SACIT นำผลงานศิลปหัตถกรรมคนรุ่นใหม่ ครูช่าง งานคราฟต์ โรดโชว์งานวันเกิดพาณิชย์

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (SACIT) จัดมินิงานแสดงสินค้าคราฟต์ โรดโชว์ ในงานวันเกิดกระทรวงพาณิชย์ นำผลงานศิลปหัตถกรรม จากกลุ่มคนรุ่นใหม่ และครูช่าง ที่ตอบสนองกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนตามเทรนด์โลก มาจัดแสดง เพื่อสร้างการรับรู้ กระตุ้นความต้องการใช้ หนุนนโยบาย “ไทยทำ ไทยใช้ ไทยช่วยไทย”
ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ SACIT เปิดเผยว่า SACIT ได้จัดกิจกรรม Craft Roadshow ในรูปแบบ Mini Exhibition เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 105 ปี ณ กระทรวงพาณิชย์ โดยได้นำผลงานศิลปหัตถกรรมไทยที่ SACIT ได้บ่มเพาะและส่งเสริมจนเป็นสินค้างานคราฟต์ที่มีดีไซน์โดดเด่น สวยงาม มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดของการสร้างความยั่งยืนสอดรับกับเทรนด์ของโลก มาจัดแสดงและโชว์ศักยภาพ เพื่อสร้างการรู้ กระตุ้นให้มีการนำผลงานศิลปหัตถกรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้า และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิต ตามนโยบาย “ไทยทำ ไทยใช้ ไทยช่วยไทย” ของนายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
โดยในการร่วมงานครั้งนี้ SACIT ได้นำผลงานหัตถศิลป์จากกลุ่ม New Young Craft และผลงานครูช่างที่ได้รับการเชิดชูเกียรติมาจัดแสดง อาทิ งานจักสานไม้ไผ่ โดย รศ.วาสนา สายมา ครูช่างศิลปหัตถกรรมไทย ปี 2565 ประเภทงานจักสานไม้ไผ่ และเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์ VASSANA ที่ยกระดับงานจักสานให้ก้าวข้ามจากงานหัตถกรรมท้องถิ่นไปสู่งานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าในเวทีระดับสากล , ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกจันทบูร โดยคุณอิสระ ชูภักดี New Young Craft ปี 2567 ประเภทเสื่อกก จันทบูร จ.จันทบุรี และเจ้าของแบรนด์ “KORKOK” ที่พัฒนาหัตถกรรมท้องถิ่นให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน , งานเครื่องประดับเพอรานากัน โดยคุณช่อฟ้า หงส์สิทธิชัยกุล New Young Craft ปี 2568 ประเภทงานเครื่องประดับร่วมสมัย จ.ภูเก็ต ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากอัตลักษณ์ชุมชนชาวเพอรานากัน ผสานแนวคิดวัฒนธรรมและความเชื่อสู่งานจิวเวลรี่ดีไซน์ใหม่ และงานเครื่องปั้นดินเผาและผ้าลายคราม โดยคุณอารียา บุญช่วยแล้ว New Young Craft ปี 2568 ประเภทงานเครื่องปั้นดินเผา จ.สมุทรปราการ เจ้าของแบรนด์ “INTHAI” ที่นำเสน่ห์ความงามของลายครามผสานกับงานเซรามิกและสิ่งทอ ทั้งยังได้มาสาธิตกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจริงภายในงาน
ทั้งนี้ SACIT ขอแสดงความยินดีกับ รศ.วาสนา สายมา ครูช่างศิลปหัตถกรรมไทย ปี 2565 ประเภทงานจักสานไม้ไผ่ ของ SACIT ที่ได้รับรางวัล “เพชรพาณิชย์” ประจำปี 2568 ในสาขาผู้ทรงคุณวุฒิด้านครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และปราชญ์ชาวบ้าน โดยครูวาสนาได้มีโอกาสร่วมกับแบรนด์ดังระดับโลก ในการนำภูมิปัญญางานจักสานมาพัฒนาต่อยอดให้มีความร่วมสมัยในโครงการ Dior Gold House ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้สร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ไทยที่ SACIT สนับสนุนและภาคภูมิใจเพื่อให้งานหัตถศิลป์ไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล
ขณะเดียวกัน SACIT ยังได้สื่อสารภาพลักษณ์องค์กรในบทบาทใหม่ภายใต้สัญลักษณ์ “ดาวแปดแฉก” ซึ่งแทนความหมายของพลังสร้างสรรค์ที่แผ่ขยายออกไปทุกทิศ โดยมีดวงดาวเปล่งประกายตรงกลางเปรียบเสมือน ดาวรุ่งดวงใหม่ในวงการศิลปหัตถกรรมไทย แสดงถึงบทบาทการ เฟ้นหาดาวแห่งวงการงานศิลปหัตถกรรม ควบคู่กับการสนับสนุน บ่มเพาะ ส่งเสริม และผลักดันงานศิลปหัตถกรรมไทยให้ก้าวสู่เวทีระดับสากล
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจในองค์ความรู้ศิลปหัตถกรรมไทยและอยากเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ไทย สามารถไปชมและชอปต่อได้ในงาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 16” ระหว่างวันที่ 20–24 ส.ค.2568 ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ภายใต้แนวคิด “ส่งต่อภูมิปัญญา เสน่ห์งานหัตถกรรม” สัมผัสผลงานครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ของ SACIT กว่า 70 ราย พร้อมกิจกรรม Workshop นิทรรศการผลงานหัตถศิลป์ระดับบรมครู และการประมูลผลงานมาสเตอร์พีซที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกอีกด้วย