฮาเนดะ) โดยราคาดังกล่าวรวมภาษีแล้ว สามารถจองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ของ Scoot ส่วนการจองผ่านช่องทางอื่นของ Scoot จะทยอยเปิดให้บริการในลำดับถัดไป
การเปิดให้บริการเส้นทางบินใหม่สู่เชียงราย โอกินาว่า และโตเกียว (ฮาเนดะ) ทำให้ Scoot มีบริการเที่ยวบินสู่ประเทศไทยรวม 111 เที่ยวต่อสัปดาห์ และเที่ยวบินสู่ประเทศญี่ปุ่นรวม 45 เที่ยวต่อสัปดาห์ ซึ่งเสริมให้เครือข่ายไฟลท์ของ Scoot ครอบคลุมจุดหมายปลายทางมากถึง 76 แห่ง (รวมสิงคโปร์) ใน 18 ประเทศ และเขตปกครองทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และยุโรป
นอกเหนือจากเส้นทางบินใหม่แล้ว Scoot ยังเตรียมเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินในหลายเส้นทาง เพื่อรองรับความต้องการเดินทางทางเครื่องบินที่คาดว่าจะสูงขึ้นในช่วงวันหยุด และเทศกาลที่กำลังจะมาถึง
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เที่ยวบินสู่กรุงเทพฯ จะเพิ่มขึ้นจาก 35 เป็น 39 เที่ยวต่อสัปดาห์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2568 ส่วนเที่ยวบินสู่เชียงใหม่จะทยอยเพิ่มขึ้นจาก 7 เป็น 14 เที่ยวต่อสัปดาห์ ภายในเดือนธันวาคม 2568 ขณะที่เที่ยวบินสู่หาดใหญ่จะเพิ่มขึ้นจาก 10 เป็น 11 เที่ยวต่อสัปดาห์ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 และเที่ยวบินสู่อิโปห์จะเพิ่มขึ้นจาก 17 เป็น 21 เที่ยวต่อสัปดาห์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2568
ในเอเชียเหนือ เที่ยวบินสู่โตเกียว (นาริตะ) แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไทเป จะเพิ่มขึ้นเป็น 14 เที่ยวต่อสัปดาห์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 เที่ยวบินสู่ซัปโปโร (ฮอกไกโด) แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไทเป จะเพิ่มขึ้นเป็น 7 เที่ยวต่อสัปดาห์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2568 เที่ยวบินระหว่างสิงคโปร์และไทเป จะทยอยเพิ่มขึ้นเป็น 25 เที่ยวต่อสัปดาห์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 และเป็น 28 เที่ยวต่อสัปดาห์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2568 และเที่ยวบินสู่เชจูจะเพิ่มขึ้นเป็น 7 เที่ยวต่อสัปดาห์ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2569
สำหรับเส้นทางยุโรป เที่ยวบินสู่เวียนนา จะเพิ่มขึ้นเป็น 4 เที่ยวต่อสัปดาห์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2569
เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับสมาชิกมากขึ้น Scoot ยังได้เปิดตัว ตารางคะแนนแลกรางวัล KrisFlyer ใหม่ล่าสุด ที่ให้สมาชิกสามารถแลกเที่ยวบิน Scoot ในอัตราคงที่สุดคุ้ม เริ่มต้นเพียง 1,500 ไมล์ สำหรับค่าตั๋ว Economy Class พื้นฐาน (base fare) โดยตารางคะแนนแลกรางวัลนี้สามารถใช้ได้กับที่นั่ง Scoot Saver หรือ Scoot Advantage ในชั้น Economy แบบ “มาก่อนได้ก่อน” ครอบคลุมเส้นทางยอดนิยมมากมาย อาทิ กรุงเทพฯ หางโจว อิโปห์ เชจู ไทเป และเวียนนา ทั้งนี้ภาษีและค่าบริการเสริมต้องชำระแยกผ่านช่องทางอื่น แต่สมาชิกยังสามารถสะสม 1 ไมล์ KrisFlyer ต่อค่าใช้จ่าย 1 SGD สำหรับบริการเสริมที่ซื้อเพิ่มเติมสำหรับเที่ยวบินที่ Scoot ดำเนินการได้
ตารางคะแนนแลกรางวัล KrisFlyer ใหม่นี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Scoot ในการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก ด้วยการมอบโอกาสแลกเที่ยวบินในอัตราคงที่ สมาชิก PPS Club, KrisFlyer Elite Gold และ KrisFlyer Elite Silver ยังคงได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะเช่นเดิม อาทิ การอัปเกรดสัมภาระ การเลือกที่นั่งมาตรฐานฟรี การขึ้นเครื่องก่อนในลำดับแรก และสำหรับบางระดับสมาชิก การยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเที่ยวบิน 1 ครั้ง
Scoot คือสายการบินราคาประหยัดในเครือของ Singapore Airlines เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และควบรวมกิจการกับ Tigerair Singapore ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยยังคงชื่อแบรนด์ Scoot เอาไว้เพื่อมุ่งหน้าสู่การเติบโตบทใหม่ขององค์กร ปัจจุบัน Scoot ให้บริการด้วยเครื่องบินที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพจำนวนมากกว่า 50 ลำ ซึ่งรวมถึงเครื่องบิน Boeing 787 Dreamliner, เครื่องบิน Airbus A320 ตระกูลเครื่องบินลำตัวเดี่ยว และเครื่องบิน Embraer E190-E2 โดยให้บริการครอบคลุมกว่า 70 ปลายทางใน 18 ประเทศและเขตปกครองทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และยุโรป