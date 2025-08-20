อาหารจากพืช ดาวรุ่งอาหารยุคใหม่ สนค.แนะผู้ประกอบการไทยวางแผนลุยตลาด

สนค.เผยสินค้าอาหารจากพืชกำลังเป็นตลาดดาวรุ่งของอุตสาหกรรมอาหารยุคใหม่ มีแนวโน้มเติบโตขึ้นต่อเนื่อง ทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก ได้รับแรงหนุนจากความใส่ใจสุขภาพ ห่วงใยสวัสดิภาพสัตว์ และความยั่งยืน แนะผู้ประกอบการต้องจับเทรนด์ผู้บริโภคให้ทัน พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้โดนใจ จะสามารถคว้าโอกาสใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นได้
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากผลการศึกษาโครงการจัดทำภาพอนาคตสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศไทย กรณีศึกษาสินค้าอาหารจากพืช (Plant-Based Food) พบว่ากำลังเป็นตลาดดาวรุ่งของอุตสาหกรรมอาหารยุคใหม่ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 ไทยมีมูลค่าตลาดสินค้าอาหารจากพืช 45,000 ล้านบาท และคาดว่าปี 2568 จะขยายตัว 10% เป็น 49,500 ล้านบาท ตอบรับกระแสผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจในสุขภาพ มีจริยธรรมต่อสัตว์ และใส่ใจความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงยังมีโอกาสเติบโตอีกมากในอนาคต
ทั้งนี้ ทิศทางการเติบโตสอดคล้องกับแนวโน้มตลาดโลก โดย Future Market Insights (FMI) ผู้ให้บริการข้อมูลตลาด คาดการณ์ว่าตลาดอาหารจากพืชทั่วโลกจะมีมูลค่า 14,225.3 ล้านเหรียญสหรัฐ (459,904 ล้านบาท) ในปี 2568 และจะทะยานขึ้นไปถึง 44,181.9 ล้านเหรียญสหรัฐ (1,428,401 ล้านบาท) ในปี 2578 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่สูงถึง 12%
สำหรับสินค้าอาหารจากพืชสามารถแบ่งได้ 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. เนื้อทางเลือก 2. นมทางเลือก 3. ไข่ทางเลือก 4. ขนม และ 5. เครื่องดื่ม ซึ่งล้วนได้รับแรงหนุนจากปัจจัยเชิงบวก ทั้งด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม จริยธรรม และเทคโนโลยี ที่เข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์ของภาคธุรกิจอาหาร ตอกย้ำกระแสการบริโภคแห่งอนาคตที่กำลังเปลี่ยนจาก “จานเนื้อ” สู่ “จานพืช” อย่างจริงจัง
นายพูนพงษ์กล่าวว่า การขยายตัวของตลาด Plant-Based มีแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1. สุขภาพ (Health) โดยผู้บริโภคมีความตระหนักรู้และใส่ใจเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่เชื่อมโยงกับการบริโภคเนื้อสัตว์มากขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์จากพืชเป็นทางเลือกที่มาแรง 2. จริยธรรม (Ethics) เนื่องจากความห่วงใยในสวัสดิภาพและไม่สนับสนุนการเบียดเบียนสัตว์ และ 3. ความยั่งยืน (Sustainability) เนื่องจากการผลิตอาหารจากพืชใช้ทรัพยากรน้อยกว่า และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการทำปศุสัตว์ ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยกลุ่มผู้บริโภคที่สำคัญซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนตลาด ไม่ใช่กลุ่มมังสวิรัติ (Vegetarian) หรือวีแกน (Vegan) เพียงเท่านั้น แต่ยังมีกลุ่ม Flexitarian ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่ต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์ กำลังเป็นกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนตลาดให้ขยายตัวอย่างก้าวกระโดดทั่วโลก
นายพูนพงษ์กล่าวว่า รายงาน Foresight ของ สนค.เมื่อปี 2567 ได้กำหนดภาพอนาคตสินค้า Plant-Based Food ของไทยออกเป็น 4 ฉากทัศน์ ฉากทัศน์หลัก (Probable Future) คือ การที่ประเทศไทยจะเป็น “แหล่งวัตถุดิบอาหารเพื่อสุขภาพของโลก” ผ่านการผลิต ส่งออก และต่อยอดนวัตกรรมอาหารจากพืช และมีอีก 3 ฉากทัศน์ทางเลือก (Alternative Futures) ได้แก่ การพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมที่สอดแทรกอาหารสุขภาพ การเป็นผู้นำในธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพระดับโลก และการต่อยอดการแปรรูปสินค้าเกษตรไทยเป็น Plant-Based Food คุณภาพสูงสำหรับตลาดต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีแผนที่นำทาง (Road Map) การพัฒนา Plant-Based Food ของไทย ในปี 2567-2576 เพื่อเป็นแนวทางเชิงนโยบาย 6 ด้าน ได้แก่ 1. การผลิตและแปรรูป 2. การตลาดและการท่องเที่ยว 3. การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม 4. ฐานข้อมูล 5. การลงทุน และ 6. การพัฒนากฎหมายให้ทันกับมาตรฐานสากล ซึ่ง Roadmap นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันธุรกิจ Plant-Based Food ของไทย ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
“ความท้าทายของอุตสาหกรรมอาหารจากพืช คือการเข้าใจเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วอยู่ตลอดเวลา หากผู้ประกอบการสามารถจับจุดเทรนด์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจ ก็จะสามารถคว้าโอกาสใหม่ๆ ในตลาดนี้ ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจเข้าสู่ตลาดนี้ต้องให้ความสำคัญต่อการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่ถูกปากผู้บริโภค รวมทั้งการสร้างความแตกต่าง เช่น เมนูอัตลักษณ์ไทย ชูความโดดเด่นของรสชาติอาหารไทย ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการต้นทุน และขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง” นายพูนพงษ์กล่าว