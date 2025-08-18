PEAจัดโครงการปันยิ้ม อิ่มบุญ คืนความสุขสู่สังคม ปี68 ที่รร.บ้านเกาะพลวย

นายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานจัดกิจกรรม PEA ปันยิ้ม อิ่มบุญ คืนความสุขสู่สังคม ประจำปี 2568 โดยมีนายพีระพล ปูรณะโชติ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนบ้านเกาะพลวย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับ ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของประเทศตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดย PEA ให้ความสำคัญกับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล จึงจัดโครงการ PEA ปันยิ้ม อิ่มบุญ คืนความสุขสู่สังคมตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างรอยยิ้มและเสริมสร้างความสุข มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอย่างยั่งยืน
สำหรับ โรงเรียนบ้านเกาะพลวย PEA จัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ปลอดภัย ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้กดน้ำดื่ม เครื่องกรองน้ำ และทุนอาหารกลางวัน รวมทั้งตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตและการศึกษาแก่นักเรียน